Givin′ Backの田中悠介が共同代表を勤める生成AI EXPO in東海の岐阜会場（11/15：金）のタイムスケジュール・出展内容が決定！
岐阜会場：テクノプラザものづくり支援センター
■岐阜会場情報
開催日時
2024年11月15日(金) 10:00～18:00
開催場所
テクノプラザ ものづくり支援センター プラザホール
（〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ1丁目1）
イベント概要
生成AIの活用事例の講演、および生成AI関連サービスの展示
■モデレーター
幸川莉子氏
アナウンサー・AI講師
幸川莉子
地方テレビ局のアナウンサー、パソコンメーカーのテストエンジニアの経験を通し新しい技術に関する話題を伝えたいと考えるようになる。
現在は「”アナウンス”で健全にAIを広める」
ために活動中。
■開会式挨拶
田中悠介
Givin’ Back株式会社 取締役
株式会社 K-BRIC&Associates データアナリスト＆アドバイザー
田中悠介
愛知県犬山市、名城大学、中国の清華大学出身。
生成AIの活動家として、多数の方面において活動を実施中。
株式会社インプレスのWebメディア「Think IT」では、生成AIの特集「Gen AI Times」を監修。
代表、共同代表を行った生成AI-EXPO in犬山、名古屋ではそれぞれ集客を1日で300名、1000名を達成。さらに愛知県犬山市で生成AIの試験導入を牽引
■閉会式挨拶
西村真人
Chick Design
生成AI EXPO 共同代表
西村 真人
岐阜で生成AI普及活動を行っている。
個人・企業へ生成AI活用方法を伝える傍ら、生成AIを活用したアプリ開発・デザイン業務にも取り組んでいる。
生成AI EXPO in 名古屋 運営参加、CDLE 名古屋
■登壇内容・スケジュール
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131878/table/14_1_fb75d5d37c76a42d7ceb2dd249334928.jpg ]
■出展企業・団体
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/131878/table/14_2_2ad049c4ad8fb300a7c265c87073d390.jpg ]
■メインイベント内容
■開催日時：2024年11月15日（金）~11月17日（日）10:00~18:00
■開催場所：
１.2024年11月15日（金）テクノプラザ ものづくり支援センタープラザホール
https://www.technoplaza.pref.gifu.lg.jp/
２.2024年11月16日（土）犬山市民交流センター フロイデ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisetsu/koukyoshisetsu/1001492/1001503.html
３.2024年11月17日（日）FabCafe Nagoya
https://fabcafe.com/jp/nagoya/
■URL：https://aiexpo-nagoya.com/
■参加者予定数：約2000名(サイドイベント込み。現地参加者、オンライン含む)
■開催方法：オンライン/現地開催（展示は現地開催のみ）
■広報方法：登壇者SNS発信、チラシ配布、ラジオ配信
■参加料金：無料（名古屋会場の現地参加のみ、１ドリンク制）
■参加方法：下記フォームにて申し込み
https://forms.gle/FAQHtHTswZwSSf8Q8
■ご案内
FM AICHI「ONE MORNING SATURDAY」 11月9日（土）にて公開（1週間 radikoで視聴可能）
https://radiko.jp/share/?t=20241109060000&sid=FMAICHI(https://radiko.jp/share/?t=20241109060000&sid=FMAICHI)
主催者
Givin’ Back株式会社 取締役 田中 悠介
studio veco 伊藤 雅康
CDLE名古屋 サブリーダー 宮野 孝汰
しぶちょー技術研究所 しぶちょー
Chick Design 西村 真人
元シュンスケ式「プロンプトデザイン」 コミュニティコミュニティマネージャー Hiroshi_A1
※令和6年度犬山市市民活動助成金事業