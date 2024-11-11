サンコー株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-74e4d939cd83359768e4-0.jpg ]2024年11月11日 News Release 洗車時間もタイパ 水と洗剤を混ぜ合わせて電動で吹き付ける 『ミニバンもこれ一本「電動洗車フォームガン」』を発売[画像2: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-f77e3f8eb8d31db5f979-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-d9c1fcedfd7af3d404d8-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-a1b2948e0df5a93cb80f-3.jpg ]本製品は車に泡を吹き付けて洗える充電式のフォームガンです。幅136×奥行300×高さ340mm、約980g。容量2L。USB充電式。本体のボトルに水と洗車用洗剤を入れ、電源ボタンを押すと自動で水と洗剤を混ぜ合わせた洗剤水がノズルから噴射します。（ノーマルモード：圧力55kPa、噴射角度約50度）。電源ボタンを２回素早く押すと広い範囲を噴射します（ワイドモード：圧力70kPa、噴射角度約65度）。USB充電式で約2.5時間の充電で約35分動作。水噴射用ノズルも付属し、水のみを噴射することも可能。洗車をするのが面倒。洗車時間を短縮したい。手動式のフォームガンだと圧力を上げるための動作が疲れる。手軽に洗車をしたい。そんな方におすすめの「電動洗車フォームガン」です。＜製品特長＞■水と洗剤を混ぜ合わせて泡で噴射する電動フォームガン■ノーマルモードと広範囲に噴射するワイドモード■充電式でコードレスで使える■USB充電式■大容量2L■水のみを噴射できる水噴射ノズル付[画像5: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-938389ca091193321dbe-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-679f7477038fbacd35d5-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-2591580a0ab55bb2bb00-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-e5a208cc97f7931f6bd9-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-62dcccfa369bddfe18e9-8.jpg ]＜仕様＞・サイズ／幅136×奥行300×高さ340(mm)・ボトル注ぎ口内径／56mm ・重量／約980g・電源／内蔵バッテリー ・バッテリー充電／USB（5V 2.0A以上）・バッテリー／リチウムイオンバッテリー 7.4V 2,000mAh・充電時間／約2.5時間（5V2.0Aの場合）・モード／3種類（ノーマル/ワイド/水洗い）・噴射角度／ノーマル：約50度、ワイド:約65度、水洗い:約80度・※希釈倍率によって前後します。・最大容量／2L・圧力／ノーマル：55kPa、ワイド:70kPa、水洗い:50kPa ・運転音／約59dB・連続動作時間／約35分（ノーマルモードの場合）・ケーブル長／約940mm・材質／本体：ABS＋PC、ボトル: PP,洗車用スポンジ: ポリウレタン、計量カップ:PP、先端ノズル: HDPE・セット内容／本体、USB Type-Cケーブル、計量カップ、洗車用スポンジ、水噴射用ノズル、泡噴射用ノズル（初回開封時は本体に装着済み）、日本語取扱説明書・パッケージサイズ／幅272×奥行146×高さ376(mm)・パッケージ込み重量／約1.4kg・発売日／2024/11/11 ・保証期間／購入日より12ヶ月・型番／FACRWFCBK ・JAN／4580060600229[画像10: https://prtimes.jp/i/111905/233/resize/d111905-233-555baa76be1ce00a1962-9.jpg ]ミニバンもこれ一本「電動洗車フォームガン」[販売価格] 6,480円 (税込)https://www.thanko.jp/view/item/000000004551■製品に関するお問い合わせ先 サンコー株式会社 通販部 〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階 TEL 03-3526-4326 FAX 03-3526-4322 Email shop@thanko.jp URL: https://www.thanko.jp■サンコー直営店舗・秋葉原総本店 〒101-0021 東京都千代田区外神田3-14-8 新末広ビルB TEL 03-5297-5783