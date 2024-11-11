2024-2025シーズン　選手登録抹消、及び、選手登録（2024年11月10日付）

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、2024-2025シーズン選手登録抹消、及び、選手登録完了選手を以下の通りお知らせいたします。



【2024年11月10日付】



■金沢ポート

【選手登録抹消】

松平 健太 (マツダイラ ケンタ)



【選手登録完了】

徳田 幹太 (トクダ カンタ)



■静岡ジェード

【選手登録抹消】

町 飛鳥 (マチ アスカ)

福光 凌大 (フクミツ リョウタ)





【選手登録完了】川上 尚也 (カワカミ ナオヤ)西 康洋 (ニシ ヤスヒロ)

【2024年11月10日付までの登録選手/男子】



【 T.T彩たま】 https://tleague.jp/team/tt-saitama/player/

高木和 卓 (タカキワ タク)

木造 勇人 (キズクリ ユウト)

有延 大夢 (アリノブ タイム)

神 巧也 (ジン タクヤ)

曽根 翔 (ソネ カケル)

小林 広夢 (コバヤシ ヒロム)

宇田 幸矢 (ウダ ユキヤ)

小野 泰和 (オノ ダイト)



【木下マイスター東京】 https://tleague.jp/team/km-tokyo/player/

大島 祐哉 (オオシマ ユウヤ)

田添 健汰 (タゾエ ケンタ)

松島 輝空 (マツシマ ソラ)

吉村 和弘 (ヨシムラ カズヒロ)

横谷 晟 (ヨコタニ ジョウ)

リン ユンジュ (林 繇儒)

伊藤 佑太 (イトウ ユウタ)

大野 颯真 (オオノ ソウマ)



【金沢ポート】 https://tleague.jp/team/kanazawa/player/

五十嵐 史弥 (イガラシ フミヤ)

田中 佑汰 (タナカ ユウタ)

チャン ウジン (張 禹珍)

吉田 雅己 (ヨシダ マサキ)

パク ギュヒョン

カン ドンス

三浦 裕大 (ミウラ ユウダイ)

徳田 幹太 (トクダ カンタ)



【静岡ジェード】 https://tleague.jp/team/shizuoka/player/

森薗 政崇 (モリゾノ マサタカ)

龍崎 東寅 (リュウザキ トンイン)

濱田 一輝 (ハマダ カズキ)

松下 大星 (マツシタ タイセイ)

坂井 雄飛 (サカイ ユウヒ)

英田 理志 (アイダ サトシ)

川上 尚也 (カワカミ ナオヤ)

西 康洋 (ニシ ヤスヒロ)



【岡山リベッツ】 https://tleague.jp/team/okayama/player/

丹羽 孝希 (ニワ コウキ)

谷垣 佑真 (タニガキ ユウマ)

吉山 僚一 (ヨシヤマ リョウイチ)

吉山 和希 (ヨシヤマ カズキ)

田添 響 (タゾエ ヒビキ)

及川 瑞基 (オイカワ ミズキ)

ハオ シュアイ (郝帥)

イ サンス （李尚洙）



【琉球アスティーダ】 https://tleague.jp/team/ryukyu/player/

吉村 真晴 (ヨシムラ マハル)

張本 智和 (ハリモト トモカズ)

上江洲 光志 (ウエズ コウジ)

岡野 俊介 (オカノ シュンスケ)

篠塚 大登 (シノヅカ ヒロト)

鈴木 颯 (スズキ ハヤテ)

岩井田 駿斗 (イワイダ シュント)

チョ スンミン (趙 勝敏)





【2024年11月10日付までの登録選手/女子】



【木下アビエル神奈川】 https://tleague.jp/team/ka-kanagawa/player/

平野 美宇 (ヒラノ ミウ)

木原 美 悠(キハラミユウ)

長崎 美柚 (ナガサキ ミユウ)

張本 美和 (ハリモト ミワ)

面手 凛 (メンデ リン)

櫻井 花 (サクライ ハナ)

リ ジンシカ (李 仁思佳)



【トップおとめピンポンズ名古屋】 https://tleague.jp/team/top-nagoya/player/

南波 侑里香 (ナンバ ユリカ)

安藤 みなみ (アンドウ ミナミ)

木村 香純 (キムラ カスミ)

小塩 遥菜 (オジオ ハルナ)

永尾 尭子 (ナガオ タカコ)

三村 優果 (ミムラ ユウカ)



【京都カグヤライズ】 https://tleague.jp/team/kyoto/player/

松島 美空 (マツシマ ミク)

日下部 詩季 (クサカベ シキ)

中村 泉月 (ナカムラ ミツキ)

平野 朝日 (ヒラノ アサヒ)

出雲 美空 (イズモ ミクウ)

枝廣 愛 (エダヒロ マドカ)

工藤 夢 (クドウ ユメ)

田村 美佳 (タムラ ミカ)



【日本生命レッドエルフ】 https://tleague.jp/team/red-elf/player/

麻生 麗名 (アソウ レイナ)

笹尾 明日香 (ササオ アスカ)

赤江 夏星 (アカエ カホ)

上澤 杏音 (ウエサワ アンネ)

竹谷 美涼 (タケヤ ミスズ)

森 さくら (モリ サクラ)

吉本 はな (ヨシモト ハナ)

チョン ジヒ (田 志希)



【日本ペイントマレッツ】 https://tleague.jp/team/np-mallets/player/

佐藤 瞳 (サトウ ヒトミ)

芝田 沙季 (シバタ サキ)

橋本 帆乃香 (ハシモト ホノカ)

大藤 沙月 (オオドウ サツキ)

横井 咲桜 (ヨコイ サクラ)

青木 咲智 (アオキ サチ)

高森 愛央 (タカモリ マオ)

伊藤 詩菜 (イトウ シイナ)



【九州アスティーダ】 https://tleague.jp/team/kyushu/player/

田口 瑛美子 (タグチ エミコ)

野村 萌 (ノムラ モエ)

出澤 杏佳 (イデサワ キョウカ)

栗山 優菜 (クリヤマ ユナ)

今枝 愛美 (イマエダ マナミ)

首藤 成美 (シュドウ ナルミ)

小林 りんご (コバヤシ リンゴ)

塩見 真希 (シオミ マキ)