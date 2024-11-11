ゼロボード、第4回脱炭素経営EXPO【関西】への出展のお知らせ

株式会社ゼロボード

企業のサステナビリティ経営を支援する株式会社ゼロボード（東京都港区、代表取締役：渡慶次道隆、以下 当社）は、2024年11月20日（水）～ 11月22日（金）にインテックス大阪にて開催される第4回脱炭素経営EXPO【関西】に出展します。ぜひお立ち寄りください。

当社のブースイメージ

出展内容- GHG（温室効果ガス）排出量算定・可視化ソリューション「Zeroboard」- 欧州電池規則対応ソリューション「Zeroboard for batteries」- サプライヤーエンゲージメント支援ソリューション「Zeroboard with Suppliers」

ブースでは実際の「Zeroboard」のデモをご覧いただけるほか、担当者よりESG関連の最新情報もご提供しております。

開催概要

展示会名称：第4回脱炭素経営EXPO【関西】（GX経営WEEK関西2024）

会期：2024年11月20日（水）～ 11月22日（金）10:00～17:00

会場：インテックス大阪 6号館 Aゾーン

出展ブース番号：A2-35

オフィシャルサイト：https://www.decarbonization-expo.jp/hub/ja-jp/about/dcm.html

当社出展概要：https://www.wsew.jp/osaka/ja-jp/search/2024/directory/exhibitor-details.org-d9887450-0ced-4c34-a26b-c8b680267560.html#/

会社概要

社名：株式会社ゼロボード｜Zeroboard Inc.（https://www.zeroboard.jp/）

所在地：東京都港区三田三丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー10階

代表者：代表取締役 渡慶次道隆

設立：2021年8月24日

事業内容：ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューション「Zeroboard Sustainability Platform」の開発・提供／サステナビリティ経営に関するコンサルティング／ユーザーコミュニティ「All Aboard!」の運営

Zeroboard Sustainability Platformの概要

ESG関連データの収集・管理・開示支援の総合クラウドソリューションです。豊富なプロダクトラインナップによって、ESG開示をはじめとするサステナビリティ経営に必要なプロセスをシームレスに支援します。

- GHG（温室効果ガス）排出量算定と環境項目管理クラウドサービス「Zeroboard」- ESG法定開示クラウドサービス「Zeroboard ESG」- バイヤーからサプライヤーに対するSAQ（Self-Assessment Questionnaire・自己評価アンケート）の収集・管理を効率化するクラウドサービス「Dataseed SAQ」

これらのプロダクトを中心に業界特化型のプロダクト、各種オプション機能、制度対応や複雑な算定のためのコンサルティングを提供し、企業のサステナビリティ経営を支援しています。

※Zeroboard、zeroboard construction、zeroboard logistics、All Aboard!は、株式会社ゼロボードの登録商標です。

【企業向けウェビナー開催中】

当社では、脱炭素経営のための企業向けウェビナーを毎月開催しています。国内外の脱炭素の最新動向や、「Zeroboard」をはじめとした各種ソフトウェアの活用方法などを解説しておりますので、ぜひお申し込みください。詳しくは当社ウェブサイトのイベントページをご覧ください。

【本件に関するお問合せ先】

各商品・サービスについて（営業本部）sales@zeroboard.jp

報道やご取材について（広報）pr@zeroboard.jp

プレスリリース資料は、以下のURLからダウンロードしてください。

https://prtimes.jp/a/?f=d87068-171-4983c93e58432123522299e9305dde21.pdf