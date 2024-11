「ららぽーとBLACK FRIDAY」・MITSUI OUTLET PARK「BLACK FRIDAY」ゆうちゃみさんがBLACK FRIDAYにアガる東海3施設限定ムービー11月11日(月)より公開

三井不動産商業マネジメント株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-2076911f42cdba06d047-3.png ] 「ららぽーとBLACK FRIDAY」、MITSUI OUTLET PARK 「BLACK FRIDAY」は期間中におトクな価格でお買物が楽しめる冬本番に向けたキャンペーンです。期間中は各店舗でおトクな特典をご用意する他、様々なイベントを開催して、お出かけ先としてもお楽しみいただけます。 そして、東海3施設限定でゆうちゃみさんが登場するムービーを公開。わかりやすくBLACK FRIDAY情報を伝えている他、欲しいものが多すぎて、思わずアガってギャル用語が飛び出すゆうちゃみさんにもご注目ください。■動画ストーリー BLACK FRIDAYの期間中のお買物場所を悩むゆうちゃみさん。そんなゆうちゃみさんへふらわんがオススメの施設として、「ららぽーと名古屋みなとアクルス」「ららぽーと愛知東郷」「三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島」を期間中に実施するイベントやキャンペーン等を交えて紹介。欲しいものが多すぎてキャパオーバーしてしまい、「きゃぱーい!」とギャル用語が飛び出すゆうちゃみさん…!ゆうちゃみさんが思わずきゃぱくなるBLACK FRIDAYをチェックしてください。ららぽーと公式YouTube:https://youtube.com/shorts/IPAFI6gLrJg (11月11日(月)公開)三井アウトレットパーク公式YouTube:https://youtube.com/shorts/XYmE_idSylg (11月11日(月)公開)[画像2: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-9c8564518ca398e1a9ca-6.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-54f07c2c791dde257ed1-0.png ][画像4: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-f257984dfaaa42d6c791-2.png ]■ゆうちゃみさんインタビュー 今回のBLACK FRIDAY企画に出演できてめちゃくちゃうれしいです!!ららぽーとや三井アウトレットパークは家族とか友達とめっちゃ買い物しに行くし、なんならドライブの目的地としていくこともあります!!!まだ行ったことないららぽーとや三井アウトレットパークを開拓したいです!みんなもBLACK FRIDAYでショッピングを全力で楽しんでください!!!!■ゆうちゃみさんプロフィール[画像5: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-c88ddf87a8b4fbc9663b-0.jpg ]2001年9月8日生まれ。大阪府東大阪市出身。2015年「ピチレモン」にてデビュー。その後「ラブベリー」「Popteen」「egg」等、数々の雑誌でモデルとして活動。2022年度上半期ブレイクタレントランキングにて第1位になるなど、近年ではモデル活動のみならず、タレントとしてもテレビや広告等にも活躍の場を広げている。また、10月30日に「あなたに捧げる応援歌」をデジタルリリースした!「ららぽーとBLACK FRIDAY」[画像6: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-03792baff69436edb734-3.jpg ] 今年の「ららぽーとBLACK FRIDAY」は黒いポケモンとピカチュウが館内をジャック。ポケモン仕様に装飾されたエントランスからお出迎えし、館内中の至るところに黒いポケモンが登場しスタンプラリーをお楽しみいただけます。さらに、ポイントアップデーなど三井ショッピングパークポイント会員様対象のおトクなキャンペーンも! おトクにお買物が楽しめるだけでなく、期間中は館内を回るだけでも楽しいひとときをお過ごしいただくことが出来ます。開催期間:2024年11月15日(金)~11月29日(金)※三井ショッピングパークポイント ポイントアップデーは11/22(金)~11/29(金)までURL:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/2024blackfriday/ららぽーと名古屋みなとアクルス BLACK FRIDAY キャンペーン内容■LaLaオルペンFes ららぽーと名古屋みなとアクルスの11月は“韓国”のイベント、アイテム、グルメが盛り沢山!テレビ愛知 日韓共同制作ドラマ「どーする?ごはん」特別展を第1弾、第2弾と実施!JINJIN(ASTRO)& 吉原雅斗(BOYS AND MEN)主演!連続ドラマ『오늘은 뭐묵지? (どーする?ごはん)』2025年1月からの放送を記念して、撮影のオフショットやメイキング映像などスペシャルコンテンツ満載の「特別展」を開催します!ノベルティのプレゼントも、、、!■TREASURE GOODS SHOP LaLaオルペンFes内で大人気グループTREASUREのグッズ販売決定![2024 TREASURE TOUR [REBOOT] IN JAPAN GOODSJ、[2024 TREASURE FAN MEETING [WONDERLAND]などのグッズをご用意!さらに、韓国グルメPOP UP SHOP、対象店舗での“推し”韓国アイテム&グルメの特集を実施!LaLaオルペンFes 開催期間:2024年11月8日(金)~11月30日(土)ららぽーと愛知東郷 BLACK FRIDAY キャンペーン内容■パンどろぼう POP UP SHOP by VILLAGE VANGUARD パンどろぼうが絵本の世界から飛び出してきそう!もりをかけぬけるパンどろぼうの迫力満点なブックパネルも!手に持って撮影できるパンどろぼうたちのフォトパネルを使って、パンどろぼうたちになりきって撮影しよう!開催期間:2024年11月1日(金)~17日(日)■期間限定SHOP ザ・メープルマニア 東京土産として人気のお菓子「ザ・メープルマニア」の期間限定ショップがオープン。この機会にぜひお買い求めください。開催期間:2024年11月15日(金)~12月1日(日)■2024 WINTER キッズファッションショー 事前応募から選ばれた子どもたちがキッズモデルとして、ららぽーと愛知東郷内のキッズ店舗で販売されている商品を身にまとってランウェイを歩きます。開催期間:2024年11月23日(土・祝)三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 「BLACK FRIDAY」[画像7: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-d0ef6dde8cb387a92dbf-3.jpg ] 今年は、約140店舗が参加し、最大80%OFF等、冬本番に向けた大変おトクな特典をご用意。さらに、三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様対象のおトクなキャンペーンも!人気ブランドのダウンやコート、寒いシーズンを乗り切るアウターやニット、ブーツなどの冬物ファッションアイテムやお部屋で暖かく過ごすための雑貨、アウトドア・スポーツグッズなどもおトクな価格でとりそろえております。 「BLACK FRIDAY」 を機に、ぜひ三井アウトレットパークで、今だけのおトクなお買物や楽しいひとときをお過ごしください。開催期間:2024年11月15日(金)~12月1日(日)URL:https://mitsui-shopping-park.com/mop/nagashima/special/2411_blackfriday/三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島 「BLACK FRIDAY」キャンペーン内容■三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島限定 請求時5%OFFキャンペーン[画像8: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-50079f8afa2a4107bc0d-7.jpg ]ジャズドリーム長島では、三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様限定で期間中に三井ショッピングパークカード《セゾン》またはアプリde支払いを利用すると、ご請求時に5%OFFとなる、さらにおトクにお買物が楽しめるキャンペーンを開催。開催期間:2024年11月15日(金)~11月17日(日)■サンプル品&B品フェア期間中に各店舗でアウトレット商品だけでなく、サンプル品やB品を取り揃え、さらにおトクにお買物を楽しめます。開催期間:2024年11月15日(金)~11月17日(日)■ポイントアップデー三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様限定で、期間中に三井ショッピングパークカード《セゾン》でクレジット支払いまたはアプリde支払いを利用すると、100円(税抜)につき通常2ポイントのところ5ポイント(ポイントアップ+3ポイント)付与いたします。開催期間:2024年11月22日(金)~11月24日(日)、2024年11月29日(金)~12月1日(日)MITSUI OUTLET PARK 「BLACK FRIDAY」約140店舗のうち参加店舗を一部ご紹介!おすすめ商品も!■参加店舗(一部抜粋)[画像9: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-ae51123d992ccb520a9b-16.jpg ]■おすすめ商品[画像10: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-de5c0eb47c630f7f254e-9.jpg ]骨格別!OUTER COLLECTION2024も公開中![画像11: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-5b280a78539337f85b2c-8.jpg ]URL:https://mitsui-shopping-park.com/mop/nagashima/special/2409_outer-collection/※掲載商品は品切れとなる場合がございます。※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。CBCテレビ「なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ」概要[画像12: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-afeca843df292bf1e7ad-11.jpg ]株式会社CBCテレビ (本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長:松波 啓三)1951年に開局した日本初の民間放送局・中部日本放送のテレビ放送部門で、TBS系列の一社として、東海三県にニュースやドラマ、バラエティー番組やスポ―ツ中継など多岐にわたるコンテンツを提供しています。[画像13: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-39fe1e2821c84d37a9bd-11.png ]なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ毎週土曜9時25分~11時45分放送MC:東貴博、友近出演:おいでやす小田、3時のヒロイン、ガンバレルーヤ、MAG!C☆PRINCE他『なるほどプレゼンター!花咲かタイムズ』毎週土曜9時25分~11時45分放送MC:東貴博、友近、南部志穂(CBCアナウンサー)出演:おいでやす小田、3時のヒロイン、ガンバレルーヤ、MAG!C☆PRINCE 他「東海地方ライフをもっと楽しくしたい!」「for wonderful Tokai life!」と願う、土曜朝の2時間生ワイド番組です。話題の新オープン店、人気のおでかけスポット、売れている最新グッズなど、東海地方の今がわかって、今使える情報を徹底リサーチ。「なるほど!」とうなずいて、 「これ知ってた?」と人に思わず話したくなる情報の裏側もプレゼンします。さらに、台風接近から日本人メジャーリーガー活躍の地元の熱狂まで、東海地方の今にまつわるすべての出来事を視聴者のみなさんとシェア。「東海地方に住んでてよかったー!」と感じていただけるテレビ体験をお届けします。施設について三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス[画像14: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-8e055520f0a0a29e5b7a-14.png ]所在地:愛知県名古屋市港区港明二丁目3番2号TEL:052-651-3400(代表) 受付時間10:00~18:00店舗数:約217店舗駐車台数:約3,000台交通:名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」徒歩2分営業時間:最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。URL:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷[画像15: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-6fd132810fa6f0e31c22-13.jpg ]所在地:愛知県愛知郡東郷町東郷中央土地区画整理事業62街区1・3TEL:0561-56-2700(代表) 受付時間10:00~18:00店舗数:約200店舗駐車台数:約3,900台交通:名古屋鉄道豊田線「日進駅」約2.2km 日進駅からは巡回バス(じゅんかい君)と名鉄バス愛教大線をご利用ください。 名古屋鉄道豊田線・名古屋市営地下鉄鶴舞線「赤池駅」 名鉄バスをご利用いただき「和合西口」下車より徒歩5分営業時間:最新の営業時間は下記URLよりご確認ください。URL:https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/togo/三井アウトレットパーク ジャズドリーム長島[画像16: https://prtimes.jp/i/105392/83/resize/d105392-83-6029622b3c06b05c8aa0-14.jpg ]所在地:三重県桑名市長島町浦安368TEL:0594-45-8700(代表) 受付時間10:00~18:00店舗数:約300店舗駐車台数:約13,000台交通:【自動車】伊勢湾岸自動車道「湾岸長島I.C」降りてすぐ 東名阪自動車道「長島I.C」より約10km(約15分) 【公共交通機関】名古屋駅(名鉄バスセンター)発長島温泉行き高速バスで最速50分 近鉄名古屋線・JR関西本線「桑名駅」より三重交通バスで約20分営業時間:最新の営業時間は下記URLよりご確認ください。URL: https://mitsui-shopping-park.com/mop/nagashima/※画像は全てイメージです。