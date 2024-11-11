チキチキジョニー単独ライブ「チキチキドーン！～ネタ大盛り～」 単独ライブ開催決定
チキチキジョニー単独ライブチラシ
《公演情報》
「チキチキジョニー単独ライブ チキチキドーン！～ネタ大盛り～」
▼日時
2025年1月12日（日・祝）
12：30開場／13：00開演
▼会場
ドーンセンター ホール （大阪市中央区大手前1丁目3-49 7階）
https://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.php
▼出演
チキチキジョニー
▼劇場チケット
前売3,500円／当日4,000円 全席指定席
チケットぴあにて販売中
https://w.pia.jp/t/chikichikijoni/
▼配信チケット
1,800円 （FANYにて順次発売予定）
https://yoshimoto.funity.jp/
◇プロフィール
チキチキジョニー
2002年コンビ結成。ツッコミの岩見真利とボケの石原祐美子との女性漫才コンビ。
石原は岡山県新見市出身で、ふるさと大使に任命されている。
コンビ揃って相撲観戦が趣味で、毎場所観戦へ行っており、幕下力士の試合も隈なくチェックするほどの相撲大好き芸人。また、石原はプロ野球・オリックスバファローズのファンで定期的に現地観戦をしているほど。
現在はKBS京都ラジオ「ま～ぶる！Nami乗りジョニー」、MBSラジオ「ナジャ・グランディーバのレツゴ―フライデー」、ラジオ大阪「いただきました！3時間！」など ラジオを中心に出演している。
自家用車で全国各地に向かい、おすすめスポットやグルメなど、ありのままに発信している自身のYouTubeチャンネル「チキチキジョニートラベル」は人気でファンからも注目を集めている。
チキチキジョニー 岩見真利（左）と石原祐美子（右）
◇公式YouTubeチャンネル 「チキチキジョニートラベル」
https://www.youtube.com/channel/UC87aafzdLhA5v0Wkwc4Zxxg/featured
・石原祐美子X （旧Twitter） https://twitter.com/chiki2johnny14
・石原祐美子Instagram https://www.instagram.com/chiki2johnny14/