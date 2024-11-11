チキチキジョニー単独ライブ「チキチキドーン！～ネタ大盛り～」 単独ライブ開催決定

松竹芸能株式会社チキチキジョニー単独ライブチラシ

《公演情報》

「チキチキジョニー単独ライブ チキチキドーン！～ネタ大盛り～」

▼日時

2025年1月12日（日・祝）

12：30開場／13：00開演

▼会場

ドーンセンター ホール （大阪市中央区大手前1丁目3-49 7階）

https://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.php

▼出演

チキチキジョニー

▼劇場チケット

前売3,500円／当日4,000円 全席指定席

チケットぴあにて販売中

https://w.pia.jp/t/chikichikijoni/

▼配信チケット

1,800円 （FANYにて順次発売予定）

https://yoshimoto.funity.jp/

◇プロフィール

チキチキジョニー

2002年コンビ結成。ツッコミの岩見真利とボケの石原祐美子との女性漫才コンビ。

石原は岡山県新見市出身で、ふるさと大使に任命されている。

コンビ揃って相撲観戦が趣味で、毎場所観戦へ行っており、幕下力士の試合も隈なくチェックするほどの相撲大好き芸人。また、石原はプロ野球・オリックスバファローズのファンで定期的に現地観戦をしているほど。

現在はKBS京都ラジオ「ま～ぶる！Nami乗りジョニー」、MBSラジオ「ナジャ・グランディーバのレツゴ―フライデー」、ラジオ大阪「いただきました！3時間！」など ラジオを中心に出演している。

自家用車で全国各地に向かい、おすすめスポットやグルメなど、ありのままに発信している自身のYouTubeチャンネル「チキチキジョニートラベル」は人気でファンからも注目を集めている。

チキチキジョニー 岩見真利（左）と石原祐美子（右）

◇公式YouTubeチャンネル 「チキチキジョニートラベル」

https://www.youtube.com/channel/UC87aafzdLhA5v0Wkwc4Zxxg/featured

・石原祐美子X （旧Twitter） https://twitter.com/chiki2johnny14

・石原祐美子Instagram https://www.instagram.com/chiki2johnny14/