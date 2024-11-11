チキチキジョニー単独ライブ「チキチキドーン！～ネタ大盛り～」 単独ライブ開催決定

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松竹芸能株式会社

チキチキジョニー単独ライブチラシ

《公演情報》


「チキチキジョニー単独ライブ　チキチキドーン！～ネタ大盛り～」



▼日時


2025年1月12日（日・祝）


12：30開場／13：00開演



▼会場


ドーンセンター　ホール　（大阪市中央区大手前1丁目3-49 7階）


https://www.dawncenter.jp/shisetsu/map.php



▼出演


チキチキジョニー



▼劇場チケット


前売3,500円／当日4,000円　全席指定席


チケットぴあにて販売中


https://w.pia.jp/t/chikichikijoni/



▼配信チケット


1,800円　（FANYにて順次発売予定）


https://yoshimoto.funity.jp/



◇プロフィール


チキチキジョニー


2002年コンビ結成。ツッコミの岩見真利とボケの石原祐美子との女性漫才コンビ。


石原は岡山県新見市出身で、ふるさと大使に任命されている。


コンビ揃って相撲観戦が趣味で、毎場所観戦へ行っており、幕下力士の試合も隈なくチェックするほどの相撲大好き芸人。また、石原はプロ野球・オリックスバファローズのファンで定期的に現地観戦をしているほど。


現在はKBS京都ラジオ「ま～ぶる！Nami乗りジョニー」、MBSラジオ「ナジャ・グランディーバのレツゴ―フライデー」、ラジオ大阪「いただきました！3時間！」など　ラジオを中心に出演している。


自家用車で全国各地に向かい、おすすめスポットやグルメなど、ありのままに発信している自身のYouTubeチャンネル「チキチキジョニートラベル」は人気でファンからも注目を集めている。




チキチキジョニー　岩見真利（左）と石原祐美子（右）

◇公式YouTubeチャンネル　「チキチキジョニートラベル」


https://www.youtube.com/channel/UC87aafzdLhA5v0Wkwc4Zxxg/featured



・石原祐美子X （旧Twitter）　　https://twitter.com/chiki2johnny14


・石原祐美子Instagram　https://www.instagram.com/chiki2johnny14/