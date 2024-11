【韓国NCSOFT】『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」サーバーの定員に達したため「事前サーバー&キャラクター 先取り」を早期終了！

エヌ・シー・ジャパン株式会社NCSOFT Corporation(本社:韓国 板橋(パンギョ)、共同代表:金 澤辰(キム テクジン)/朴 炳武(パク ビョンム)、以下NC)は、『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報をお知らせします。※本リリースは韓国のNCSOFTにて2024年11月11日に発表された内容を元にエヌ・シー・ジャパン株式会社にて日本語翻訳して配信しております。■事前サーバーが定員に達したため第2次「事前サーバー&キャラクター先取り」が決定![画像1: https://prtimes.jp/i/1868/2628/resize/d1868-2628-7dfc6515197e707f6bf8-0.jpg ]11月4日(月/祝)より開始していました「サーバー&キャラクター名 先取り」が、事前に用意していたサーバーの定員に達したため11月11日(月)に終了しました。早期にサーバー定員に達したため、サーバーに収容できるキャラクター数を増設して、11月12日(火) 14時より第2次「サーバー&キャラクター名先取り」を開始します。第2次「サーバー&キャラクター名 先取り」は、サーバーに増設したキャラクター数の上限に達した時点で終了を予定しています。■『リネージュ』シリーズ最新作「Journey of Monarch - 君主の道」グローバル事前登録者数500万人突破[画像2: https://prtimes.jp/i/1868/2628/resize/d1868-2628-65b490b0f7b0c4fe9032-1.jpg ]2024年第4四半期リリースを目標に開発中の『リネージュ』シリーズ最新作となる「Journey of Monarch - 君主の道」が、グローバル事前登録者数500万人を突破しました。グローバル事前登録者数400万人突破特別報酬に追加して、リリース後にゲームプレイに役立つ以下のアイテムをゲーム内郵便にてお贈りします。≪特別報酬≫500ダイヤ(※)マジックドール召喚券 50個※ダイヤ:ゲーム内通貨の名称「Journey of Monarch - 君主の道」は現在事前登録を受付中です。≪事前登録概要≫【事前登録期間】2024年9月30日(月) ~ 別途告知日まで【事前登録方法】事前登録は「Journey of Monarch - 君主の道」の公式サイトおよびApp Store,、Google Play Storeにて行えます【事前登録報酬】公式サイトで事前登録を行うと、リリース後にゲームプレイに役立つ以下のアイテムをお受け取りいただけます。英雄選択券(英雄級) 1個1,000,000アデナ(※)4,000ダイヤ第2次「サーバー&キャラクター名先取り」の詳細など、「Journey of Monarch - 君主の道」に関する情報は、公式サイト、公式X、公式YouTubeでご確認いただけます。≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式サイトはこちら≫https://journey.plaync.com≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式Xはこちら≫https://x.com/Journey_ncsoft≪「Journey of Monarch - 君主の道」公式YouTubeはこちら≫https://www.youtube.com/@Journey_NC[画像3: https://prtimes.jp/i/1868/2628/resize/d1868-2628-df00db284f7bbae9c355-2.jpg ]【タイトル情報】タイトル名:Journey of Monarch - 君主の道対応プラットフォーム:iOS/Android/Windows開発/運営:NCSOFTリリース予定日:2024年第4四半期(予定)公式サイト:https://journey.plaync.com日本公式X(旧Twitter):https://x.com/Journey_ncsoftYouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@Journey_NCApp Store:https://apps.apple.com/jp/app/id6503337353Google Play :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncsoft.lineagenコピーライト:(C) NCSOFT Corporation. All Rights Reserved.※当プレスリリースの内容は2024年11月11日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。