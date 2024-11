『AMUSEMENT EXPO 2024』セガ フェイブブース続報！

株式会社セガ フェイブ

セガグループの株式会社セガ フェイブ(本社:東京都品川区、代表取締役社長執行役員:杉野行雄、以下 セガ フェイブ)が「セガ フェイブ」として初出展する、2024年11月15日(金)、16日(土)東京ビッグサイト開催の『AMUSEMENT EXPO 2024』について、下記の通りブースの出展情報と特設ステージイベント情報を追加いたしました。

■『頭文字D THE ARCADE』「走り屋TEAMグランプリ」ステージイベント

『頭文字D THE ARCADE』(以下、頭文字DAC)初となるチーム大会「走り屋TEAMグランプリ」をメインステージにて開催します。

決勝戦にはスペシャルゲストとして、現在『頭文字DAC』とコラボ開催中のTVアニメ『MFゴースト』でオープニングテーマを担当するアーティスト・MOTSU氏が登場!スペシャルDJで大会を盛り上げます。大会終了後には、飛び入り参加OKの、豪華ノベルティを賞品としたじゃんけん大会も実施!

また、「会場限定Xポストキャンペーン」も開催!会場にてハッシュタグ「#公道最強決定戦2nd」を付けてポストした画面をセガ フェイブブース受付スタッフに提示した方に、頭文字DACオリジナルAimeカードをプレゼントします。

※Xキャンペーンはユーザーデーのみの実施となります。ビジネスデーでは実施いたしません。

※オリジナルAimeカードは数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。

※オリジナルAimeカードのプレゼントはお1人様1枚までです。

※オリジナルAimeカードの配布は16:30までとなります。

<イベント詳細ページ>

https://info-initialdac.sega.jp/5181/

<頭文字D THE ARCADE「走り屋TEAMグランプリ」ステージイベント>

日時:2024年11月16日(土)

10:00~11:00 本選・当日予選エントリー受付&当日予選補欠エントリー受付

12:00~13:15 「走り屋TEAMグランプリ」当日予選 ★YouTube配信あり

13:30~16:00 「走り屋TEAMグランプリ」本戦 ★YouTube配信あり

16:00~16:30 飛び入り参加OK!じゃんけん大会スペシャルゲスト:MOTSU

出演:ふり~だ(MC)、新井P(セガ開発)、マッケぽん@(セガ開発)、タカヒロ先生(公認サポーター)

配信:頭文字D THE ARCADE公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@initialdarcadeofficial?si=9DG8rNVIuNi7jvBN

■プリクラ機「GIMMI」と「&TEAM」イベントの体験コーナー

好評を博した「&TEAM」イベント搭載の、最新プリクラ機『GIMMI』を出展します。「&TEAM」と一緒にツーショット撮影もできる新規撮りおろしの撮影フレームは全48種。撮影しながらメンバーの声が聴けるほか、プレイ中のBGMとして「&TEAM」の楽曲も聴けます。その他、限定デザインのスタンプ10種やシールデザイン1種、全カット新規撮りおろしの撮影フレームが「&TEAM」仕様となった豪華イベントモードを体験できます。

※全国設置店舗でのGIMMI「&TEAM」イベントは11月11日まで。

当日は「&TEAM」仕様筐体のそばに、現在全国アミューズメント施設にて好評展開中の「&TEAM」プライズも併せて展示されます。ぜひ、プリクラコーナーへお越しください。

■&TEAMプロフィール

&TEAMは、HYBE LABELS JAPANに所属する、EJ・FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。 結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、更なる成長を目指し明日に向かって走り出す。

■メダルコーナー

セガのメダルゲームを気軽に体験していただけるメダルコーナーを出展いたします。

稼働前の新作メダルプッシャー『MONOPOLY THE MEDAL AMERICAN DREAM』の先行体験他、

全国のゲームセンターで稼働中のメダルプッシャー『ホリアテール』や『JACKPOT CIRCUS』、メダルビンゴの『BINGO THEATER』等さまざまなセガメダルゲームが体験できます!

メダルコーナーでご体験いただいた方にはオリジナルグッズをプレゼント!

※プレゼントは数に限りがございます。予めご了承ください。

※出展機種は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください

【AMUSEMENT EXPO 2024 開催概要】

名 称:AMUSEMENT EXPO 2024(アミューズメント エキスポ2024)

会 期:ビジネスデー:2024年11月15日(金)10:00~18:00(最終入場:17:30)

ユーザーデー:2024年11月16日(土) 9:00~17:00(最終入場:16:30)

入場料:入場する際には、別途入場料が必要となります。

会 場:東京ビッグサイト 東5・6ホール

▼AMUSEMENT EXPO 2024 セガ フェイブブース公式特設サイト

https://am-expo.sega.jp/

▼AMUSEMENT EXPO 2024 公式サイト

https://amusementexpo.jp/

■権利表記

(C)しげの秀一/講談社 (C)SEGA

All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.

The trademarks Porsche, Porsche Crest, Porsche Logotype, Carrera, 911, 718 and Cayman are used under license of Porsche AG.

(C)2024 Cheerio Japan Co.,LTD. All Rights Reserved.

(C) HYBE LABELS JAPAN & HYBE. All Rights Reserved.