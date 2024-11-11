応募総数4,322点！「東方スペルカーニバル」とコラボした塗り絵コンテスト「塗りマス！」第三十回の受賞作品を発表

株式会社セルシス

セルシスと株式会社アイビスが共催した、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」第三十回の審査結果を、本日11月11日（月）に発表しました。



第三十回は、弾幕タクティクスRPGゲーム「東方スペルカーニバル」に登場する「博麗 霊夢」「霧雨 魔理沙」「十六夜 咲夜」「レミリア・スカーレット」「フランドール・スカーレット」「八雲 紫」の6人の塗り絵をお題として、素敵な作品を多数ご応募いただきました。応募数はイラスト3,423点、タイムラプス動画899点の合計4,322点となりました。





審査結果はこちら：https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas/

「塗りマス！」は、コンテストサイトからダウンロードした線画を自由な端末／アプリで彩色し、X（旧Twitter）にハッシュタグをつけて投稿することで応募できる塗り絵コンテストです。今回の開催を含むこれまでの総応募数は、合計で14万1千点を超えます。



下記の「パソコン賞」1作品、「モバイル賞」2作品、「東方スペルカーニバル賞」4作品に加え、「優秀賞」5作品、「佳作」30作品に協力各社提供の豪華賞品が進呈され、ご自身の応募作品がプリントされたアクリルパネルも贈られます。惜しくも入賞を逃した参加者には、抽選で50名様に特製コラボクリアファイルをプレゼントいたします。



また、塗り絵のタイムラプス動画をご応募いただいた方の中から抽選で1名様に「色彩賞」としてクリエイター向けモニターを、さらに抽選で「初参加賞」のTourBox Elite、「レベルアップ賞」のハンドモデル、「アクセサリー賞」のモバイルアクセサリーセットが、それぞれ1名様に贈られます。





【主な受賞作品】

■パソコン賞

彩色：Jioさん



■モバイル賞

彩色：（左から）アルフェ2さん、そらしばたさん





■色彩賞／初参加賞／レベルアップ賞／アクセサリー賞（各抽選1名）

彩色：（左から）みょんさん、あおりんごりら🍏さん、ぺぴんさん、白石ことりさん

※色彩賞はコンテストページにて、動画でご覧いただけます



■東方スペルカーニバル賞

彩色：（左から）メイさん、風林火山さん、ゆさん、よぉてるさん





▼賞と賞品

●パソコン賞 1作品

1. Wacom One 液晶ペンタブレット 12 (DTC121W0D)（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/display.html#block-features

(https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-displays/wacom-one/display.html#block-features)

2. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）

製品詳細：https://brainmagicproduct.com/orbital2series-comic/?from=clip-studio_bn



3. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）

4. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●モバイル賞 2作品

1. クリエイター向けパソコン（いずれかが進呈されます。選択はできません。）

A. DAIV Z4-I7I01SR-A（提供：株式会社マウスコンピューター）

製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01sracaw101dec/?adid=ot_celsys_2410_nurimasu&utm_source=celsys&utm_medium=content-text&utm_campaign=2410_nurimasu&utm_content=pr(https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4i7i01sracaw101dec/?adid=ot_celsys_2410_nurimasu&utm_source=celsys&utm_medium=content-text&utm_campaign=2410_nurimasu&utm_content=pr)





B. 【マンガ・イラスト制作向け|CLIP STUDIO PAINT向けエントリーモデル スターターパック】

インテル(R) プロセッサー N100搭載15型フルHDクリエイターノートパソコン（提供：株式会社ユニットコム）

製品詳細：https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1054447



2. Wacom One ペンタブレット small（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/pen-tablets/wacom-one/pentablet.html



3. 入力デバイス Orbital2 STERNA（オービタルツー スターナ）（提供：株式会社BRAIN MAGIC）



4. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



5. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●色彩賞 抽選1名様

1. ColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー（提供：EIZO株式会社）

製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）



●初参加賞 抽選1名様

1.TourBox Elite（提供：TourBox Tech Inc.）

製品詳細：https://bit.ly/4g4SnUp



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●レベルアップ賞 抽選1名様

1. ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-（提供：株式会社 壽屋）

製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054558/



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●アクセサリー賞 抽選1名様

1. エレコムモバイルアクセサリーセット（提供：エレコム株式会社）

・アルミ製スマホスタンド P-DSCHALSVN

・タブレット用2本指グローブ（M） TB-GV1M

・Type-C（TM）/USB-Aコネクター対応 USBメモリ MF-TPC3064GBK

・薄型コンパクトモバイルバッテリー DE-C45-5000WH

製品詳細：

https://www.elecom.co.jp/products/P-DSCHALSVN.html

https://www.elecom.co.jp/products/TB-GV1M.html

https://www.elecom.co.jp/products/MF-TPC3064GBK.html

https://www.elecom.co.jp/products/DE-C45-5000WH.html



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●東方スペルカーニバル賞 4作品

1. 『東方スペルカーニバル』ゲームソフトパッケージ版（提供：株式会社コンパイルハート）

※受賞者は PS5 / PS4 / Switch 版のいずれかをお選びいただけます！



2. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン 3年版

または左手デバイスCLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）



3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●優秀賞 5作品

1. パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT EX 2デバイスプラン 3年版（提供：株式会社セルシス）

製品詳細：https://www.clipstudio.net/paint/lineup#monthly_plan



2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）





●佳作 30作品

アイビスペイント オリジナルスタイラスペン＋ibis Paintプロモーションコード6か月分（提供：株式会社アイビス）

希望される方には、パソコンやタブレット、スマートフォンで使えるペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版を進呈します。



■入賞者全員プレゼント

1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。



2. 塗りマス！特製クリアファイル



■抽選で50名様にプレゼント

塗りマス！特製クリアファイル

※画像はイメージです。実際の仕上がりとは異なります。





「東方スペルカーニバル」とは…

ZUN氏主宰のサークル「上海アリス幻樂団」によって制作された弾幕系シューティングゲームです。

外界と隔絶された土地「幻想郷」を舞台に、様々な要因によって巻き起こる「異変」と呼ばれる騒動を、博麗神社の巫女である博麗霊夢をはじめとした主人公たちが解決していく物語が描かれます。



タイトル： 東方スペルカーニバル

ジャンル： 弾幕RPG

開発元： コンパイルハート、 スティング

販売元： コンパイルハート、 アイディアファクトリー

対応プラットフォーム： Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4



▼公式サイト https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/

▼公式X https://x.com/CompileHeartWeb



権利表記：(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING (C)上海アリス幻樂団

※「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。





株式会社セルシスについて

セルシスは、「クリエイションで夢中を広げよう」をミッションに掲げ、クリエイションを取り巻くすべての人をデジタル技術でサポートします。

イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」やコミュニティサービス「CLIP STUDIO」などの創作活動をサポートするサービスを通じて、世界中のみなさまが、クリエイションを通じた多彩な体験を楽しんでいただけるよう支援を行ってまいります。



セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



お問い合わせ先

株式会社セルシス 広報担当 古野 / 高橋

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F

e-mail：press@celsys.com



法人のお客様

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