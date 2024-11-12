ＴＫＣは「奨学金返還支援制度」を来年１月から開始します

株式会社ＴＫＣ

株式会社ＴＫＣ（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、2025年１月１日から「奨学金返還支援制度」を開始します。

当支援制度は、自身の奨学金を自ら返還している社員に対して、会社が毎月の返還額と同額（最大４万円／月）を代理返還するものです。

奨学金返還による社員の経済的・精神的負担を少しでも軽減し、キャリア形成の大切な時期に不安なく勤務可能な環境を提供することを目的に、当支援制度を設けました。これにより、公私ともに充実した社員のライフプラン実現を支援します。

■ＴＫＣの奨学金返還支援制度の概要

【支援額】 支援対象者の割賦月額と同額（最大４万円／月）

【支援総額】上限総額４００万円

【対象者】

(1) 当支援制度の申請時点における勤続年数が６カ月以上の正社員

(2) 短期大学、大学、大学院を卒業した者で、当支援制度の申請時点において自身の奨学金返還残高を有し、かつ自ら奨学金を返還している

■当支援制度で定める奨学金

(1) 日本学生支援機構の奨学金

(2) 地方公共団体、大学および公益財団法人、民間企業その他の奨学金貸与機関が貸与する奨学金

(3) その他会社が認めるもの

システム開発フロア株式会社TKC

代表取締役 ：飯塚真規

住所 ：栃木県宇都宮市鶴田町1758番地

資本金 ：57億円

従業員数 ：2568名（単体/2024年９月末現在）

設立 ：1966（昭和41）年10月22日

ＵＲＬ ：https://www.tkc.jp/