鮪の王様“本鮪”と新物の“濃厚うに”の豪華共演！さらに、人気のねぎまぐろを大盛りで税込100円～ご提供！＜11月13日（水）より全国のスシローにて販売開始＞

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES[画像1: https://prtimes.jp/i/49164/604/resize/d49164-604-a90a4a9f5ab2fe4d71da-7.jpg ] 回転すしスシローは、大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちはこれからも、大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。 11月13日（水）からは、鮪の王様“本鮪”や新物の“濃厚うに”、大盛りにしたねぎまぐろなどが登場します。「本鮪中とろ」は、脂の甘みと赤身の旨み、ほのかな酸味のバランスが特長で、スシローのバイヤーが仕入れを工夫することで税込110円～の提供が実現しました。「大盛りねぎまぐろ軍艦」は、あえてまぐろの粒感を残すことにより、まぐろの旨味を感じやすく、食感が豊かになるように仕立てており、大盛りにして税込100円～と通常よりお得な価格でご提供いたします。本鮪の中とろと大盛りのねぎまぐろ軍艦は11月19日（火）までの販売となります。そして、スシローが自信をもって仕入れた「濃厚うに包み」は、今シーズン獲れたうにを使用しており、濃厚な旨みととろっとした食感が特長で、包みでご提供するのでうにをダイレクトにお楽しみいただけます。 そのほか、染み出すかにの旨みと揚げたてサクサクの食感をご堪能いただける「かに身の天ぷらにぎり」や、冷たい海域で育った国産ほたてを使用し、身が締まり濃厚でコクのある甘みと旨みが存分に楽しめる「ダブルジャンボ貝柱」も登場いたします。 ぜひこの機会に、お得に楽しめるまぐろや、今シーズン獲れたうにを全国のスシローにてご堪能ください。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/604_1_2476a680141d94c223a5c5313804365b.jpg ]期間限定商品概要[画像2: https://prtimes.jp/i/49164/604/resize/d49164-604-7ff77250db022177da82-0.jpg ]■商品名：大盛りねぎまぐろ軍艦■価 格：税込100円～■販売期間：2024年11月13日（水）～11月19日（火）※販売予定総数213万食、完売次第終了。※店舗によって価格が異なります。※1日の販売数に限りがあります。[画像3: https://prtimes.jp/i/49164/604/resize/d49164-604-c9521093ecd20e584b9a-1.jpg ]■商品名：本鮪中とろ■価 格：税込110円～■販売期間：2024年11月13日（水）～11月19日（火）※販売予定総数306万食、完売次第終了。※店舗によって価格が異なります。※1日の販売数に限りがあります。[画像4: https://prtimes.jp/i/49164/604/resize/d49164-604-4152864e7d27c5e3fa6c-2.jpg ]■商品名：濃厚うに包み■価 格：税込180円～■販売期間：2024年11月13日（水）～2025年1月5日（日）※販売予定総数356万食、完売次第終了。※店舗によって価格が異なります。※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。※1日の販売数に限りがあります。※お持ち帰りの際、軍艦1貫となります。[画像5: https://prtimes.jp/i/49164/604/resize/d49164-604-14405844f38564ee69f5-3.jpg ]■商品名：かに身の天ぷらにぎり■価 格：税込260円～■販売期間：2024年11月13日（水）～11月24日（日）※販売予定総数40万食、完売次第終了。※店舗によって価格が異なります。※販売終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。※1日の販売数に限りがあります。※スシロー池田店、谷上店、豊南店、桜塚店、姫路飾磨店ではお取り扱いがありません。[画像6: https://prtimes.jp/i/49164/604/resize/d49164-604-84d70c92748026495d1b-4.jpg ]■商品名：ダブルジャンボ貝柱■価 格：税込400円～■販売期間：2024年11月13日（水）～11月24日（日）※販売予定総数21万食、完売次第終了。※店舗によって価格が異なります。※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。※1日の販売数に限りがあります。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49164/table/604_2_51fe6ab73c1dccbeed5185df18edf90d.jpg ]