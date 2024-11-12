HDMI映像をワイヤレスで飛ばす、最大60m長距離対応のHDMIエクステンダーを発売

サンワサプライ株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-1be1b966f8048e9db522-0.jpg ]【掲載ページ】品名：ワイヤレスHDMIエクステンダー（最大60m延長・セットモデル）品番：VGA-EXWHD13標準価格：85,800円（税抜き 78,000円）製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=VGA-EXWHD13[画像2: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-864a2fad58c207342233-10.jpg ]HDMI信号を最大60mまでワイヤレス延長HDMI信号をフルHD（1920×1080ドット）解像度で、ワイヤレスで最大 60m延長できます。※使用環境により異なります。[画像3: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-d527ad98e75d61407269-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-e6514f040ebbc1aafc08-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-7b2f4e43a304b839c70f-3.jpg ]ワイヤレスで、高画質な映像と高音質な音楽を出力HDMI搭載パソコンや書画カメラなどの映像出力機器を送信機に接続し、液晶テレビやプロジェクターを受信機に接続することで、簡単にワイヤレス化できます。[画像6: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-0fb85086f25dc92fe076-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-cf8a524d99ae8b0619e8-5.jpg ]停電したり電源が落ちても、復帰後に自動で電源ON電源ボタンが無く、付属のUSB-ACアダプタの通電で電源ON・OFFできるので、停電などが発生しても復帰後に自動で電源がONになります。わざわざ電源ボタンを押す必要がありません。[画像8: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-2d144a4089cec7752fbf-6.jpg ]離れた場所の機器をリモコン操作赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器をリモコンで操作できます。[画像9: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-bc33cdfeab67638f727d-7.jpg ]設定不要で、接続してすぐに使える機器に接続するだけですぐに使用できます。[画像10: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-bf41367487eed97e3d22-8.jpg ]HDCP対応製品HDCP（High-bandwidth Digital Content Protection）対応なので、著作権保護されたコンテンツでも出力できます。 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。[画像11: https://prtimes.jp/i/11495/5055/resize/d11495-5055-3d6023586d84da22ba97-9.jpg ] ----------------------------------------------------------------【関連ページ】映像エクステンダー・ワイヤレスエクステンダーhttps://www.sanwa.co.jp/product/peripheral/displayextender/index.htmlデジタルサイネージにおすすめの製品特集https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/digital_signage/index.html?kind=detail学校教育をサポート！文教サプライ特集https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/bunkyou/index.html映像・音響に関する現場をサポート！映像・音響関連サプライhttps://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/visual/index.htmlサンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページhttps://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/VGA-EXWHD13■サンワサプライ WEBサイトhttps://www.sanwa.co.jp/■サンワサプライ Instagramhttps://www.instagram.com/sanwasupply_official/■サンワサプライ Xhttps://twitter.com/sanwainfo■サンワサプライ Facebookhttps://fb.me/SanwaSupplyJP■YouTube公式チャンネル http://sanwa.jp/youtube----------------------------------------------------------------