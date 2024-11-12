【独自調査】全国主要レジャー・集客施設のエリア別入場者数データ――『月刊レジャー産業資料』2024年11月号で2023年度版調査結果を公表

綜合ユニコム株式会社

綜合ユニコム株式会社（本社：東京都中央区）は、全国の主要なレジャー・集客施設を対象に、2023年度の運営実績と集客動向に関する独自調査を実施しました。

本調査から年間入場者数上位100 施設（※入場有料施設に限る）を抽出、集計・分析した結果について、『月刊レジャー産業資料』11月号（No.698）特集「主要レジャー・集客施設［エリア別］2023年度入込みデータ」として、2024年11月1日に発刊いたしました。

【調査結果概要】

回復スピードは減速もコロナ前の水準まであと一息に

インバウンド回帰で外国人比率の高い施設が好調

◎全体：19年度からの増加率トップ3は外国人入場者比率トップ3と同じ顔ぶれ。その相関性は看過できない。

◎遊園地・テーマパーク：200万人の大台に乗った「よみうりランド」など好調な施設がありながら、全体では19年度に及ばず。

◎動物園：19年度レベルまであと一歩。昨年度急増した「東京都恩賜上野動物園」は前年度比106.8％と増加ペースが落ち着く。

◎水族館：19年度の集客を超え、首都圏エリアの水族館は100万人以上を獲得した施設が多数。

◎ミュージアム：屋内型施設中心のため22年度までは回復が遅れたが、トップの「国立科学博物館」は200万人越え、「新国立美術館」も急伸。

◎公園・庭園：入場者数ランキングトップ100に入った11施設のうち19年度を上回ったのは3施設にとどまる。

【2023年度 エリア別入場有料施設 入場者数データ （上位5施設抜粋）】

施設名／所在地／入場者数／前年度比／19年度比

［北海道・東北エリア］ 「旭川市旭山動物園」が３年ぶりに100万人突破

旭川市旭山動物園／北海道／1,293,543／111.2%／93.0％

五稜郭タワー／北海道／940,354／131.5%／105.3％

スパリゾートハワイアンズ／福島県／930,412／125.1%／85.8％

展望花畑 四季彩の丘／北海道／906,920／171.5％／――

仙台うみの杜水族館／宮城県／900,000／118.0％／111.0％

［関東エリア］ 「TDR」 は40周年イベント効果や外国人客増加で前年度比24.5％増

東京ディズニーランド・東京ディズニーシー／千葉県／27,507,000／124.5%／94.8％

国営ひたち海浜公園／茨城県／1,836,767／103.9％／80.2％

新江ノ島水族館／神奈川県／1,493,294／94.8%／104.1％

横浜・八景島シーパラダイス アクアリゾーツ／神奈川県／1,468,000／103.9%／116.4％

あしかがフラワーパーク／栃木県／1,381,763／99.3％／186.5％

［東京エリア］ 「チームラボプラネッツTOKYO DMM」は入場者数の75％が外国人に

東京スカイツリー(R)／墨田区／4,470,000／156.3％／124.2％

東京都恩賜上野動物園／台東区／3,264,275／106.8%／93.8％

チームラボプラネッツTOKYO DMM／江東区／2,600,000／197.0％／――

新宿御苑／新宿区／2,506,000／130.6％／114.4％

国立科学博物館／台東区／2,462,059／133.6%／90.0％

［北越・東海エリア］ 「金沢21世紀美術館」が地震の被害受けながらも前年度比11.9％増

名古屋市／東山動植物園／愛知県／2,648,236／111.1%／131.1％

名古屋港水族館／愛知県／2,436,101／118.1%／121.7％

特別名勝 兼六園／石川県／2,140,515／97.1％／81.0％

金沢21世紀美術館／石川県／1,974,773／111.9%／84.6％

鈴鹿サーキット／三重県／1,299,536／105.2％／63.6％

［近畿・中四国エリア］ 「梅田スカイビル・空中庭園展望台」は前年度比2.5倍以上と大躍進

広島平和記念資料館／広島県／1,981,782／175.9%／112.7％

天王寺動物園／大阪府／1,714,317／122.8%／115.4％

梅田スカイビル・空中庭園展望台／大阪府／1,485,000／273.0％／136.2％

ひらかたパーク／大阪府／1,066,000／104.0%／77.4％

アドベンチャーワールド／和歌山県／930,600／87.1％／110.7%

［九州・沖縄エリア］ 「マリンワールド海の中道」が100万人台に返り咲く

沖縄美ら海水族館／沖縄県／2,956,092／136.6%／89.0％

国営海の中道海浜公園／福岡県／1,191,028／108.3％／――

マリンワールド海の中道／福岡県／1,096,060／122.7％／128.9％

長崎原爆資料館／長崎県／736,322／122.1％／106.3％

グラバー園／長崎県／729,639／111.9％／――

(C)綜合ユニコム 2024

※本プレスリリースに記載されている情報を引用される場合は、「出典：綜合ユニコム株式会社 『月刊レジャー産業資料』」の表記をお願いいたします。

『月刊レジャー産業資料』11月号（Ｎо.698）

2024年11月1日発刊／A4判／縦型／108頁／定価8,800円（本体8,000円）

［特集］

主要レジャー・集客施設［エリア別］2023年度入込みデータ

過去5年間の分析と新レジャーシーンへの期待

【OVERVIEW】

2023年度有料施設トップ100の集客実態

［エリア別動向］北海道・東北エリア／関東エリア／東京エリア

／北越・東海エリア／近畿・中四国エリア／九州・沖縄エリア

【「新」から生まれる次のレジャーシーンへの期待】

［INTERVIEW］民間と自治体をつなぎレジャー施設を社会課題解決と地方創生の主役に

日本テーマパーク開発(株) 執行役員／前・徳島市長 内藤佐和子氏

［VIEWS］OPEN UNIVERSE PROJECT／JUNGLIA／livedoor URBAN SPORTS PARK

ホームページで詳細な編集内容と「OVERVIEW（一部）」がご覧いただけます。

https://www.sogo-unicom.co.jp/lid/n202411/

PDF版リリースのダウンロードはこちら

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【本件に関するお問い合わせ先】

綜合ユニコム株式会社 『月刊レジャー産業資料』編集部

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