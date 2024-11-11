Mリーグ2024-25 プレミアムナイト2025年2月10日（月）に開催決定！

一般社団法人Mリーグ機構

一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、「Mリーグ2024-25プレミアムナイト」を東京ドームシティホールにて2025年2月10日(月)に開催することが決定しましたのでお知らせいたします。

Mリーグプレミアムナイトは「Mリーグ2019-20」より始まった特別なパブリックビューイングイベントです。本イベントでは試合観戦に加え、グッズ販売、来場者プレゼント企画、Mリーガー全36人が一堂に介するスペシャルステージイベントなど、様々な企画を実施予定です。当日の企画については、詳細が決定次第Mリーグ公式SNSで発表してまいります。

なお、開催にあたり観戦チケットをサポーター先行販売は2024年12月1日（日）正午より、一般販売は2024年12月4日（水）正午より販売開始いたします。

■「Mリーグ2024-25プレミアムナイト」について

名称： Mリーグ2024-25プレミアムナイト

会場：東京ドームシティホール（https://www.tokyo-dome.co.jp/tdc-hall/）

開催日程：2025年2月10日（月）

開催時間：開場15時30分 開演17時00分 試合開始19時（23時ごろ終了予定）

グッズ販売時間：１.先行販売 13時30分～15時00分 ２.開場後 15時30分～

※先行販売の時間帯は、チケットをお持ちでない方もご購入いただけます。

対戦チーム： 赤坂ドリブンズ、KONAMI麻雀格闘倶楽部、BEAST X、U-NEXT Pirates

会場解説：決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表

■チケットについて

チケット金額：

アリーナ特別前方応援席 16,000円（税込）バルーン・プレミアムナイト限定グッズ付

アリーナ応援席 11,000円（税込）バルーン付

スタンド席 9,800円（税込）バルーン付

※座席は全席指定になります

■団体で「Mリーグ」の観戦を楽しめる「スイートルームチケット」について

昨年に引き続き、団体で「Mリーグ」の観戦を楽しめるスイートルームチケットを今年もご用意いたしました。

チケット金額：

スイートルームチケット1部屋300,000円（税込）特典付 ※最大15名まで

スイートルームチケット特典内容：

・軽食&ドリンク付

・推しチームによるミート&グリート

（開演前実施予定・詳細はチケットご購入後、Mリーグ機構よりご案内メールをお送りします）

・バルーン付

備考：

スイートルームチケットは2部屋のみの販売となります。

■イベント内容について

全チーム選手入場、トークショー、プレゼント抽選会、選手とパブリックビューイングで試合観戦

■チケット販売期間について

チケット販売期間：サポーター先行販売は2024年12月1日（日）12時（正午）より、一般販売は2024年12月4日（水）12時（正午）より販売開始。

（先着順にてご購入いただけます）

■チケット購入方法

「ローチケ」にて販売

会員の方

サポーター会員ページをご確認ください。

https://m-league.jp/supporter/login/

一般の方

https://l-tike.com/sports/mleague/

※1人あたりの購入可能数は6枚までとなります。

■注意事項

※各チームのバルーンの数については上限がございます。予めご了承ください。

※会場内で撮影した写真や映像・動画（対象として来場者個人の肖像など）を以下の用途で使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・会場内に設置された各種モニターでの使用

・Mリーグおよびクラブ公式メディアでの使用

・ABEMA「麻雀チャンネル」での使用

・ニュース番組・関連メディア等での使用

※18歳未満の方でもチケットをご購入いただけます。ただし、試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により23時にはご退館頂くようアナウンスさせていただきます。

なお、保護者さま同伴での観戦であれば、この限りではございません。

■一般社団法人Mリーグ機構 概要

【名称】 一般社団法人Mリーグ機構

【役員】

最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎

代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋

理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久

理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典

理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤 崇充

理事 株式会社セガ 常務取締役 山下滋

理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五

理事 株式会社電通 執行役員 中村光孝

理事 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 執行役員 山田覚

理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心

監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治

【所在地】東京都港区

【活動開始】2018年7月

公式サイト：https://m-league.jp

■URL

「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp

「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_

「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league

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