『ハリー・ポッター：クィディッチ・チャンピオンズ』　Nintendo Switch(TM)版配信中！シーズン1ではセブルス・スネイプのスキンなど新要素を追加

株式会社セガ[画像1: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-a64f3b4c55d2a865f014-0.jpg ]■Nintendo Switch(TM)パッケージ版デラックス・エディションの予約受付中!現在全国のゲーム販売店では、2024年12月6日(金)に発売予定のNintendo Switch(TM)パッケージ版デラックス・エディションの予約を実施しています。■ゲーム内イベントシーズン1開催中!11月8日(金)より、ホグワーツ魔法魔術学校の授業「闇の魔術に対する防衛術」をテーマにしたゲーム内イベントを開催中です。ベラトリックス・レストレンジ、セブルス・スネイプといった人気キャラクターのスキンや、魔法界の祝祭ユールボールをモチーフとしたマップ「雪の隠れ穴」など、シリーズファンにとって魅力的な新要素が多数登場しています。■6v6で遊べる「プロ・クィディッチ・モード」解禁!新たに追加された「プロ・クィディッチ・モード」では、6対6 の対戦形式を採用。6人のプレイヤーがチームを結成し、2チームがオンラインで試合を繰り広げます。仲間と共に、より戦略的で白熱したクィディッチの世界をお楽しみください。■デジタルデラックス・エディション/パッケージ版デラックス・エディション 内容[画像2: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-b7c14ad1938698f1667f-1.jpg ]・ゲーム本編・スリザリン寮パック:- ストームライダー・ハリケーンの箒スキン (スリザリン)- ホグワーツ旅行の制服(スリザリン)- スリザリン寮章のエンブレム・ハッフルパフ寮パック:- ストームライダー・サンドストームの箒スキン(ハッフルパフ)- ホグワーツ旅行の制服(ハッフルパフ)- ハッフルパフ寮章のエンブレム・レイブンクロー寮パック:- ストームライダー・サイクロンの箒スキン (レイブンクロー)- ホグワーツ旅行の制服(レイブンクロー)- レイブンクロー寮章のエンブレム・グリフィンドール寮パック:- ストームライダー・ファイアストームの箒スキン (グリフィンドール)- ホグワーツ旅行の制服(グリフィンドール)- グリフィンドール寮章のエンブレム・ゲーム内通貨2,000ゴールド※ゴールドは、ゲームを進めると獲得できます。■『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』について『ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ』は、魔法界の伝統的スポーツ「クィディッチ」を題材にしたスポーツ・アクションゲームです。プレイヤーは、チェイサー、シーカー、キーパー、ビーターなど、それぞれ独自のプレイスタイルを持つポジションから1つを選び、キャラクターの見た目や箒を自由にカスタマイズし、さまざまなゲームモードでクィディッチ対戦をお楽しみいただけます。[画像3: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-2f7bdce14afe63f2a6c9-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-da88464a62d7cdd8d5dc-3.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-90a55d97957a35c1755e-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-cb55272d74e68fb3ec16-5.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-8c24e65ecc291ee63bc8-6.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/5397/6110/resize/d5397-6110-740da399010b856c53c3-7.jpg ]【 商品概要 】商品名 : ハリー・ポッター:クィディッチ・チャンピオンズ対応機種 : PlayStation(R)5 / PlayStation(R)4 / Xbox Series X|S / Xbox One / PC(Steam/Epic Games Store) / Nintendo Switch(TM)発売日 : デジタルスタンダード・エディション/デラックス・エディション:配信中(2024年9月3日(火)発売)パッケージ版デラックス・エディション:発売中(2024年11月8日(金)発売)Nintendo Switch(TM)版デジタルスタンダード・エディション/デラックス・エディション:配信中(2024年11月8日(金)発売)Nintendo Switch(TM)版パッケージ版デラックス・エディション:2024 年12月6日(金)希望小売価格 : スタンダード・エディション:4,480円(税込4,928円)デラックス・エディション:5,980円(税込6,578円)※スタンダード・エディションはデジタル版のみの販売です。ジャンル : スポーツ・アクションプレイ人数 : 1 人(オンライン時2~6 人)メーカー : WB GamesCERO表記 : B 区分(12 才以上対象)著作権表記: HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS software (C) 2024 Warner Bros. EntertainmentInc. Developed by Unbroken Studios. PORTKEY GAMES and HARRY POTTER charactersand elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K.Rowling. Unreal(R) Engine, copyright 1998-2022 Epic Games, Inc. Unreal, UnrealTechnology and the Powered by Unreal Technology logo are trademarks orregistered trademarks of Epic Games, Inc. Uses Bink Video. Copyright (C) 1997-2023 by Epic Games Tools LLC.WARNER BROS. GAMES LOGO, WARNER BROS. INTERACTIVE ENTERTAINMENT LOGO, WBSHIELD: (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s24)公式サイト : https://www.quidditchchampions.com/ja-jpFacebook : https://www.facebook.com/gaming/quidditchchampions公式X(旧Twitter): https://x.com/quidditchgameInstagram : https://www.instagram.com/quidditchchampions/Discord : https://discord.com/invite/quidditchchampionsYouTube : https://www.youtube.com/@QuidditchChampionsHARRY POTTER:QUIDDITCH CHAMPIONS software (C) 2024 Warner Bros.Entertainment Inc. Developed by Unbroken Studios.All characters and elements (C) & (TM) Warner Bros.Entertainment Inc. PublishingRights (C) J.K. Rowling.WARNER BROS.GAMES LOGO, WB SHIELD: (TM) & (C) Warner Bros.Entertainment Inc. (s24)■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。