「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season2」本日17時よりDMM TVで第1話独占配信スタート！1話冒頭をDMM TV公式YouTube＆TikTokにて公開！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO 亀山敬司、https://dmm-corp.com/ 以下DMM ）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、本日11月12日(火)17時より「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season2」の第1話を配信開始しました。

また配信開始を記念し、1話冒頭をDMM TV公式YouTubeにて無料公開いたします。

MCに夢追翔、リゼ・ヘルエスタ、剣持刀也、プレイヤーに石神のぞみ、海妹四葉、加賀美ハヤト、笹木咲、シスター・クレア、壱百満天原サロメ、伏見ガク、星川サラ、舞元啓介、ましろ爻ら、「にじさんじ」の人気VTuberたちが集結し、100万円を懸けてリアルの遊園地を舞台に大暴れ！前作を凌ぐ壮大なスケールで繰り広げられる“遊び王決定戦”の1stゲームは“オニごっこ”。今後を占うチーム分けにも大きく影響するガチバトルの行方は！？

さらにDMMスクラッチでは、卯月コウ、海妹四葉、セフィナ、花畑チャイカ、ハ ユン、ましろ爻らの撮り下ろしビジュアルを使用した『にじさんじ「温泉」 スクラッチ』のグッズラインナップを公開中です。

▼第1話「GAME1 オニごっこ」冒頭を公開中！！▼

DMM TV公式YouTube：https://youtu.be/ScrMqMyWIsc

DMM TV公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ScrMqMyWIsc ]▼解禁場面カット▼

にじさんじの人気Vtuberたちがバーチャルの世界を飛び出し、リアルの世界で大暴れする「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦」。江戸の街を舞台に 月ノ美兎、不破湊、レオス・ヴィンセントらがガチバトルを繰り広げたシーズン1に続く、待望のシーズン2がついに配信開始！

今作では広大な遊園地を舞台に、オニごっこ、天空じゃんけん、ケイドロ、宝探しなど、 誰もが遊んだことのある懐かしい遊びで賞金100万円を懸けた大勝負を繰り広げます。

MCはシーズン1から続投の夢追翔、リゼ・ヘルエスタに加え、シーズン1ではプレイヤーとして活躍を見せた剣持刀也。またプレイヤーには石神のぞみ、海妹四葉、加賀美ハヤト、笹木咲、シスター・クレア、壱百満天原サロメ、伏見ガク、星川サラ、舞元啓介、ましろ爻が参戦！

本日より配信開始となる第1話で繰り広げられる最初のゲームは“オニごっこ”！誰がオニかわからないまま10人のプレイヤーが繰り広げる駆け引きや裏切り、ときには騙し合い！？

逃げ切れるプレイヤーは一体誰になるのか！？そして今後を占うチーム分けがどうなるかにも要注目です！

◆作品概要

【作品タイトル】にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦 Season2

【配信日時】2024年11月12日(火)17時よりDMM TVで独占配信スタート！

第1話 11月12日(火) 17:00～

第2話 11月19日(火) 17:00～

第3話 11月26日(火) 17:00～

第4話 12月3日(火) 17:00～

【視聴URL】https://tv.dmm.com/vod/detail/?season=rk3mgt8n7eoz1skkr1rmbzdxk

【出演者】

MC：夢追翔／リゼ・ヘルエスタ／剣持刀也

出演：石神のぞみ／海妹四葉／加賀美ハヤト／笹木咲／シスター・クレア／壱百満天原サロメ／

伏見ガク／星川サラ／舞元啓介／ましろ爻

【番組内容】

にじさんじの人気VTuberたちが再びリアルな世界で大暴れ！

遊びの舞台は遊園地！前作を凌ぐ壮大なスケールとスリリングな展開が巻き起こる史上最強の遊び王決定戦を見逃すな！

GAME1 オニごっこ

遊園地を舞台に繰り広げられる最初のゲームは「オニごっこ」！３人の鬼にタッチされることなく逃げ切れるプレイヤーは一体誰！？

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円）への登録が必要となります

※30日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

月ノ美兎、不破湊、レオス・ヴィンセントらが江戸の街でガチバトル！シーズン1となる「にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦」第1話を期間限定無料公開中！

【YouTube】

DMM TV公式YouTube（アニメ＆声優）：https://youtu.be/zUygBRbZPD4

配信日時：2024年11月5日(火) 18:00 ～ 12月5日(木) 17:59

※配信期間は予告なく終了・変更となる場合がございます。

【作品タイトル】

にじさんじ人気VTuber大集結！THE遊び王決定戦

【出演者】

＜MC＞ リゼ・ヘルエスタ／ 夢追翔

＜プレイヤー＞

天ヶ瀬むゆ／ 神田笑一／ 剣持刀也／ 椎名唯華／

月ノ美兎／ 長尾景／ 西園チグサ／花畑チャイカ／

不破湊／魔使マオ／レオス・ヴィンセント

【全話視聴はこちら】https://tv.dmm.com/vod/?season=h4arqia15415w3wn6vbkybb1h

卯月コウ、海妹四葉、セフィナ、花畑チャイカ、ハ ユン、ましろ爻が限定撮り下ろしビジュアルで登場！『にじさんじ「温泉」 スクラッチ』グッズラインナップを公開！

ハズレなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」にて11月18日(月)より期間限定発売を行う

『にじさんじ「温泉」 スクラッチ』は、グッズラインナップを公開中です。

今回は、卯月コウ、海妹四葉、セフィナ、花畑チャイカ、ハ ユン、ましろ爻の撮り下ろしビジュアルを使用した豪華賞品が登場します。本くじでは、DMMスクラッチ限定の多彩なラインナップと共に、ライバーの直筆サイン入り色紙が抽選で当たるWチャンス賞も開催いたします。

また、DMMプレミアム会員限定で「A賞選べる」特典をご用意しております。A賞を当せんされた場合に、同賞内から好きな賞品を選んでいただけます。是非会員様だけの限定特典をお楽しみください。

【実施概要】

●販売ページ

https://scratch.dmm.com/kuji/nijisanji15/

●販売価格

1枚770円（税込）

●販売スケジュール

2024年11月18日(月) 18:00～2024年12月17日(火) 23:59

●商品お届け目安

2025年5月中旬～5月下旬頃

●会員限定A賞選べる機能も！DMMプレミアム会員登録ページ

https://www.dmm.com/pr/premium/welcome/

〈Wチャンス賞とは〉

スクラッチ1枚ご購入ごとにWチャンス賞の抽せんが行われ、当せんした方には特別な賞品をプレゼントいたします。購入者全員が参加できるラッキーチャンスです！

当せんされた賞品は、通常のスクラッチの当せん賞品と同梱し、お届けいたします。

キャンペーン期間中でも、規定数に達し次第終了となります。

※抽せんは購入した枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

▼DMM TV × にじさんじ 特設サイト▼

https://info.tv.dmm.com/original/nijisanji/

■「DMM TV」について

アニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。月額550円（税込）の「DMMプレミアム」に加入することで、新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,000作品、エンタメを含む19万本※のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます。

※2024年10月現在

・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/

・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/

【「DMM TV」公式SNS】

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公式X（アニメ）：https://X.com/DMMTV_ANIME_PR

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公式TikTok（ドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr

公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr

■合同会社DMM.comについて

会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、web3やAIなど最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2024年2月時点

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