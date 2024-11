全国の精鋭集結！最強の一人芝居フェスティバル　INDEPENDENT:24　まもなく上演

ロングランプランニング株式会社カンフェティにてチケット発売中http://confetti-web.com/@/in24公式ホームページhttps://independent-fes.com/公式Xhttps://x.com/in_fes[画像: https://prtimes.jp/i/13972/2825/resize/d13972-2825-1a9c38791412e63057af-0.jpg ]最強の一人芝居フェス、全国の精鋭集結…コンセプチュアルな劇場プロデュース作品とアグレッシブな活動で全国から注目を集めるインディペンデントシアターを拠点に、2001年から毎年11月に開催している「最強の一人芝居フェスティバル=INDEPENDENT」 。俳優と脚本演出家が、様々なジャンル・表現手法のソロアクトで競演する唯一無二のフェスティバルでは、これまでフェス全体で660作品以上が上演され、多くの観客や創り手を魅了してきました。5年ごとに開催される珠玉のセレクション再演企画では、これまで三度の全国7都市ツアーを敢行。2012年からは地域主体の地域版、2018年には海外展開も開始。コロナ禍の中でも途切れることなく開催を重ねて来ました。今年も各地域版から多数の魅力的な作品を招聘し、迎え撃つ関西勢も豪華かつ実力派が揃い、一人芝居の聖地で見逃せない熱い競演を繰り広げます!本年度ラインナップの見どころ今年も春から夏にかけて各地域で実施した地域版INDEPENDENTから5作品を招聘しました。それぞれが大阪招聘にふさわしい魅力的な作品である事は当然ながら、二年連続の招聘となる沖縄の犬養は基地のフェンスを扱うまさに沖縄からしか生まれ得ない作品を上演。さらに東北版からは岩手・山形と東北の演劇の中心地である仙台以外からの2作品というのは、この企画が地域でも根付き成熟している証拠と言えます。 関西勢では、長らくコメディエンヌとして活躍している延命聡子(中野劇団)、常に初々しい魅力に満ち溢れた澤井里依(EVKK)、エンターテイメントを届けるガールズユニットを率いる畠山薫(Cheeky☆Queens)が初参戦。東京に拠点を移した野村有志(オパンポン創造社)が大ベテランの殿村ゆたかに新作を書き下ろし、おなじく東京に拠点を移したアマチュア史上初のR-1ファイナリストどくさいスイッチ企画も参戦。INDEPENDENT参加のための予選であるトライアルを勝ち抜いた、きたにしてつや・一嶋琉衣の作品のブラッシュアップにも期待がかかります。INDEPENDENTとは18年以上の歴史をもつ最強の一人芝居フェスティバルコンセプチュアルな劇場プロデュースとアグレッシブな活動で全国から注目を集める大阪インディペンデントシアターを拠点に、2001年から毎年11月に開催している「最強の一人芝居フェスティバル=INDEPENDENT」。俳優と作演出家によるユニットが、様々なスタイル・表現手法のソロアクトで競演するこの企画は、これまで全国で500作品以上を世に送り出している。多くの観客と創り手を魅了してきたこのフェスティバルは、2011年夏に初の全国ツアーを開催。そのネットワークを活かし、2012年からは地域の俳優や創り手を中心としたプロジェクトを開始。現在では、北海道=札幌、東北=仙台、東海=津&名古屋、九州=福岡、沖縄=那覇&沖縄で地域版を継続開催。2016年夏には再び全国7都市ツアーに挑んだ。さらに2018年夏、台北フリンジフェスティバルに参加し初の海外進出を達成、今後は海外参戦と海外招聘も積極的に展開していく。INDEPENDENTはこれからも、一人芝居の歴史と表現を更新していく…※最強の一人芝居フェスティバル「INDEPENDENT」は、(株)INDEPENDENTの登録商標です。公演概要『INDEPENDENT:24』公演期間:2024年11月21日 (木) ~ 2024年11月24日 (日)会場:in→dependent theatre 2nd(大阪府 大阪市浪速区 日本橋 4-9-5 インディペンデントシアター2nd)■出演者[a]「ふれるものみな」出演:犬養憲子(芝居屋いぬかい)×脚本演出:樋口ミユ(Plant M)[from 沖縄 with 大阪][b]「フラれ女子の流儀」出演:延命聡子(中野劇団)×脚本演出:青木道弘(Artist Unit イカスケ)[c]「とつきとか」出演:古玉稟果(演劇ユニットNAGI)×脚本演出:藤崎友心(演劇ユニットNAGI)[from 山形][d]「ケンジとトシ」出演:澤井里依(EVKK)×脚本演出:遠坂百合子(劇団Little★Star team Spica / リリーエアライン)[e]「やじうま」出演:竹田淳哉(妄烈キネマレコード)×脚本演出:西尾武(妄烈キネマレコード)[from 名古屋][f]「廻る」出演:玉崎コウ×脚本:あおきみゆき(I-NyBL)×演出:芝原弘(黒色綺譚カナリア派 / コマイぬ)[from 岩手 with 仙台][g]「セレクション20-24」出演・脚本・演出:どくさいスイッチ企画[h]「コレカラノブルーズ」出演」殿村ゆたか×脚本:野村有志(オパンポン創造社)×演出:浅雛拓[i]「夜に歌う」出演:畠山薫(Cheeky☆Queens)×脚本演出:勝山修平(彗星マジック)[j]「新・舞鶴純情伝」出演:八坂桜子(劇団ジグザグバイト)×脚本演出:到生(劇団ジグザグバイト)[from 福岡][t1]「満塁デストロイ」出演:きたにしてつや(ゆとりユーティリティ)×脚本演出:おおいけこうへい(ゆとりユーティリティ)[t2]「貨幣」出演:一嶋琉衣(吉祥寺GORILLA / yhs)×原作:太宰治×脚本演出:平井隆也(吉祥寺GORILLA)[from 東京]■スタッフ舞台監督:北村侑也照明:溝渕功(campana)音響:須川忠俊(ALTERNAIT)映像:相内唯史(at will)デザイン協力:勝山修平(彗星マジック)デザイン・DJ:T.A.(at will)制作:三坂恵美(Booster)プロデューサー:相内唯史(INDEPENDENT)協力:芝居屋いぬかい、Plant M、中野劇団、Artist Unit イカスケ、演劇ユニットNAGI、EVKK、劇団Little★Star team Spica、リリーエアライン、妄烈キネマレコード、I-NyBL、黒色綺譚カナリア派、コマイぬ、オパンポン創造社、Cheeky☆Queens、彗星マジック、劇団ジグザグバイト、ゆとりユーティリティ、吉祥寺GORILLA、yhs、匿名劇壇、株式会社カンパーナ、ALTERNAIT、at will、Booster、ライトアイ、有限会社ジャングル■公演スケジュール11/21(木) 18:00~[t2] [h] [a] / 20:00~[j] [e] [b]11/22(金) 18:00~[t1] [i] [f] / 20:00~[c] [g] [d]11/23(土) 13:00~[t2] [f] [b] [a] / 16:00~[i] [g] [j] / 18:30~[d] [e] [c] [h]11/24(日) 11:00~[t1] [j] [g] [b] / 14:00~[c] [f] [d] / 16:30~[e] [a] [h] [i]※初回のみ開演45分前受付開始、30分前開場。(1) 1本約30分の作品を各ブロック3~4本連続上演します。各作品間は短い舞台転換を行います。この間は基本お席でお待ち下さい。(2) 各ブロック間は、約30分~1時間のインターバルとなります。劇場内のDJタイムやロビーなどでおくつろぎ下さい。1日券のお客様は、劇場を出て再入場することも可能です。(3) 上記は各ブロックの開演時間です。各日の初回のみ開演45分前受付開始、30分前開場。以降はいつでもご入場頂けます。ただし作品上演中は安全と感染防止対策の為、途中入場出来ません。■チケット料金1日通し券:4,500円(税込)木金通し券:4,000円(税込)