『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』11月13日（水）20時より、「Ｄ２メガテン公式生放送～初冬の新情報特番！～」を配信！

株式会社セガ[画像: https://prtimes.jp/i/5397/6109/resize/d5397-6109-e940b14e8966443466c2-0.jpg ]■Ｄ２メガテン公式生放送～初冬の新情報特番！～概要配信日時：2024年11月13日（水）20:00より視聴URL：https://youtube.com/live/Gt21DBds2Q4出演：川西ゆうこ（MC）風岡範明（ゲスト）岩嵜（Ｄ２メガテン エグゼクティブディレクター）ニュートラル宮本（ゲームデザイナー）【『真・女神転生』シリーズ とは】第一作目を1992年に発売した、アトラスの看板RPGシリーズ。様々な天使や悪魔たちが登場し、人類へ干渉する現代劇。緊迫した状況の中で、人類の未来の選択を迫られるという独特でダークなストーリー・世界観で人気を博す。『ペルソナ』シリーズや『デビルサマナー』シリーズなど、様々な派生タイトルも登場している。2021年に発売され、全世界累計100万本以上を売り上げた『真・女神転生Ｖ』。ユーザーから高い評価を得ている本作が、システムやシナリオ、あらゆる点の進化を果たし、シリーズ最新作となる『真・女神転生Ｖ Vengeance』が現行マルチハードにて発売中。著作権表記：(C)︎ATLUS (C)︎SEGA All rights reserved.『真・女神転生』シリーズ公式サイト：http://shin-megamitensei.jp/『真・女神転生V Vengeance』公式サイト：https://megaten5.jp/vengeance/【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』とは】2022年10月に30周年を迎え、『ペルソナ』や『デビルサマナー』等の人気シリーズの原点となるRPG『真・女神転生』シリーズ初となるスマートフォン向けゲーム。【『Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション』概要】名称：Ｄ×２ 真・女神転生 リベレーション対応OS：iOS／AndroidApp Store URL：https://itunes.apple.com/jp/app/id1314816647Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.d2megaten配信開始日：2018年1月22日価格：基本無料（アイテム課金あり）ジャンル：RPGメーカー：セガ著作権表記：(C)︎SEGA/(C)︎ATLUS公式サイト：https://d2-megaten-l.sega.jp/公式X（旧Twitter）：@d2megaten（ https://x.com/d2megaten ）■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。