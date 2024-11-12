【1１月１３日（水）～１９（火）】北海道どさんこプラザ有楽町店で「北海道のひだり上るもいフェア」を開催！
北海道
北海道北西部に位置する「留萌（るもい）地域」は、日本海に面し、南北約130km、東西約60kmの南北に長い地域で、南北で異なる自然条件を活かして、稲作・畑作・野菜・果樹・酪農・牛肉などバラエティに富んだ農業やホタテ・タコ・カレイ・サケ・エビ・タラなど多種多様な漁業が営まれている、「食」の資源に恵まれた地域です。
そんな留萌地域の特産品を販売する『北海道のひだり上 るもいフェア』を、１１月１３日（水）～1９日（火）に、北海道どさんこプラザ有楽町店で開催します。
本フェアでは、通常は同店にて取扱いしていない留萌管内の特産品を多数取り揃えて販売いたしますので、是非ご来店ください。
開催概要
○日時
令和６年１１月１３日（水）～令和６年１１月１９日（火）
１０：００～２０：００
○場所
北海道どさんこプラザ有楽町店
（東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館１階）
○主催
北海道留萌振興局
○内容
・留萌管内特産品の販売
・地域PRの実施（観光パンフレットの配布等）
【本件に関するお問合せ先】
北海道留萌振興局産業振興部商工労働観光課
電話：0164-42-8768（内線）2731