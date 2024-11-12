【大宮】ライトアップされたチャペルをふたりだけで貸し切ったクリスマス・プロポーズ！イルミネーションを目の前に眺める窓際席での豪華ディナーコース付「チャペルdeプロポーズ～クリスマスプラン2024～」
株式会社ツカダ・グローバルホールディング[画像1: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-308f27c2a72d0bf9eb05-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-b75bb31fdb2c26792212-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-d2a0d28c42e28a7e1951-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-99d1baca1a670dd9a1c2-3.jpg ]結婚式場「アートグレイス ウエディングシャトー／大宮璃宮」は、プロポーズにふさわしいスポットとして大宮エリア唯一の「恋人の聖地サテライト」※に認定されており、これまで多くのカップルのプロポーズをお手伝いしてまいりました。2024年のクリスマスシーズンは、レストランでのクリスマスディナー付きの限定クリスマスプロポーズプランが登場いたします。レストラン来店後はクリスマスシーズン限定のイルミネーションに彩られたテラスを特等席で眺めながら、美しく光る「モエ・エ・シャンドン」のロゼシャンパーニュで乾杯。キャビアやトリュフ、オマール海老などの豪華食材を贅沢に使用したディナーコースをご堪能後、ライトアップされたチャペルへと移動し、「あなただけに尽くします」という意味を持つ21本のバラの花束でプロポーズを行っていただけます。プロポーズの舞台となるチャペルは、赤いバージンロードと大きなステンドグラスが象徴的な「大聖堂」、祭壇の前に滝が流れる自然豊かな「森のチャペル」からお選びいただける他、最後はプロカメラマンによる記念撮影もついて、これから夫婦となる“始まりの記念日”にふさわしい、記憶と記録に残る最高のサプライズ・プロポーズを叶えます。※「恋人の聖地」とは・・・NPO法人地域活性化支援センターが展開する「恋人の聖地プロジェクト」によって認定された、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポット。2024年11月現在、埼玉県の大宮エリアで認定を受けるのは「大宮璃宮」のみ。大宮アートグレイス「チャペルdeプロポーズ～クリスマスプラン2024～」販売概要【販売店舗】 大宮アートグレイス ウエディングシャトー／大宮璃宮 （〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7／JR土呂駅より徒歩9分）【販売期間】 2024年12月4日（水）～12月25日（水） 【価格】 クリスマスプラン 森のチャペル限定「アモーレプラン」 98,000円（消費税・サービス料込） 大聖堂限定「ルミエールプラン」 120,000円（消費税・サービス料込）【内容】 ・チャペル使用料（森のチャペルor大聖堂） ・チャペル内キャンドル装飾 ・プロカメラマンによる記念写真 ・バラの花束（21本） ・クリスマスディナーコース（2名様分） ・乾杯用グラスシャンパン（2名様分） ・レストラン窓際席指定（キャンドルデコレーション付） ※お席からはクリスマスイルミネーションを目の前でご覧いただけます。 ※お申込み〆切：実施10日前まで ※オプションにてプロカメラマンによる動画撮影も承ります。（55,000円～）【お問合せ】 カフェ＆レストラン 四季庭 048-662-5551 ※定休日：火曜日（祝日を除く／2024年12月24日は特別営業）【詳細・お申込】 https://bit.ly/omiya_propose 「大宮アートグレイス ウエディングシャトー／大宮璃宮」プロポーズ会場紹介[画像5: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-4110b95a800c825da02b-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-dcf130e968881a754778-6.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-4839e663fc11dbadc2ef-5.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-9d66d19c316aea4eba25-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-6d7911fa71f93c5b078b-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-0cb2ddaff387888c2925-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-71603165b592f420c4d2-10.jpg ]