株式会社ツカダ・グローバルホールディング[画像1: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-308f27c2a72d0bf9eb05-0.jpg ][画像2: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-b75bb31fdb2c26792212-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-d2a0d28c42e28a7e1951-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-99d1baca1a670dd9a1c2-3.jpg ]結婚式場「アートグレイス ウエディングシャトー／大宮璃宮」は、プロポーズにふさわしいスポットとして大宮エリア唯一の「恋人の聖地サテライト」※に認定されており、これまで多くのカップルのプロポーズをお手伝いしてまいりました。2024年のクリスマスシーズンは、レストランでのクリスマスディナー付きの限定クリスマスプロポーズプランが登場いたします。レストラン来店後はクリスマスシーズン限定のイルミネーションに彩られたテラスを特等席で眺めながら、美しく光る「モエ・エ・シャンドン」のロゼシャンパーニュで乾杯。キャビアやトリュフ、オマール海老などの豪華食材を贅沢に使用したディナーコースをご堪能後、ライトアップされたチャペルへと移動し、「あなただけに尽くします」という意味を持つ21本のバラの花束でプロポーズを行っていただけます。プロポーズの舞台となるチャペルは、赤いバージンロードと大きなステンドグラスが象徴的な「大聖堂」、祭壇の前に滝が流れる自然豊かな「森のチャペル」からお選びいただける他、最後はプロカメラマンによる記念撮影もついて、これから夫婦となる“始まりの記念日”にふさわしい、記憶と記録に残る最高のサプライズ・プロポーズを叶えます。※「恋人の聖地」とは・・・NPO法人地域活性化支援センターが展開する「恋人の聖地プロジェクト」によって認定された、プロポーズにふさわしいロマンティックなスポット。2024年11月現在、埼玉県の大宮エリアで認定を受けるのは「大宮璃宮」のみ。大宮アートグレイス「チャペルdeプロポーズ～クリスマスプラン2024～」販売概要【販売店舗】 大宮アートグレイス ウエディングシャトー／大宮璃宮 （〒331-0813埼玉県さいたま市北区植竹町1-816-7／JR土呂駅より徒歩9分）【販売期間】 2024年12月4日（水）～12月25日（水） 【価格】 クリスマスプラン 森のチャペル限定「アモーレプラン」 98,000円（消費税・サービス料込） 大聖堂限定「ルミエールプラン」 120,000円（消費税・サービス料込）【内容】 ・チャペル使用料（森のチャペルor大聖堂） ・チャペル内キャンドル装飾 ・プロカメラマンによる記念写真 ・バラの花束（21本） ・クリスマスディナーコース（2名様分） ・乾杯用グラスシャンパン（2名様分） ・レストラン窓際席指定（キャンドルデコレーション付） ※お席からはクリスマスイルミネーションを目の前でご覧いただけます。 ※お申込み〆切：実施10日前まで ※オプションにてプロカメラマンによる動画撮影も承ります。（55,000円～）【お問合せ】 カフェ＆レストラン 四季庭 048-662-5551 ※定休日：火曜日（祝日を除く／2024年12月24日は特別営業）【詳細・お申込】 https://bit.ly/omiya_propose 「大宮アートグレイス ウエディングシャトー／大宮璃宮」プロポーズ会場紹介[画像5: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-4110b95a800c825da02b-4.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-dcf130e968881a754778-6.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-4839e663fc11dbadc2ef-5.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-9d66d19c316aea4eba25-7.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-6d7911fa71f93c5b078b-8.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-0cb2ddaff387888c2925-9.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/4975/1116/resize/d4975-1116-71603165b592f420c4d2-10.jpg ]