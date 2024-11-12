エネチェンジ、大阪府吹田市の公共施設へEV普通充電器を導入

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE（エネチェンジ）株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：丸岡 智也）は、大阪府吹田市と公共施設への充電インフラの拡大を協働で推進し、ゼロカーボンシティの実現と、ゼロエミッション車の普及に寄与することを目的に、本年1月に「吹田市内の普通充電設備の普及に向けた連携協定書」を締結いたしました※1。この度、連携協定書に基づき、吹田市内の5つの公共施設に、計20口のEV充電設備を導入することをお知らせします。

※1 エネチェンジ、大阪府吹田市と 「吹田市内の普通充電設備の普及に向けた連携協定書」の締結 | ENECHANGE株式会社

(https://enechange.co.jp/news/press/evcharge_suitacity/)

EV普通充電器導入の背景

大阪府吹田市は2021年2月に豊中市と共同で気候非常事態共同宣言を行い、2050年ゼロカーボンシティを目指すことを表明しています。その中で、市内の電気自動車・プラグインハイブリッド車（以下総称して「ゼロエミッション車」という。）の普及促進を図るため、エネチェンジと連携協定を締結いたしました。これに基づき、多くの来場者が見込まれる5つの公共施設にEV充電エネチェンジの設置を進めることで、EVユーザーの利便性向上や充電インフラに対する意識向上を図り、市内へのEV普及を推進してまいります。

連携協定の内容- 公共施設への充電設備の設置吹田市の公共施設に、順次「EV充電エネチェンジ」を導入してまいります。- PRの推進エネチェンジが運営する各種メディア等で充電設備設置に関するPRを促進します。- 集合住宅等への設置に向けた説明会の開催吹田市内の事業者や集合住宅管理組合に対して、充電設備に関する説明会を行い、市域全体でEVの普及拡大を図ります。公共施設へEV充電エネチェンジの導入

エネチェンジは、大阪府吹田市の5つの公共施設に、6kW普通充電設備である「EV充電エネチェンジ」を導入し、順次運用を開始予定です。

≪導入施設・導入台数≫

5施設 計20口

≪導入施設の詳細≫

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17121/table/411_1_b25f4fd672b94c60926f8a71886f1a94.jpg ]

≪利用概要≫

設置モデル：チャージ2 デュアルスタンド（2口付き）

・認証タイプ：EV充電エネチェンジアプリ・充電カード

・出力最大6.0kW ※一般的な普通充電器（3.2kW）の倍速で充電可能

・コネクタ：Type1規格ですべてのEV、PHVで利用可能 ※テスラは変換アダプターが必要です。

・定格電圧：AC200V

・充電ケーブル長さ：約5m

EV充電エネチェンジについて

エネチェンジは脱炭素社会の実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供しています。「EV充電エネチェンジ」は、全国の商業施設、宿泊施設、オフィス、マンションに設置された3kW/6kWの普通充電器をご利用いただけるEV充電サービスです。設置費用や月額費用が0円のプランを提供しており、充電設備の設置から運用までのトータルサポートが評価され、多くの事業者に選ばれてEV普通充電（6kW）設置口数No.1※2です。ダウンロード数No.1の無料アプリ※3は、充電器の空き状況確認、充電と決済が簡単に行えます。また、エネチェンジはもとより他社の充電スポット検索のほか、車種登録により、充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能です。

充電した分だけ支払うアプリでの決済のほか、e-Mobility Powerや自動車メーカー各社が提供する充電カードもご利用いただけます。さらに、月額2,980円（税込）の定額プラン「エネチェンジパスポート」は日中の時間帯に何度も充電でき、特に自宅に充電設備を持たないEVユーザーに大きな経済的メリットを提供します。

※2 認証アプリ提供サービスでの、EV普通充電器（6kW）の設置口数（2024年11月1日時点、GoGoEV調べ）

※3 EV充電サービス5社によるiOS・AndroidのDL数（2024年10月31日時点、data.ai調べ）

EV充電エネチェンジウェブサイト：https://ev-charge-enechange.jp/

EV充電エネチェンジアプリ

AppStore：https://apps.apple.com/jp/app/id911721775

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart

ENECHANGE株式会社

ENECHANGE（エネチェンジ ）は、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに掲げ、脱炭素社会をデジタル技術で推進する脱炭素テック企業です。2015年創業、2020年東証マザーズ（現 東証グロース）に上場（証券コード4169）し、「エネルギーの4D（自由化・デジタル化・脱炭素化・分散化）」分野でのSaaS事業を中心に急成長を実現しています。当社のルーツは、自由化先進国のイギリス・ケンブリッジでの電力データ研究所にあり、エネルギーデータの解析技術とグローバルなネットワークが特徴です。

名称 ：ENECHANGE株式会社

所在地 ：〒104-0031 東京都中央区京橋3－1－1 東京スクエアガーデンWeWork内14階

URL ：https://enechange.co.jp