新春に阪神甲子園球場のグラウンドをぐるぐるランニング 「甲子園エンジョイラン2025」2025年1月5日（日）開催決定！

阪神電気鉄道株式会社[画像1: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-5807ad2b580a24558c1d-0.jpg ]これは阪神甲子園球場を舞台とするファンランイベントで、例年ご好評の親子で参加する「ファミリーラン部門」、個人で参加できる「カジュアルラン部門」に加え、今回は仲間とチームを組んで1時間の制限時間内での周回数を記録する「サーキットリレー部門」を新設しました。いずれの部門もフェンス沿いの周回コースをランニングするだけでなく、競技前又は競技後に写真撮影時間を設けており、阪神甲子園球場のスケール感をグラウンドレベルでじっくりお楽しみいただけます。野球ファンの方はもちろん、新春の走り初めを普段は入れない場所で仲間や家族と楽しみたい方も、是非、本イベントにご参加ください。詳細は次のとおりです。■概要大会名:甲子園エンジョイラン2025開催日時:2025年1月5日(日)会場:阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)募集部門と参加料金:・サーキットリレー部門 1名につき4,500円(税込)・ファミリーラン部門 1名につき2,500円(税込)・カジュアルラン部門 1名につき4,000円(税込)公式サイト: https://sportsone.jp/koshien-enjoyrun/チケット販売:公式サイトからのお申込みとなります。応募期間:2024年11月12日(火)14:00 ~ 2024年12月22日(日)23:59※先着順。定員に達し次第、募集を終了します。■部門の詳細(1)サーキットリレー部門4~10名のチームで、1時間の制限時間内の周回数を記録する部門です。●対象:中学生以上で構成されたチーム(4~10名/組)●料金:1名4,500円(税込)●定員:150チーム[画像2: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-0e7ce85c69254bddc79d-0.jpg ](2)ファミリーラン部門2~4名のご家族で、グラウンドを4周(約1.6km走る部門です。●対象:小学生以下のお子さまを含むご家族(2~4名/組)※●料金:1名2,500円(税込)●定員:600名(各部200名)[画像3: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-708c1d95e0af6a19a924-0.jpg ]※必ず小学生以下のお子さまと保護者(中学生を除く15歳以上)の組合せでご参加ください。※お子さまのみ又は保護者のみでは当日ご参加いただけません。(3)カジュアルラン部門個人でグラウンドを5周(約2km)走ります。●対象:中学生以上●料金:1名4,000円(税込)●定員:600名(各部200名)[画像4: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-04d481a23968c7a76cbe-0.jpg ]■参加賞(1)甲子園エンジョイラン2025 オリジナルフェイスタオル[画像5: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-bcb4cf26012777d6b58f-0.jpg ](2)甲子園歴史館入館 又は BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 1種目体験阪神甲子園球場に隣接する商業施設「甲子園プラス」の2階にある「甲子園歴史館入館」又はバーチャルバッティングセンター「『BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN』1種目体験※」のいずれかを選べるチケットです。当日以降2025年2月28日(金)までご利用いただけます。※甲子園歴史館及びBE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND INはメンテナンスのため、2025年2月12日(水)から2月19日(水)まで休館となります。●甲子園歴史館 について[画像6: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-3fb2fdade739eb850c1f-0.jpg ]高校野球、阪神タイガース、2024年8月1日に100周年を迎えた阪神甲子園球場の歴史を伝えるミュージアムです。展示品や映像のほか、ドラフト指名を受けた気分を味わえる「ドラフト体験コーナー」やタイガース選手の野球道具に触れる「触れる展示」など体験コンテンツも盛りだくさん。・甲子園歴史館 公式サイト:https://koshien-rekishikan.hanshin.co.jp/●BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN について[画像7: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-2f497867cbabc5f99c17-0.jpg ]阪神甲子園球場がCGで完全に再現されたスクリーンに向かってバッティングやピッチングが楽しめるバーチャルバッティングセンターです。憧れの甲子園でバッティングやピッチングをしているかのような体験ができます。バッティング、トスバッティング、ピッチングの3種類を設けており、本企画の1種目体験ではトスバッティング又はピッチングのどちらかを体験いただけます。・BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN 公式サイト:https://be-stadiumkoshien.hanshin.co.jp/※バッティング、トスバッティングの対象年齢は小学生以上。「ファミリーラン部門」にご参加の未就学児のお子様は、ピッチング体験のみとなります。(3)オリジナル完走証[画像8: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-f78fd975d32346584852-0.jpg ]サーキットリレー部門にご参加の方にはチーム名と周回数を記載した「記録証」を1チームにつき1枚お渡しします。ファミリーラン部門とカジュアルラン部門にご参加の方にお渡しする完走証には参加者個人名やタイムの記載はありません。※画像はイメージです。■オリジナルアイテム販売イベント全参加者を対象とした大会オリジナルアイテム「甲子園エンジョイラン 2025 オリジナルTシャツ」を参加申込時にご購入いただけるほか、「サーキットリレー部門」にご参加のチームは、参加チーム名(12文字以内)が刻印された「甲子園エンジョイラン2025 オリジナルタスキ」のご購入が可能です。軽くてしなやかな正絹(絹100%)を使用しており、チームで走った思い出の品になるおすすめのアイテムです。なお、オリジナルタスキへのチーム名の刻印は12月1日(日)23:59までのお申込みが必須です。イベント当日を盛り上げるオリジナルアイテムを2025年新春の思い出に是非ご購入ください。[画像9: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-83ee1716a1c253246924-0.jpg ]※画像はイメージです。※オリジナルタスキは「サーキットリレー部門」参加チーム各1点のみ購入可能、他部門の参加者はご購入いただけません。※「サーキットリレー部門」はタスキをご購入いただかなくても参加可能です。(タスキを貸出します。)■コース・走行距離[画像10: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-f11a46fb0c533793a05e-0.jpg ]※コンディションが良好であれば写真撮影の際に内野フィールド(土部分)にお入りいただけます。グラウンド内の立入可能エリア、サーキットリレーラン部門のタスキ渡しエリアは天候及びグラウンド状況を踏まえ当日決定します。悪しからずご了承ください。また、立入可能エリア縮小の場合であっても、参加料金の返金減額には応じかねます。■本イベントのPRポイント1. 聖地・阪神甲子園球場のグラウンドをぐるぐる周回するコースをランニング!球場内の景色を様々な角度からご堪能いただけます。2. チームで楽しめるサーキットリレー部門はランニング初心者も上級者も自分のペースで楽しめます!3. 甲子園球場のスコアボード「オーロラビジョン」にランニングの様子が映る!4. オプションで「甲子園エンジョイラン2025」イベントオリジナルTシャツも購入可能!5. 参加者みんなにうれしい参加賞つき!・グラウンドレベルでの記念撮影・「甲子園歴史館入館」又は、「『BE-STADIUM KOSHIEN supported by STAND IN』1種目体験」・「甲子園エンジョイラン2025」イベントオリジナル「フェイスタオル」、「完走証」※サーキットリレー部門は「記録証」[画像11: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-be782610e0b7f2437fc9-0.jpg ]■主催・共催・協賛企業・協力主催:株式会社スポーツワン共催:阪神甲子園球場協賛企業:アサヒビール株式会社、セコム株式会社協力:スポーツを核とした甲子園エリア活性化推進協議会[表: https://prtimes.jp/data/corp/5180/table/3136_1_b02ae45f9b35561a1cfedef249982382.jpg ]■ご注意・本資料の画像は全てイメージです。実際のものとは異なりますのでご了承ください。・天候及びグラウンド状況によっては、イベントの内容・コース等が予告なく変更となる可能性があります。また、ご体験できる内容の規模が縮小した場合でも、参加料金の返金減額には応じかねます。・開催時期が阪神甲子園球場のオフシーズンとなるため、工事中の箇所があり、普段の球場の状態とは異なります。予めご了承の上ご参加ください。・その他、主催者及び関係各団体の責によらない理由による本イベントの中止、競技の中止又は競技内容の変更等が発生した場合(感染症の流行を理由とする場合は、政府要請のほか、主催者側の自主判断によるものも含みます。)、参加費の返金をいたしません。悪しからずご了承ください。・本企画は雨天決行ですが、荒天の場合、中止となる場合がございます。また、写真撮影時などに必要な雨具はお客様自身でご準備ください。・参加者の方はグラウンドに入る際、写真撮影時間も運動靴の着用をお願いします。スパイクシューズや革靴、ヒールのあるシューズはグラウンドにお入りいただけません。また、ピアスをはじめとしたアクセサリーなど落される可能性のあるものは、お持込みできません。・イベントで発生した怪我やその他事故等には一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。阪神グループは、「“たいせつ”がギュッと。」のブランドスローガンの下、これからも一人ひとりのお客様の“たいせつ”と向き合い、グループ一丸となって阪神らしいブランド体験を提供し続けることで、その信頼と期待に応えてまいります。[画像12: https://prtimes.jp/i/5180/3136/resize/d5180-3136-df2b822c20b1b744d587-0.jpg ]阪神電気鉄道株式会社 https://www.hanshin.co.jp/阪神甲子園球場 https://koshien.hanshin.co.jp/リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/579e7708941c5d1e39365549bf73f4a5dda2e609.pdf発行元:阪急阪神ホールディングス 大阪市北区芝田1-16-1