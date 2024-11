フォッシルより『オズの魔法使』の魔法と驚きをテーマにしたスペシャルエディションコレクションを発表

株式会社フォッシルジャパン

テキサス州リチャードソン-2024年11月08日-フォッシルは、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとの魅惑的なコラボレーションとして、伝説的映画『オズの魔法使』の85周年を記念したスペシャルエディションコレクションを発表しました。 デザインを通じて物語を紡ぐことで知られるフォッシルは、この象徴的な物語のエッセンスを取り入れた時計、バッグ、アクセサリーの厳選されたセレクションを通じて、オズの国に命を吹き込みます。

このコレクションの中心は、最も愛されている(そして妖艶な)キャラクターからインスパイアされた3つの傑出したデザインの限定版ラクエルウォッチ(税込 各33,000円)です。 どのウォッチも、グリッツレザーストラップ、26mmケース、秒針として回転式セコンドディスクを備えています。「 ウィキッド・ウィッチ(TM)」は、鮮やかなグリーンの文字盤にホウキに乗った魔女のシルエットが印象的。 「グリンダ・ザ・グッド・ウィッチ(TM)」はローズゴールドケースにピンククリスタルのアクセント。 「ドロシー(TM)」は伝説のルビー・スリッパ(TM)へのオマージュで、鮮やかなレッドが大胆に輝きます。

LE1199 \33,000LE1198 \33,000LE1200 \33,000

時計を引き立てるのは、3人の中心人物にオマージュを捧げたジョリー スモールクロスボディバッグ(税込 各32,450円)。 エメラルド、ウィキッド・ウィッチ、ルビー・レッドの3色が揃います。

どのバッグもベルベットにスパンコールが輝き、チェーンストラップがアクセントになっています。

気まぐれなタッチを加えた『オズの魔法使』チャームブレスレット(税込 19,250円)は、アイコニックなチャームを通して映画のストーリーを物語ります。

この『オズの魔法使』コレクションのすべての作品は、サーティフィケーション付スペシャルパッケージにセットされています。 リッチなエメラルドのジュエルトーンから金箔のディテールまで、これらのデザインは『オズの魔法使』の不朽の物語に敬意を表したアニバーサリーアイテムです。

公式サイト詳細ページ:

https://www.fossil.com/ja-jp/%E5%95%86%E5%93%81%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B/the-wizard-of-oz-x-fossil/





【発売に関して】

フォッシル『オズの魔法使』コレクションは、フォッシル直営店,、フォッシル公式オンラインストア、その他正規取扱店にて11月11日(月)より数量限定販売予定です。



・フォッシル直営店舗(原宿明治通り店、LUCUA 1100店、長崎スタジアムシティ店)

・フォッシル公式オンラインストア https://www.fossil.com/ja-jp/

・ZOZOTOWN FOSSILストア https://zozo.jp/shop/fossil/

・フォッシル楽天市場公式ストア https://www.rakuten.ne.jp/gold/fossil-japan/

・チックタック公式オンラインストア https://www.neuve-a.net/TiCTAC/shop/c/c101139/

*展開モデル、在庫状況は各店舗によって異なります。





THE WIZARD OF OZ and all related characters and elements (C) & (TM) Turner Entertainment Co. (s24)

『オズの魔法使』は4K UHDとデジタルで視聴可能。





【FOSSIL】

FOSSIL(フォッシル)は、1984年に創業した創造性と独創性にインスパイアされた世界有数のライフスタイルアクセサリーブランドです。時代を超えて愛されるレザーグッズ、ジュエリー、ウォッチを製造しています。すべての活動において、私たちはMake Time For Good(TM)(善き時を創る)ことに努め、人々や地域社会にポジティブな変化をもたらすよう取り組んでいます。

【ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて】

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ(WBDGCP)は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

【お問い合わせ先】

フォッシルジャパン

(メール) shop.jp@fossil.com

TEL 03-4520-2361