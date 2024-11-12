追野沙羅（SWHレディース西宮）が週間MVPに！ファイナルシーズン 第14節｜11月10日 ベスト5【女子Ｆリーグ2024-2025】今こそ最高のフットサルを
一般社団法人日本フットサルトップリーグ
＜MVP｜FP＞
＜FP＞
＜GK＞
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10月19日（土）～20日（日）に実施した女子Ｆリーグ2024-2025 ファイナルシーズン 第14節 5試合の週間ベスト5を発表いたします。
■週間ベスト5（2024年11月10日）
＜MVP｜FP＞
追野 沙羅（SWHレディース西宮）
＜FP＞
新垣 杏奈（流経大メニーナ龍ケ崎
伊藤 沙世（アルコ神戸）
山本 想（アニージャ湘南）
＜GK＞
庄子 彩（フウガドールすみだレディース）
※選考協力：PANNA-FUTSAL(https://www.panna-futsal.com/)（@panna5(https://x.com/panna5)）
毎週木曜日18:00～ 実況でお馴染み福田悠＆長谷川ゆうが毎節の熱狂を振り返る「Ｆリーグダイジェスト」(https://www.fleague.jp/news/?p=64867)がＦリーグTVにて配信中！
■放送情報
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