【札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル】札幌国際スキー場×定山渓温泉 冬満喫プラン新登場！
野口観光マネジメント株式会社
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世界でも屈指のパウダースノーを誇る「札幌国際スキー場」の
【特典】
お食事イメージ
冬の露天風呂イメージ
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野口観光マネジメント株式会社 札幌・定山渓温泉 章月グランドホテル
（北海道札幌市南区定山渓温泉東3-239/支配人 村田 初美/客室数50室）
札幌国際スキー場はホテル（定山渓温泉）よりお車やバスで約30分ほどです。
世界でも屈指のパウダースノーを誇る「札幌国際スキー場」の
リフト・ゴンドラ1日券（IC チケット）付きプランが新登場です。
【定山渓温泉スキープラン】リフト・ゴンドラ1日券付★館内利用券2000円＆スキー後の入浴OK！
【特典】
1）札幌国際スキー場のリフト・ゴンドラ1日券（IC チケット）
2）スキー帰りのご入浴無料
3）チェックイン前後のお荷物預かり
4）館内利用券1室につき2000円
5）最寄りのバス停から「定山渓スキーライナー」運行（事前予約制／有料）
6）レンタル用具ご希望の方に、ストレスフリーな特設カウンター「プレミアムゲート」が登場
※定山渓スキーライナー・プレミアムゲートについて、詳細は定山渓観光協会HP特設サイトよりご確認下さいませ。
ご予約はこちらから
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12636828(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=84c5c9b0d87fc7abec42eecb1433f154&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=12636828)
お食事イメージ
冬の露天風呂イメージ
定山渓の冬を思う存分お楽しみくださいませ！