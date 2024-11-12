2週連続天王山制し、バルドラール浦安が首位キープ！名古屋オーシャンズが大逆転で3位浮上！第14節｜11月9日～10日 試合結果【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを

一般社団法人日本フットサルトップリーグ

11月9日（土）～10日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第14節の6試合について結果をお知らせいたします。

■第14節 今週の試合結果（全6試合）

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/

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＜11月9日（土）＞

「立川アスレティックFC 1-3 ペスカドーラ町田」

会場：立川市泉市民体育館

得点者（立川）：上村 充哉

得点者（町田）：雲切 啓太、山中 翔斗、伊藤 圭汰

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89570

＜11月10日（日）＞

「バサジィ大分 2-1 フウガドールすみだ」

会場：サイクルショップコダマ大洲アリーナ

得点者（大分）：ヒアン×2

得点者（すみだ）：根本 佑

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89571

「シュライカー大阪 1-1 ボルクバレット北九州」

会場：住吉スポーツセンター

得点者（大阪）：加藤 翼

得点者（北九州）：村山 幸資

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89572

「ヴォスクオーレ仙台 0-2 Y．S．C．C．横浜」

会場：岩沼市総合体育館（ビッグアリーナ）

得点者（仙台）：

得点者（横浜）： 高橋 響、高橋 健

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89573

「名古屋オーシャンズ 5-3 湘南ベルマーレ」

会場：パロマ瑞穂アリーナ

得点者（名古屋）：金澤 空×2、清水 和也×2、アンドレシート

得点者（湘南）：計盛 良太、萩原 真夏、内村 俊太

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89574

「バルドラール浦安 2-0 しながわシティ」

会場：バルドラール浦安アリーナ

得点者（浦安）：菅谷 知寿、本石 猛裕

得点者（しながわ）：

公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89575

■現在の順位表※第14節終了｜11月10日時点

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/teamrank.html

■達成された記録

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/721_1_02c346c0669457eb652b23cc854e6aee.jpg ]

＜通算100試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算

小林 拓夢（Y．S．C．C．横浜）

荒川 勇気（Y．S．C．C．横浜）

■直近誕生日の選手※11/4(月)～11/15(金)

本間 海音（ヴォスクオーレ仙台）2001年11月6日生まれ

羽生 恒平（フウガドールすみだ）2007年11月7日生まれ

長坂 拓海（バルドラール浦安）1994年11月8日生まれ

伊集 りゅう（名古屋オーシャンズ）2001年11月8日生まれ

安藤 大智（立川アスレティックFC）1998年11月10日生まれ

西川 尊（シュライカー大阪）2003年11月11日生まれ

中村 心之佑（ペスカドーラ町田）2003年11月14日生まれ

■次節 第15節の試合日程（全6試合）

詳細はこちら＞＞https://www.fleague.jp/score/

配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule

＜11月15日（金）＞

「ボルクバレット北九州 vs しながわシティ」

時間：19:00

会場：アクシオン福岡

実況：福田悠

＜11月16日（土）＞

「フウガドールすみだ vs ヴォスクオーレ仙台」

時間：13:30

会場：町田市立総合体育館

実況：福田悠

「湘南ベルマーレ vs バサジィ大分」

時間：14:00

会場：南足柄市体育センター

実況：長谷川ゆう

「ペスカドーラ町田 vs 名古屋オーシャンズ」

時間：16:00

会場：町田市立総合体育館

実況：福田悠

＜11月17日（日）＞

「Y．S．C．C．横浜 vs シュライカー大阪」

時間：14:00

会場：バルドラール浦安アリーナ

実況：福田悠

「バルドラール浦安 vs 立川アスレティックFC」

時間：16:45

会場：バルドラール浦安アリーナ

実況：福田悠

■放送情報

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