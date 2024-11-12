2週連続天王山制し、バルドラール浦安が首位キープ！名古屋オーシャンズが大逆転で3位浮上！第14節｜11月9日～10日 試合結果【Ｆリーグ2024-2025 ディビジョン1】今こそ最高のフットサルを
11月9日（土）～10日（日）に実施したＦリーグ2024-2025 ディビジョン1 第14節の6試合について結果をお知らせいたします。
■第14節 今週の試合結果（全6試合）
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＜11月9日（土）＞
「立川アスレティックFC 1-3 ペスカドーラ町田」
会場：立川市泉市民体育館
得点者（立川）：上村 充哉
得点者（町田）：雲切 啓太、山中 翔斗、伊藤 圭汰
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89570
＜11月10日（日）＞
「バサジィ大分 2-1 フウガドールすみだ」
会場：サイクルショップコダマ大洲アリーナ
得点者（大分）：ヒアン×2
得点者（すみだ）：根本 佑
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89571
「シュライカー大阪 1-1 ボルクバレット北九州」
会場：住吉スポーツセンター
得点者（大阪）：加藤 翼
得点者（北九州）：村山 幸資
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89572
「ヴォスクオーレ仙台 0-2 Y．S．C．C．横浜」
会場：岩沼市総合体育館（ビッグアリーナ）
得点者（仙台）：
得点者（横浜）： 高橋 響、高橋 健
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89573
「名古屋オーシャンズ 5-3 湘南ベルマーレ」
会場：パロマ瑞穂アリーナ
得点者（名古屋）：金澤 空×2、清水 和也×2、アンドレシート
得点者（湘南）：計盛 良太、萩原 真夏、内村 俊太
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89574
「バルドラール浦安 2-0 しながわシティ」
会場：バルドラール浦安アリーナ
得点者（浦安）：菅谷 知寿、本石 猛裕
得点者（しながわ）：
公式記録：https://www.fleague.jp/score/result.html?gid=89575
■現在の順位表※第14節終了｜11月10日時点
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[表: https://prtimes.jp/data/corp/98954/table/721_1_02c346c0669457eb652b23cc854e6aee.jpg ]
■達成された記録
＜通算100試合出場＞※Ｆ１・Ｆ２合算
小林 拓夢（Y．S．C．C．横浜）
荒川 勇気（Y．S．C．C．横浜）
■直近誕生日の選手※11/4(月)～11/15(金)
本間 海音（ヴォスクオーレ仙台）2001年11月6日生まれ
羽生 恒平（フウガドールすみだ）2007年11月7日生まれ
長坂 拓海（バルドラール浦安）1994年11月8日生まれ
伊集 りゅう（名古屋オーシャンズ）2001年11月8日生まれ
安藤 大智（立川アスレティックFC）1998年11月10日生まれ
西川 尊（シュライカー大阪）2003年11月11日生まれ
中村 心之佑（ペスカドーラ町田）2003年11月14日生まれ
■次節 第15節の試合日程（全6試合）
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配信はこちら＞＞https://fleague.stores.play.jp/list/schedule
＜11月15日（金）＞
「ボルクバレット北九州 vs しながわシティ」
時間：19:00
会場：アクシオン福岡
実況：福田悠
＜11月16日（土）＞
「フウガドールすみだ vs ヴォスクオーレ仙台」
時間：13:30
会場：町田市立総合体育館
実況：福田悠
「湘南ベルマーレ vs バサジィ大分」
時間：14:00
会場：南足柄市体育センター
実況：長谷川ゆう
「ペスカドーラ町田 vs 名古屋オーシャンズ」
時間：16:00
会場：町田市立総合体育館
実況：福田悠
＜11月17日（日）＞
「Y．S．C．C．横浜 vs シュライカー大阪」
時間：14:00
会場：バルドラール浦安アリーナ
実況：福田悠
「バルドラール浦安 vs 立川アスレティックFC」
時間：16:45
会場：バルドラール浦安アリーナ
実況：福田悠
■放送情報
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