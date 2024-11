モバイル野球ゲーム『MLB RIVALS』、Steam版のアーリーアクセス開始！より高いグラフィック技術で選手や球場を再現！！

株式会社 Com2uS Japan11月12日、人気モバイル野球ゲーム『MLB RIVALS』がPCゲームプラットフォーム「Steam」でのアーリーアクセスをスタート!全てのシステムとコンテンツをSteamに合わせてパワーアップ!新しいプラットフォーム拡大で世界中のライバルとプレイできる!!より一層リアルになったグラフィックで芝生の質感まで再現!コントローラー対応など新しいプレイも楽しめる![画像: https://prtimes.jp/i/9066/813/resize/d9066-813-1a162e51c7161fef4037-0.png ]まずはゲームをダウンロード!▼Steamhttps://store.steampowered.com/app/2569510/MLB_Rivals/▼Apple Storehttps://apps.apple.com/jp/app/mlb-rivals/id1580691683▼Google Playhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.futuremlb.android.google.global.normalこのたび、『MLB RIVALS』は「Steam」にてアーリーアクセスを開始いたしました。「Steam」は世界最大規模のPCゲームプラットフォームで、現在10億人を超える利用者数を記録しております。2024年3月には、月間同時接続者数が3,500万人を突破し、過去最高記録を更新いたしました。『MLB RIVALS』Steam版では、新たなプラットフォームでのプレイに合わせ、全てのシステムとコンテンツをクオリティアップいたします。新しいプラットフォームの拡大で全世界中のより多くの方に『MLB RIVALS』をお届けします。Steam版では、より高いグラフィック技術が採用されており、MLBの30球団全ての球場と選手たちの姿をハイクオリティに再現しており、芝生の種類による質感の違いや、約2万人の観客までリアルに表現しております。 また、キーボードとマウスのほか、DualSenseやXboxコントローラーなど、各種ワイヤレスゲームパッドでプレイすることも可能です。『MLB RIVALS』のSteam版は11月12日からプレイできます。日本語、英語をはじめ、韓国語、中国語(繁体)、スペイン語の5言語に対応し、日本、アメリカ、韓国、台湾、オーストラリアなど全世界でのサービスを予定しております。さらに、いつでも様々なプラットフォームでゲームをプレイしていただけるように、現在サービス中のモバイル版とのクロスプレイ機能にも対応予定です。そして、このたびSteam版アーリーアクセス開始を記念したイベントを開催します。 年末まで開催されるフォローイベントにご参加いただくと、フォロー数1万人達成時に「高級スカウトチケット」50枚を全ユーザーにプレゼントいたします。 その後も1万人達成ごとに「高級スカウトチケット」を20枚追加でプレゼントいたします。■『MLB RIVALS』とは『MLB RIVALS』は、MLBの公式ライセンスを取得し、Com2uSの20年以上にわたる野球ゲーム制作の集大成として、2023年7月に全世界でリリースされたモバイル野球ゲームです。2023年のリリース時には、日本、韓国、アメリカ、台湾など野球が盛んな地域で好評をいただき、Google Play ストアのスポーツゲームジャンルで人気1位を記録しております。特に日本ではリリースから1週間でApp StoreとGoogle Playストアのゲーム部門で、無料人気ゲーム1位を獲得いたしました。(data.ai調べ)今回のSteam版リリースやイベントに関する詳細は『MLB RIVALS』公式コミュニティをご確認ください。□『MLB RIVALS』公式サイトhttps://mlbrivals.com2us.com/ja□『MLB RIVALS』公式コミュニティhttps://community.withhive.com/MLB9IRIVALS□『MLB RIVALS』公式Xhttps://x.com/mlbrivalsjp【配信概要】『MLB RIVALS』iOS版対応OS:14.0以上サービス開始日:2023年7月5日価格:基本プレイ無料(アイテム課金)▼Apple Store URLhttps://apps.apple.com/jp/app/mlb-rivals/id1580691683『MLB RIVALS』Android版対応OS:9 以上サービス開始日:2023年7月5日価格:基本プレイ無料(アイテム課金)▼Google Play URLhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.com2us.futuremlb.android.google.global.normal『MLB RIVALS』Steam版対応OS: Windows 10 / Windows 11 (64bit)価格:基本プレイ無料(アイテム課金)▼Steam URLhttps://store.steampowered.com/app/2569510/MLB_Rivals/【権利表記】Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.Officially Licensed Product of MLB Players, Inc. MLBPA trademarks, copyrighted works and other intellectual property rights are owned and/or held by MLBPA and may not be used without the written consent of MLBPA or MLB Players, Inc. Visit MLBPLAYERS.com, the Players Choice on the web.【注意事項】※Apple、Apple ロゴ、iPhone、およびiPod touch は米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。App StoreはApple Inc. のサービスマークです。※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLCの商標です。是非、『MLB RIVALS』をプレイしてください。今後とも「COM2US」をよろしくお願いいたします。