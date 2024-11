USB Type-C(USB-C)ポートからの映像・音声信号を出力！HDMI/DisplayPort/DVI/VGA端子に変換出力する変換ケーブルと変換アダプター 10アイテムを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長執行役員:石見 浩一)は、端末のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから、HDMI/DisplayPort(TM)/DVI/VGAポート搭載ディスプレイに映像や音声を変換して出力できるケーブルおよびアダプター 10アイテムを11月中旬より新発売いたします。

スマートフォン/タブレット/パソコンに搭載されたUSB Type-C(USB-C)ポートからの映像・音声信号を変換するケーブルとアダプターです。

HDMI端子タイプは、断線に強いFEPを線材に採用した高耐久仕様の変換ケーブルをはじめ、変換アダプターとして、スタンダードな1ポート仕様と、2台までのディスプレイに同時出力できる2ポート仕様をご用意しています。

DisplayPort端子タイプは、USB Power Delivery対応の1ポート仕様と、2台のディスプレイに出力できる2ポート仕様の変換アダプターをご用意しています。

このほか、DVI端子への変換ケーブルと、VGA端子に変換できる、USB Power Delivery対応の変換アダプターもラインアップしています。

いずれの製品も、端末の同じ画面を表示する画面複製と、接続したディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張に対応します(※)。また、サビやノイズに強い仕様のため安心してご使用いただけます。

※接続する機器が画面複製・画面拡張に対応している必要があります。

[共通の特長]USB Type-C(USB-C)ポートからの映像/音声を各種映像端子に変換!

USB Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンから映像・音声を他の端子に変換して出力できるケーブルおよびアダプターです。

接続したディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています(※1)。

外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。

ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。

IC搭載のアクティブタイプです。

ケーブルのプラグ部分およびアダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。

※1:接続する機器が画面複製・画面拡張に対応している必要があります。

※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。

※使用する環境や機器により正常に動作しない場合があります。その他、各種注意事項は製品ページでご確認ください。

[USB Type-C(USB-C) → HDMI]高耐久の変換ケーブルなど2タイプをラインアップ!

USB Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンの映像・音声信号を、HDMI端子に変換して出力できる変換ケーブルおよび変換アダプターです(※1)。

最大4K(3,840×2,160px)/60Hzの解像度に対応しています。

※1:いずれのタイプもHDMI端子からUSB Type-C(USB-C)端子に変換することはできません。

■ [変換ケーブル・高耐久タイプ] “[1] MPA-CHDMISBK2シリーズ”

USB Type-C(USB-C)ポートからの映像・音声信号をHDMI端子に変換して出力する高耐久タイプのケーブルです。

高耐久タイプでケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化しています(当社基準)。

著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。

※Nintendo Switch(TM)には対応していません。Nintendo Switch(TM)は任天堂株式会社の登録商標です。

▲ 写真左:製品画像▲ 写真中央:断線に強い高耐久ケーブルを採用 ▲ 写真右:画面複製と画面拡張2つのモードに対応(条件による)

■ [変換アダプター] “[2] MPA-CHDMIQBK2”

USB Type-C(USB-C)ポートからの映像・音声信号をHDMI端子に変換して出力するアダプターです。

著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。

▲ 写真左:製品画像▲ 写真中央:ディスプレイ側からのHDMI端子に接続 ▲ 写真右:画面複製と画面拡張2つのモードに対応(条件による)

■ [変換アダプター・2ポート仕様] “[3] AD-CHDMI2BK2”

USB Type-C(USB-C)ポートからの映像・音声信号をHDMI端子に変換して出力するアダプターです。

出力側(パソコンなど)から映像・音声信号を最大2台のディスプレイなどに出力可能です。その場合、最大3画面表示となります(※)。

著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。

接続する2台までのディスプレイは、それぞれ最大4K(3,840×2,160px)/60Hzの解像度に対応しています。

※ご使用のパソコンによって接続できるディスプレイ台数や画面拡張数が異なります。

▲ 写真左:製品画像▲ 写真中央:2台のディスプレイに接続可能 ▲ 写真右:2台のディスプレイに出力できるうえ、画面複製だけでなく画面拡張での出力も可能(条件による)[USB Type-C(USB-C) → DisplayPort(TM)]2種類の変換アダプターをラインアップ!

USB Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンの映像・音声信号を、DisplayPort端子に変換して出力できる変換アダプターです(※1)。

※1:DisplayPort(TM)端子からUSB Type-C(USB-C)端子に変換することはできません。

※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。

※使用する環境や機器により正常に動作しない場合があります。その他、各種注意事項は製品ページでご確認ください。

■ [変換アダプター・USB Power Delivery対応] “[4] AD-CDPPDBK2”

本製品搭載のUSB Type-C(USB-C)ポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応のAC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です(※1)。

最大4K(3,840×2,160px)/60Hzの解像度に対応しています。

著作権保護技術のHDCP2.2、DPCP1.0に対応しています。

※1:接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。

※1:使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。

▲ 写真左:製品画像▲ 写真中央:USB Power Delivery用のUSB Type-C(USB-C)ポートを装備 ▲ 写真右:端末を充電しながら映像を出力、画面複製と画面拡張2つのモードに対応(条件による)

■ [変換アダプター・2ポート仕様] “[5] AD-CDP2BK2”

出力側(パソコンなど)と最大2台までのディスプレイなどで映像出力が可能です。その場合、最大3画面表示となります。

最大8K(7,680×4,320px)/30Hzの解像度に対応しています(※)。

著作権保護技術のHDCP2.2/1.4に対応しています。

※ディスプレイ1台接続時は最大8K(7,680×4,320px)/30Hz、ディスプレイ2台接続時はそれぞれ最大4K(3,840×2,160px)/60Hzに対応しています。

▲ 写真左: 製品画像▲ 写真中央:最大2台のディスプレイに接続可能 ▲ 写真右:2台のディスプレイに出力できるうえ、画面複製だけでなく画面拡張での出力も可能(条件による)

[USB Type-C(USB-C) → DVI]映像信号を変換して出力するケーブル

USB Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンの映像信号を、DVI(DVI-D 24pin)端子に変換して出力できる変換ケーブル([6] CAC-CDVI10BK2)です(※1)。約1mと約2mの2種類をご用意しています。

最大Full HD(1,920×1,080px)/60Hzの解像度に対応しています。

※1:DVI(DVI-D 24pin)端子からUSB Type-C(USB-C)端子に変換することはできません。

※音声出力には対応していません。

▲ 画面複製と画面拡張2つのモードに対応(条件による)

[USB Type-C(USB-C) → VGA・USB Power Delivery対応]充電しながら映像信号を変換して出力するアダプター

USB Type-C(USB-C)ポート搭載のスマートフォン/タブレット/パソコンの映像信号を、VGA(ミニD-Sub15pin)端子に変換して出力できる変換アダプター([7] AD-CVGAPDBK2)です(※1)。

本製品搭載のUSB Type-C(USB-C)ポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応のAC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。最大60Wでの充電が可能です(※2)。

最大WUXGA(1,920×1,200px)/60Hzの解像度に対応しています。

※1:VGA(ミニD-Sub15pin)端子からDisplayPort端子に変換することはできません。また、音声出力には対応していません。

※2:接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。

※2:使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。

▲ 端末を充電しながら映像を出力、画面複製と画面拡張2つのモードに対応(条件による)

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)

おもな仕様

※対応機器その他、製品の仕様については、それぞれの製品ページをご覧ください。

※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.

※DisplayPort(TM)およびDisplayPort(TM)ロゴは、Video Electronics Standards Associationの商標です。

※HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

製品詳細

<[1] 変換ケーブル〈USB Type-C- HDMI〉約1m>

型番:MPA-CHDMIS10BK2

価格:\5,480(店頭実勢価格)\4,982(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMIS10BK2.html

<[1] 変換ケーブル〈USB Type-C - HDMI〉約2m>

型番:MPA-CHDMIS20BK2

価格:\5,680(店頭実勢価格)\5,164(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMIS20BK2.html

<[1] 変換ケーブル〈USB Type-C - HDMI〉約3m>

型番:MPA-CHDMIS30BK2

価格:\6,280(店頭実勢価格)\5,709(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMIS30BK2.html

<[2] 変換アダプター〈USB Type-C - HDMI〉約0.15m>

型番:MPA-CHDMIQBK2

価格:\4,980(店頭実勢価格)\4,527(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/MPA-CHDMIQBK2.html

<[3] 変換アダプター〈USB Type-C - HDMI〉約0.12m>

型番:AD-CHDMI2BK2

価格:\15,180(店頭実勢価格)\13,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/AD-CHDMI2BK2.html

<[4] 変換アダプター〈USB Type-C - DisplayPort〉約0.15m>

型番:AD-CDPPDBK2

価格:\4,580(店頭実勢価格)\4,164(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/AD-CDPPDBK2.html

<[5] 変換アダプター〈USB Type-C - DisplayPort〉約0.12m>

型番:AD-CDP2BK2

価格:\15,180(店頭実勢価格)\13,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/AD-CDP2BK2.html

<[6] 変換ケーブル〈USB Type-C - DVI〉約1m>

型番:CAC-CDVI10BK2

価格:\4,980(店頭実勢価格)\4,527(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/CAC-CDVI10BK2.html

<[6] 変換ケーブル〈USB Type-C - DVI〉約2m>

型番:CAC-CDVI20BK2

価格:\5,380(店頭実勢価格)\4,891(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/CAC-CDVI20BK2.html

<[7] 変換アダプター〈USB Type-C - VGA〉約0.15m>

型番:AD-CVGAPDBK2

価格:\4,180(店頭実勢価格)\3,800(税抜)

URL:https://www.elecom.co.jp/products/AD-CVGAPDBK2.html

https://www.elecom.co.jp/news/new/20241112-03/

