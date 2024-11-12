キャリアセンターから見た25卒就活戦線　～大学の就職・キャリア支援活動に関する調査（2024年11月発行）

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株式会社キャリタス

株式会社キャリタス本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、全国の大学の就職課・キャリアセンターを対象に、2025年卒者の就職活動状況ならびに2026年卒者への就職支援状況などの項目について、調査しました。（調査期間：2024年9月1日～23日、有効回答：439校）



【主な調査内容】


1.2025 年卒者の就職活動状況


[1] 内定状況


[2] 求人状況の変化　　　・・・図表１


[3] 新卒採用市場の見方　　　・・・図表２


[4] 学生からの相談　　　・・・図表３


[5] 2025年卒者の就職支援の課題


2.2026年卒者への就職支援


[1] 就職ガイダンスの実施状況


[2] 就職ガイダンスの実施形式


[3] 就職ガイダンスの参加状況


[4] 業界研究・企業研究セミナーの実施状況


[5] 企業からのアプローチ


[6] 学生の就職意識に対する所感　　　・・・図表４


3.インターンシップ等(※)のプログラム


[1] インターンシップ等の求人状況 　　　・・・図表５


[2] 学生の参加状況


[3] インターンシップ等に対する見解


[4] インターンシップ定義変更の影響


4.低学年向けキャリア支援


[1] 実施状況　　　


[2] 実施内容



調査結果レポートはこちら：


https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/daigakuchosa_202411.pdf



《調査概要》※「インターンシップに限定せず、1日以内のプログラム等も含めて尋ねた


　調査対象： 全国の大学の就職・キャリア支援担当部署


　調査方法： インターネット調査法


　調査期間： 2024年9月1日～23 日


　回答学校数：439校




図表１. 2025年卒者の就職活動状況（求人状況の変化）




図表２. 2025年卒者の就職活動状況（新卒採用市場の見方）




図表３. 2025年卒者の就職活動状況（学生からの相談）




図表４. 2026年卒者への就職支援（学生の就職意識に対する所感）




図表５. インターンシップ等の求人状況