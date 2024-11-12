キャリアセンターから見た25卒就活戦線 ～大学の就職・キャリア支援活動に関する調査（2024年11月発行）
株式会社キャリタス本社：東京都文京区、代表取締役社長：新留正朗）は、全国の大学の就職課・キャリアセンターを対象に、2025年卒者の就職活動状況ならびに2026年卒者への就職支援状況などの項目について、調査しました。（調査期間：2024年9月1日～23日、有効回答：439校）
【主な調査内容】
1.2025 年卒者の就職活動状況
[1] 内定状況
[2] 求人状況の変化 ・・・図表１
[3] 新卒採用市場の見方 ・・・図表２
[4] 学生からの相談 ・・・図表３
[5] 2025年卒者の就職支援の課題
2.2026年卒者への就職支援
[1] 就職ガイダンスの実施状況
[2] 就職ガイダンスの実施形式
[3] 就職ガイダンスの参加状況
[4] 業界研究・企業研究セミナーの実施状況
[5] 企業からのアプローチ
[6] 学生の就職意識に対する所感 ・・・図表４
3.インターンシップ等(※)のプログラム
[1] インターンシップ等の求人状況 ・・・図表５
[2] 学生の参加状況
[3] インターンシップ等に対する見解
[4] インターンシップ定義変更の影響
4.低学年向けキャリア支援
[1] 実施状況
[2] 実施内容
調査結果レポートはこちら：
https://www.career-tasu.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/11/daigakuchosa_202411.pdf
《調査概要》※「インターンシップに限定せず、1日以内のプログラム等も含めて尋ねた
調査対象： 全国の大学の就職・キャリア支援担当部署
調査方法： インターネット調査法
調査期間： 2024年9月1日～23 日
回答学校数：439校
図表１. 2025年卒者の就職活動状況（求人状況の変化）
図表２. 2025年卒者の就職活動状況（新卒採用市場の見方）
図表３. 2025年卒者の就職活動状況（学生からの相談）
図表４. 2026年卒者への就職支援（学生の就職意識に対する所感）
図表５. インターンシップ等の求人状況