レトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』にて2024年11月12日に『サイオブレード（MSX2版）』をリリース

株式会社D4エンタープライズ

2024年11月12日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社D4エンタープライズ(本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人)は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス『プロジェクトEGG』において、新規コンテンツ『サイオブレード(MSX2版)』のリリースを開始しました。

ゲーム画面1ゲーム画面2ゲーム画面3ゲーム画面4

ゲーム画面5

アドベンチャーもアクションも楽しみたい人にオススメの一作。

二人の主人公を通して語られるSFストーリーが魅力!

タイトル : サイオブレード(MSX2版)

ジャンル : アドベンチャーゲーム

メーカー : T&E SOFT

オリジナル版発売年:1988年

配信サイトURL : https://www.amusement-center.com/project/egg/game/?product_id=1928

紹介動画URL : https://youtu.be/VGrGXOxAH0g

発 売 日 : 2024年11月12日

価 格 : 550円

権利表記 :

(C)2024 D4Enterprise Co.,Ltd.

(C)2024 MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.

’MSX’ is a trademark of the MSX Licensing Corporation.

恒星間有人探査機「セプテミウス2」は、全世界の注目を浴びてエウロハ基地を後にした。目的地の、へびつかい座バーナード星系への往復は約28年。先発の無人探査機「セプテミウス1」を追い越し再び太陽系に戻ってくる予定である。



AD2101年、遂に人類は太陽系外の地に降りたった。そして「セプテミウス2」は順調に任務を消化し、帰途についた。しかし、減速期に入って247日目に異変が起きた。メインコンピュータ「ラクーン」の不可解なメッセージを最後に通信は途絶え、航路を徐々に外れていったのである。「セプテミウス2」の乗務員の安否が気遣われる中、宇宙省は8名のスタッフを乗せた救命艇「キャサワリー」を派遣した。時を同じくして「ラクーン」の設計者シュルツ博士が失そうした。ニューロンコンピュータの最高権威である博士は、厳戒の研究所から、なぜかコツゼンと姿を消したのである……。



1988年にリリースされたアドベンチャーゲーム。近未来を舞台に、キースとヒューイの2人の主人公を通してストーリーが進展します。ゲームは、通常時はコマンド選択方式のアドベンチャーゲームなのですが、シーンによってはアクションゲームになるなどユニークな展開も用意されています。



本作の大きな特徴は、主人公の両者は直接的に交錯しないものの物語の根底でつながっているということ。異なる二者のストーリーが織りなす世界観の、ある意味でツウ好みのシナリオに加え、当時のキャッチコピー「映画館でゲームをする感覚の、ダイナミックなスケールとスピード感」が、実に本作の特徴を表しているコピーといえるでしょう。



※ゲーム内セーブ・ロードはご利用できません。クイックセーブ・ロードにて代用をお願いいたします。

※ 『プロジェクトEGG』とは

PC-9801、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

