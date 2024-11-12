映像と音声をデジタルで高速伝送！最大4K(3,840×2,160px)/30Hzに対応した5種類の長さのハイスピードHDMIケーブルを新発売

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルを11月中旬より新発売いたします。

10.2Gbpsの高速伝送とノイズ耐性を高めた高品位のイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

最大4K(3,840×2,160px)/30Hz、Full HD(1,920×1,080px)/120Hzの解像度に対応しています。

また、色深度は従来の24bit(Full Color：フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color：ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。

※HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

HDMIイーサネット・オーディオリターンチャンネルに対応

■最大4K/30Hzの解像度に対応した、認証済みのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。

■1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

■100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。

■デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。

■最大4K(3,840×2,160px)/30Hz、Full HD(1,920×1,080px)/120Hzの解像度に対応しています。

■色深度は従来の24bit(Full Color：フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color：ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。

安全に考慮した素材を採用

■サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。

■外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。

■コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。

環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品

■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)しています。

THINK ECOLOGY >https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/

製品詳細

＜ハイスピードHDMIケーブル/パソコン売場向け/約1m＞

型番：CAC-HD14E10BK3

価格：\1,780（店頭実勢価格）\1,618（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/CAC-HD14E10BK3.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/パソコン売場向け/約1.5m＞

型番：CAC-HD14E15BK3

価格：\2,080（店頭実勢価格）\1,891（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/CAC-HD14E15BK3.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/パソコン売場向け/約2m＞

型番：CAC-HD14E20BK3

価格：\2,580（店頭実勢価格）\2,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/CAC-HD14E20BK3.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/パソコン売場向け/約3m＞

型番：CAC-HD14E30BK3

価格：\3,180（店頭実勢価格）\2,891（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/CAC-HD14E30BK3.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/パソコン売場向け/約5m＞

型番：CAC-HD14E50BK3

価格：\3,880（店頭実勢価格）\3,527（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/CAC-HD14E50BK3.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/AV売場向け/約1m＞

型番：DH-HD14E10BK2

価格：\1,180（店頭実勢価格）\1,073（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14E10BK2.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/AV売場向け/約1.5m＞

型番：DH-HD14E15BK2

価格：\1,280（店頭実勢価格）\1,164（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14E15BK2.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/AV売場向け/約2m＞

型番：DH-HD14E20BK2

価格：\1,480（店頭実勢価格）\1,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14E20BK2.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/AV売場向け/約3m＞

型番：DH-HD14E30BK2

価格：\1,980（店頭実勢価格）\1,800（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14E30BK2.html

＜ハイスピードHDMIケーブル/AV売場向け/約5m＞

型番：DH-HD14E50BK2

価格：\2,580（店頭実勢価格）\2,345（税抜）

URL：https://www.elecom.co.jp/products/DH-HD14E50BK2.html

詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20241112-02/

ご購入はこちら

＜CAC-HD14E20BK3 ハイスピードHDMIケーブル/パソコン売場向け/約2m＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLMVB4S9

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550319782/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550319782.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550319782.html

＜DH-HD14E20BK2 ハイスピードHDMIケーブル/AV売場向け/約2m＞

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DLM6BGP5

エレコムダイレクトショップ（楽天市場店）：https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550319836/

エレコムダイレクトショップ（Yahoo!ショッピング）：https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550319836.html

エレコムダイレクトショップ（本店）：https://shop.elecom.co.jp/item/4549550319836.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一