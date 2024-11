【FEMMUE】ファミュのベストセラーアイテム「ドリームグロウマスク」とヤーマンの人気美顔器「リフトロジー」のホリデーコラボキャンペーンがスタート

株式会社アリエルトレーディング[画像1: https://prtimes.jp/i/69643/128/resize/d69643-128-0f36e3077063c2f4cd5e-0.jpg ]密着力が高いシートマスク「ドリームグロウマスク(RR)」を装着しながら、短時間で顔のリフトケア*2が可能な美顔器「リフトロジー」を使用することで、肌にうるおいと透明感*3を与えながら、ハイレベルなリフトケア*2を実現します。10~15分間で完了する、手軽でスペシャルなスキンケアタイムを、ホリデーシーズンにぜひご堪能ください。ヤーマン「リフトロジー」シリーズについて「リフトロジー」は長年の表情筋研究により誕生したリフト特化型美顔器として開発され、2024年7月に発売。毎日のスキンケアルーティーンにも取り入れやすいよう、1回1分*4という短時間で顔のリフトケア*2ができることが特徴です。表情筋について徹底的に追求してきた研究成果とこれまで培った美容技術を生かし、7つの「ワイドリフトヘッド」、波打つような新感覚のEMS、肌の表層と深層の両方を温める「デュアルヒーター機能」をかけあわせた最新の独自技術「LIFT WAVE TECHNOLOGY」を搭載し、短時間でハイレベルなリフトケア*2を実現しました。ラインアップは、スタンダードモデルである『リフトロジー』と、EMSのパワーを強化した『リフトロジー SP』の2機種です。[画像2: https://prtimes.jp/i/69643/128/resize/d69643-128-83dfb775831db28a49e0-1.jpg ]製品名:リフトロジー(左)/リフトロジー SP(右)販売価格:リフトロジー 39,600円(税込)/ リフトロジー SP 58,300円(税込)FEMMUE 「ドリームグロウマスク(RR)」について ドリームグロウマスクシリーズの中で人気 No.1*5。紫外線や乾燥によるくすみ肌をケアする透明感を突き詰めたシートマスク。ナイアシンアミドや、冴えた肌印象へ導くグルタチオン*6、肌のキメを整えるエーデルワイス*7を配合し、みずみずしいうるおいと透明感*3のある肌へ導きます。ココナッツ発酵エキスから抽出した極細繊維を3D状に編み込んだドライバイオセルロースシートに、ヒアルロン酸をコーティングした「ハイドラ ドライバイオセルロースシート」をシート素材に採用。肌に長時間密着し、うるおいが持続します。さわやかで上品なネロリの香り。[画像3: https://prtimes.jp/i/69643/128/resize/d69643-128-35f0f1bd61738db473d8-2.jpg ]製品名:ドリームグロウマスク(RR)/透明感*3・キメ内容量:32mL×6枚入販売価格:4,840円(税込)コラボキャンペーン概要1.リフトロジー×ドリームグロウマスク(RR) 数量限定コラボキット2種発売■リフトロジー SP with FEMMUE コラボホリデーキット<キット内容>・リフトロジー SP・ドリームグロウマスク(RR)32mL×6枚入販売価格 61,600円(税込)※数量限定■リフトロジー with FEMMUE コラボホリデーキット<キット内容>・リフトロジー・ドリームグロウマスク(RR)32mL×6枚入販売価格 42,900円(税込)※数量限定<コラボキット販売店舗>●ヤーマン直営店舗・YA-MAN the store GINZA・なんばスカイオ店●ヤーマンオンラインストアhttps://www.ya-man.com/2.リフトロジー購入特典キャンペーン以下店舗にて「リフトロジー SP」「リフトロジー」をお買い上げの方に、FEMMUE「ドリームグロウマスク(RR)」を1枚プレゼントいたします(数量限定/なくなり次第終了)。<購入特典キャンペーン実施店舗>●ヤーマン直営店舗・YA-MAN the store GINZA・なんばスカイオ店●ヤーマン百貨店店舗※店舗により実施有無、実施日が異なる場合がございます。詳しくは各百貨店YA-MAN売場にお問い合わせください 。*1 (株)富士経済『美容家電&健康家電マーケティングトレンドデータ 2020』2018-2019 年実績、『美容&健康家電市場・関連サービストレンドデータ 2023-2024』2020-2022 年実績、美顔器カテゴリにおいて日本国内の美容家電全体におけるメーカーシェアとして *2 機器で肌を引き上げた状態で行うケアや引き上げるように動かして行うケアの総称 *3 うるおいを与えて透明感をもたらす *4 半顔の使用時間 *5 FEMMUE公式オンラインストア シートマスク部門売上/集計期間:2021年1月1日~2023年12月31日 *6 整肌成分 *7 エーデルワイスカルス培養エキス/整肌成分【FEMMUE 取扱店舗】FEMMUE公式オンラインストア、楽天公式ストアCosme Kitchen 全店、Make↗︎Kitchen全店、Biople 全店、及び各WEBストア@cosme TOKYO、伊勢丹新宿店 ビューティアポセカリー、Amazon、LINEギフト、ZOZOCOSME【FEMMUE〈ファミュ〉公式HP/SNS】オンラインストア:https://femmue.jp/Instagram:@femmue_japanX(旧Twitter):@FEMMUE_japanLINE:https://lin.ee/dzYpyAb【会社概要】会社名:株式会社アリエルトレーディング本社:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F代表取締役:平野 恵介資本金:2,500万円https://www.arieltrading.co.jp/