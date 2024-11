自然派ラグジュアリーホテル「シックスセンシズ 京都」クリスマスケーキとレストランでの特別コースの予約受付を開始

シックスセンシズ京都

2024年4月23日に開業した自然派ラグジュアリーホテル「シックスセンシズ 京都」(総支配人 Nicolas Black ニコラス・ブラック)は、開業後初のクリスマスを迎え、館内の各施設でスイーツや期間限定のコース料理、アフタヌーンティーやカクテルを販売します。

クリスマスケーキはグルテンフリーで発酵レモンや生姜を使用するなど、シックスセンシズならではの総合的な「ホリスティック ウェルネス」に取り組んだ、体に優しく華やかな味わいをお楽しみいただけます。また、オールデイダイニング「Sekki(節気)」のクリスマスのコース料理には、国産のキャビアや地元・京都の亀岡牛など、国産の食材を使った日本ならではのクリスマスの料理をご提供し、シックスセンシズの食の理念「Eat With Six Senses」を体現します。

グルテンフリーのクリスマスケーキで、シックスセンシズならではのウェルネスなクリスマスを

「Cafe Sekki」では、ペストリーシェフ・横田怜子による、クリスマスケーキとスイーツを販売します。定番のショートケーキには米粉を使用し、はちみつを加えてしっとりと焼きあげた生地に、あまおう苺に発酵レモンを合わせ、甘さの中にも爽やかな味わいを感じていただけます。また、ブッシュドノエルには生姜のクリームブリュレを加え、濃厚で深みのある味わいのチョコレートと共に、心温まるフェスティブシーズンにぴったりです。

また2種類のシュトーレンも販売。ラム酒に漬け込んだドライフルーツを練りこみ、クラシックなシュトーレンにコクと華やかな香りの和三盆を贅沢にまぶしたタイプのほか、グルテンフリーで、黒豆をふんだんに入れた米粉とサトウキビ由来の素炊糖を使ったシュトーレンをご用意。クグロフや米粉を使ったジンジャーブレッドクッキーもグルテンフリーで作り、すべてのコレクションに精製糖を使わず、体に優しいウェルネスなクリスマススイーツです。

ペストリーシェフ 横田怜子発酵レモンとあまおう苺のショートケーキジンジャーチョコレートブッシュドノエル

▷クリスマス ケーキ セレクション(要事前予約)

お渡し日:2024年12月21日~25日 予約締切日:2024年12月15日

・発酵レモンとあまおう苺のショートケーキ(6,500円 / 限定20個)

・ジンジャーチョコレートブッシュドノエル(6,500円 / 限定20個)

▷クリスマス スイーツ セレクション

販売期間:12月7日~25日

・和三盆のシュトーレン(3,500円 / 限定40個)

・黒豆と米粉のシュトーレン(3,500円 / 限定40個)

・クグロフ(ホール:2,400円 ※ご予約のみ / スライス:400円)

・ジンジャーブレッドクッキー(大小セットで1,200円)

お渡し店舗:Cafe Sekki(B2F)10:00~18:00

TEL:075-531-0732(レストラン直通)

日本の食材を使って表現するクリスマスコース

和三盆のシュトーレン、黒豆と米粉のシュトーレン

世界各地でホテルやリゾートを展開し、「Eat With Six Senses」の理念のもと、その土地の食文化に敬意を払ってきたシックスセンシズ。日本初上陸となった京都でも、エグゼクティブシェフの宍倉 宏生が日本の食材を使ったクリスマスのコース料理を作りあげます。国産キャビアや宮崎のからすみ、京都地鶏、京都産の亀岡牛など、地産地消の食材を使うことでサステナビリティにも取り組み、塩麹や発酵レモンなどの体に優しい調味料を使ったウェルネスな食体験で、「Eat With Six Senses」の理念に沿ったクリスマスのひと時をご提供します。

エグゼクティブシェフ 宍倉 宏生

▷クリスマスイヴ ディナー

(お一人様 20,000円 / 2024年12月24日)

・国産キャビア 金時人参 パニプリ

・塩麹 ドロエビ クレソン

・宮崎からすみ かぶら ズワイガニ

・菊芋 河豚白子 春菊

・キンキ 海草 ラビオリ

・京都亀岡牛フィレ 海老芋

・発酵柚子とゆり根のモンブラン

※メニューは仕入れの都合等で予告なく変更となる場合があります

▷クリスマス ディナー(お一人様18,000円 / 2024年12月21日~23日)

▷クリスマス ランチ(お一人様 8,500円 / 2024年12月21日~25日)

ご提供店舗:オールデイダイニング「Sekki(節気)」(B2F)

TEL:075-531-0732(レストラン直通)

国産キャビア 金時人参 パニプリ

Web予約:https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_lists[]=6731c9630b8a472e96777ef6(https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_lists%5B%5D=6731c9630b8a472e96777ef6)

暦アフタヌーンティー「冬至」

二十四節気に合わせ、2週間ごとにメニューが変わるアフタヌーンティーは「冬至」がテーマに。クリスマスや年末年始などイベントが重なる機会に、体に優しい食材を使ったスイーツとセイボリーで心身を労るアフタヌーンティーです。ダックワーズやタルトタタン、サントノレなど、フランスの伝統菓子ならではのリッチな味わいをグルテンフリーで作りあげました。発酵イチゴや甘酒クリームなどを使い、体のことを考えたウェルネスなアフタヌーンティーです。また、セイボリーには年末の年越しそばをイメージした鴨南蛮そば寿司や、冬至の歳時食であり、「ん」のつくものを食べる七福茶巾などをオンメニュー。日本の食文化に目を向け、ゲストのご健勝を願うアフタヌーンティーです。

▷暦アフタヌーンティーメニュー「冬至」

発酵イチゴのダックワーズ / サントノレ / タルトタタン / 酒粕ピスタチオサンド /冬至の上生菓子 / お餅とローストビーツ / 聖護院蕪と鮪のミルフィーユ / 鴨南蛮そば寿司 / 七福茶巾 / 白みそスコーン / クランベリースコーン / 生姜とレモンのジャム / 甘酒クリーム

ご提供店舗:オールデイダイニング「Sekki(節気)」(B2F)

期間:2024年12月21日~2025年1月4日(1月5日より「小寒」のメニューに変更予定)

料金:お一人様7,200円(ティーフリーフローを含む)

Web予約: https://www.tablecheck.com/ja/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_lists[]=665fcbaeca3cad5d2de3aa6f(https://www.tablecheck.com/ja/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve?menu_lists%5B%5D=665fcbaeca3cad5d2de3aa6f)

甘いひとときのためのクリスマス カクテル

カクテルバー「Nine Tails」では、12月7日より期間限定のクリスマスをイメージしたカクテル、モクテルをご用意します。隠れ家のようなバーでスイートなクリスマスを過ごすのに、ぴったりです。

▷Fluffy Chocolate(2,800円・写真前)

ほうじ茶とチョコレートを合わせた期間限定カクテル。ほのかな苦みと渋み、それらを引き立たせる絶妙な甘さ。雪にインスピレーションを得たミルクの泡と、ドライベリーでクリスマスを表現しました。

▷Christmas Memory(2,800円・写真中)

梅酒にザクロとホワイトチョコレート、生クリームを合わせた、甘酸っぱく爽やかなカクテルです。甘美な思い出を彩る「Christmas Memory」を、クリスマスのひとときと共にお楽しみください。

▷TMOC!!(2,000円 / ノンアルコール・写真中)

リンゴとクランベリーをベースに、ホテルのハーブガーデンで採れたローズマリーのシロップと。甘く、どこか儚く。「熱狂」の花言葉を持つピンクペッパーをちりばめて。The Mood Of Christmasを隠れ家バーで。

ご提供店舗:Nine Tails(B2F)

期間:2024年12月7日(土)~25日(水)

TEL:075-531-0732(レストラン直通)

時間:17:00~24:00

Web予約: https://www.tablecheck.com/ja/shops/sixsenses-kyoto-nine-tails/reserve

オールデイダイニング Sekki(節気)について

「Eat With Six Senses」(天然由来で、地元での持続可能な栽培法による食材を用いたシックスセンシズ流の食体験)の考えをさらに発展させ、日本古来の暦に基づく美食の旅へとゲストをお連れします。「オールデイダイニング Sekki(節気)」では、日本の二十四節気に合わせた食事と飲み物をご用意。エグゼクティブシェフの宍倉 宏生が地元の農家や生産者と密接に連携しながら、旬の食材の風味を最大限引き出した美味しい料理をお届けします。持続可能な方法で栽培された地産の野菜が主役となり、厳選された肉や魚介類が引き立て役を担うユニークなメニューは、食材を根から茎まで無駄なく使う徹底したアプローチにより、調理方法においてにもサステナビリティに配慮されています。

営業時間:朝食 7:00~10:30 / ランチ 12:00~14:30(CLOSE) /

アフタヌーンティー 15:00~17:30(CLOSE) /ディナー 18:00~22:00(CLOSE)

T E L:075-531-0732(レストラン直通)

Web予約: https://www.tablecheck.com/shops/sixsenses-kyoto-restaurant-sekki/reserve

シックスセンシズ スパ 京都について

京都の「禅」思想、伝統的なヒーリング手法、最先端の科学を融合し、あらゆる角度からゲストをサポートします。お香と音叉を使ったシグネチャーセラピーや、京都府内唯一の「WATSU(ワッツ)/水中ボディワーク」専用プールで行うボディワーク、「バイオハック リカバリー ラウンジ」でのハイテク機器で疲労回復を図るプログラムなど、ウェルネスの先駆者であるシックスセンシズならではのアプローチのほか、半日~6日間にわたって取り組む総合的なウェルネスプログラムもご用意。宿泊ゲストはもちろんスパのみでもご利用可能で、「睡眠」「デトックス」「ヨガ」「フィットネス」といった目的に合わせて組み立てられた各プログラムは、ご要望に応じてカスタマイズされます。

営業時間: 10:00~20:00

T E L: 075-531-0712(シックスセンシズ スパ 京都 直通)

Web予約: https://ap.spatime.com/ssk20240

シックスセンシズ 京都 施設概要

所在地:京都府京都市東山区妙法院前側町431

客室数:81(うちスイート8室)

電話番号:075-531-0700(ホテル代表)

アクセス:各線京都駅よりタクシーで約7分

京阪七条駅から徒歩約10分

Webサイト:https://www.sixsenses.com/jp/kyoto

シックスセンシズ 京都について

京都・東山という歴史地区の中心部に佇むシックスセンシズ 京都は、総合的なウェルネス、サステナビリティ、そして非日常の体験を融合させた、都会にありながらも心安らぐ自然派ラグジュアリーホテルです。ホテルのデザインは、日本独自の芸術文化がもっとも花開いた平安時代にインスピレーションを得ており、81室の客室とスイートにもモダンで遊び心あふれるタッチとともに、雅な物語が広がっています。シックスセンシズ スパは禅の哲学と現代科学を調和させ、オールデイダイニング Sekki(節気)は日本古来の暦に基づき、環境に配慮した料理を提供します。アースラボとアルケミーバーは本格的でインタラクティブな体験を特徴としており、古都・京都でつながりと再生の旅へとゲストを導きます。

