エリクソン、福岡ソフトバンクホークスと野球教室を開催、参加者を募集

エリクソン・ジャパン株式会社エリクソン・ジャパン(本社:東京都港区、代表取締役社長:野崎哲、ジャワッド・マンスール)は、2024年12月8日(日)に、福岡ソフトバンクホークスの協力の下で、小学生を対象とした野球教室「Enjoy Baseball! in 東京 Supported by エリクソン」を開催いたします。本イベントは、エリクソンの社会貢献の取り組みの一環として実施します。指導役には元福岡ソフトバンクホークスの投手、五十嵐亮太氏などOBの選手をお招きし、野球の楽しさやスキル向上について直接ご指導をいただきます。[画像1: https://prtimes.jp/i/10141/62/resize/d10141-62-7346c4ad20af5f9a9d82-1.png ][画像2: https://prtimes.jp/i/10141/62/resize/d10141-62-87c56ff9fecb4507fc4a-2.jpg ](五十嵐亮太氏)Enjoy Baseball! in 東京 Supported by エリクソン【開催概要】日時:2024年12月8日(日) 14:00~16:00(13:30受付開始)場所:明治神宮外苑 室内球技場 (東京都新宿区霞ヶ丘町2-4)http://www.meijijingugaien.jp/sports/baseball-ground/indoor.html参加対象:小学生(性別・野球経験不問)40名程度参加費:無料実施内容:野球教室(投げる・打つ・捕るなど)【参加申込】下記リンクのフォームより、同意書をよくお読みのうえ、保護者の方によりご応募頂きますようお願いいたします。応募申込フォーム:https://forms.gle/6Geu2oyEvzc7SkUCA【受付期間】2024年11月8日(金) ~ 2024年11月22日(金)23:59まで※受付期間を過ぎての応募は無効とします※応募者多数の場合は抽選となります※当落の結果については、当選者にのみ11月25日(月)にメールでご連絡いたします※当日の詳細については、当選者メールにてご確認ください▼昨年の同イベントの様子https://www.youtube.com/watch?v=Bn36x2Uq2mEエリクソンについてエリクソンの高性能なネットワークは、毎日何十億人もの人々にコネクティビティを提供しています。エリクソンは150年近くにわたり通信テクノロジー開発のパイオニアであり続け、通信事業者や企業にモバイル通信とコネクティビティのソリューションを提案しています。お客様やパートナーとともに、エリクソンは未来のデジタルな世界を実現します。https://www.ericsson.com/enエリクソン プレスリリース・ブログの購読登録はこちらからhttps://www.ericsson.com/en/newsroom/latest-news/press-subscription https://foryou.ericsson.com/blog-subscription-center.htmlソーシャルメディアでフォローをお願いしますX: https://x.com/ericssonFacebook:https://www.facebook.com/EricssonJapan/LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/ericsson詳細情報エリクソンニュースルームhttps://www.ericsson.com/en/newsroom