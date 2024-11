少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 別れの戦記 上演中！

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-ca920989749cf30acf94-0.jpg ]【少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 別れの戦記】https://revuestarlight.com/musical/wakarenosenki/舞台版スタァライト 新プロジェクト開幕!2017年9月に舞台初演を迎え、その後も旋風を巻き起こしている「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」。舞台版スタァライトの新プロジェクト第1弾となる「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 別れの戦記」が11月9日(金)より上演しております。本公演では、ゲームアプリ「スタリラ」で人気を博した劇中劇「別れの戦記」を舞台化。太陽を神と称える「太陽の国」と黒獅子を象徴とする「黒獅子の国」。両国の騎士が愛国と友情の間で葛藤する様を描いた中世が舞台の物語です。 1部ミュージカルパートは歌と物語で紡ぐ本格的なミュージカル。2部はペンライトを振って盛り上がれるミニライブパート。舞台少女たちのキラめきにご期待ください! [画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-ad74b34ea8fe667aeb29-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-620d25a1b6c589f7cb94-0.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-3a179488756575221f9c-0.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-577066fcf9a6e3785cd4-0.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-3a179488756575221f9c-0.jpg ]「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」とは…「ミュージカル」と「アニメ」が相互にリンクし合い、展開していく新感覚ライブエンターテインメント。2017年にプロジェクト初の舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE -」を上演し、ミュージカルの主要キャストがそのままアニメ版の声優を担当している。ミュージカル、コミカライズ、テレビアニメ、コンソールゲームなど幅広く展開し、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」を2021年6月に上映。 またメインキャスト9名によるユニット「スタァライト九九組」として音楽活動も行っている。舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 別れの戦記」[画像7: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-d8d33694889b7bb7bb7f-0.jpg ]■公演概要日程:2024年11月9日(土)~11月15日(金)劇場:品川プリンスホテル ステラボール[画像8: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-821ead99909762175d72-0.jpg ]上演台本・演出:児⽟明子キャスト:富田麻帆 伊藤彩紗小山百代 岩田陽葵 小泉萌香 生田輝七木奏音 相羽あいな 佐藤日向 声の出演:椎名へきる〈アンサンブル〉明部桃子 大久保胡桃 増田悠那 渡来美友 石田彩夏大林ちえり 小島愛彩 高原華乃 立石遥佳 中野美優チケット料金:・超スタァライトシート:30,000円(前売・当日共/税込)※最前列※超スタァライトシート特典・スタァライトシート:15,000円(前売・当日共/税込)※スタァライトシート特典・サイドシート:13,000円(前売・当日共/税込) (10月24日(木)更新)※舞台・映像・演出が見えづらいお席となります。ご了承ください。※サイドシートは、特典がつかない席種となります。チケット一般発売中!https://r-t.jp/starlight2024/■ライブ映像配信Streaming+にて国内外で5公演のライブ映像配信が決定!5公演がお得に観れちゃう5公演通し券も発売中![画像9: https://prtimes.jp/i/14827/8184/resize/d14827-8184-44b08e41ed7d65f54a50-0.png ]詳細はこちらhttps://revuestarlight.com/musical/wakarenosenki/『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The MUSICAL- 別れの戦記』公式サイトhttps://revuestarlight.com/musical/wakarenosenki/ ■少女☆歌劇レヴュースタァライト公式サイト:https://revuestarlight.com/公式X:https://x.com/revuestarlightご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。(C)Project Revue Starlight