【東京ミッドタウン八重洲】今週11月14日(木)～東京ミッドタウン八重洲のクリスマスがスタート！「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2024」

東京ミッドタウンマネジメント株式会社

東京ミッドタウン八重洲(所在地:東京都中央区)では、今週11月14日(木)より、クリスマスイベント「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2024」を開催いたします。今年は「ヒカルキンツギ」を空間のテーマとして、石川県で盛んな伝統工芸”金継ぎ”をモチーフにしたツリーが登場するほか、実際に金継ぎの制作ができるワークショップなどを体験いただけます。

(左)「キンツギツギキ」イメージ、(右)STAR特別演出イメージ

”ジャパンクラフト”をイルミネーションのコンセプトにした「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2024」。メインイルミネーションとなる「キンツギツギキ」は、演出にクリエイティブ集団HYTEK Inc.を迎え、インタラクティブな演出を実施!ツリーの台座に手をかざすと”金継ぎ”に見立てた金色の光が駆け巡る、アーティスティックな演出は必見です。音楽には石川県出身のアーティストであるKan Sano氏を迎えるほか、石川県にゆかりのある様々な人や企業が今回の作品制作に協力。石川・能登をはじめ、世の中に光を届ける作品を、東京ミッドタウン八重洲の地でご覧いただけます。期間中に実施する金継ぎワークショップの予約も受付中です。ワークショップ参加費等の収益金は石川の復興支援として寄付します。また、東京ミッドタウン八重洲の象徴とも言える巨大な彫刻「STAR」のライトアップを今年も実施いたします。



さらに、東京ミッドタウン八重洲の各店舗ではクリスマスらしいグルメやギフトアイテムを期間限定で販売いたします。今年の冬は東京ミッドタウン八重洲でイルミネーションや館内でのお食事・お買い物を楽しみながら、特別なクリスマスをお過ごしください。

店舗メニュー&アイテム(一部)

インタラクティブツリー「キンツギツギキ」

”金継ぎ"に見立てた金色の光と音が駆け巡る特別演出は必見

「キンツギツギキ」は、石川県で盛んな伝統工芸”金継ぎ”から着想を得たインタラクティブツリーとなっており、演出はクリエイティブ集団、HYTEK Inc.が担当。訪れる人のアクションによって特別な光と音の演出を披露します。ツリーの台座に手をかざすと、それぞれのパーツを繋ぎ合わせるかのように金色の光が駆け巡り、幻想的な音楽と合わせ空間を彩ります。音楽は石川県出身のアーティストKan Sano氏が提供、能登の資材調達に石川県のフルタニランバー・のと復耕ラボ・古材クリエイト青組と連携し、石川・能登に関わる様々な人や企業の協力のもと、石川と東京をつなぐインタラクティブなツリーを東京ミッドタウン八重洲でお披露目します。

「キンツギツギキ」イメージ

◆「ヒカルキンツギ」 について

2024年の冬、能登の震災から初となるクリスマス。震災から約1年が経とうしている今でも未だ傷痕が残る石川・能登エリアに、石川県にゆかりの深い「金継ぎ」文化で光を当てるイルミネーションプロジェクトです。金箔の日本一の生産地であり、輪島塗など漆芸が伝わる、石川県で盛んな「金継ぎ」。金継ぎの持つ、壊れたものを繋ぎ、新たな価値を吹き込む力で、東京・八重洲と石川・能登を繋ぐとともに、今もなお復興に向けた取り組みが続く被災地に光を当てることを目指します。



楽曲提供:Kan Sano <出身地:石川県金沢市>

Kan Sano

キーボーディスト/プロデューサー。 バークリー音楽大学ピアノ専攻ジャズ作曲科卒業。 ビートミュージックシーンを牽引する存在である一方、ジャズとクラシックを融合したような独自のスタイルでピアノ一本の即興演奏もおこなう。バンドセットのライブではトランペット、ベース、ドラムも演奏し、会場を熱狂させる。 リリースした楽曲「On My Way Home」「DT pt.2」「Sit At The Piano」それぞれの再生回数が1,000万回を突破。日本人音楽家としての存在を確立する中、イギリスの名門レーベル Decca Recordsから日本人として初リリース。

Web: https://kansano.com/

総合演出:満永隆哉 (HYTEK Inc.)

満永隆哉

アーティスト兼クリエイティブディレクターとして国内外で活動後、HYTEK Inc.を創業。「カルチャーとテクノロジー」を基軸に文脈の拡張に根ざした表現を行う。America’s Got Talent、NBA、TEDxなどグローバルな舞台に出演するほか、文化庁メディア芸術祭、 Asia Digital Art Award、 The Webby Awards、 ADFESTなども受賞し、イノベーション・デザイン・アート・広告の領域を超え国内外での評価を得る。Forbes JAPAN「世界を救う希望」NEXT100選出。Web: https://hytek.co.jp/

【キンツギツギキ 概要】

場所:東京ミッドタウン八重洲 1F ガレリア(屋外広場)

期間:2024年11月14日(木)~12月25日(水)

点灯時間:16:00~23:00

総合演出:HYTEK Inc.

楽曲提供:Kan Sano

空間・インタラクション設計:博展

資材協力:フルタニランバー/のと復耕ラボ/古材クリエイト青組/森未来

ワークショップの収益は被災地の復興支援に “金継ぎ”ワークショップ

今年1月には能登半島地震を、9月には豪雨被害を経験した石川・能登。現在も復興に向けて取り組まれている方々への支援として、石川県ともゆかりの深い”金継ぎ”体験ワークショップを開催。自身もアトリエが被災し、現在は震災で破損した陶器・漆器の金継ぎボランティア活動中である美術家、ナカムラクニオ氏を講師に迎え、輪島産の漆・金沢産の金粉を用いた金継ぎを実践します。ワークショップによる収益は一部経費を除いた後、石川県の復興支援として寄付します。

金継ぎ作品イメージ

【金継ぎワークショップ 概要】

場所:東京ミッドタウン八重洲1F アトリウム

期間:2024年11月30日(土)、12月7日(土)、12月14日(土)

1.11:00~ 2.15:00~ 3.18:00~※2時間程度を予定。各自終了次第解散となります。

定員:各回10名

参加費:10,000円(税込)

詳細URL:https://hikarukintsugi-ws.peatix.com/

※ワークショップの注意事項等は上記よりご確認ください

ナカムラクニオ

吉岡徳仁氏の作品“光の彫刻”〈STAR〉が今年も期間限定ライトアップを実施

東京ミッドタウン八重洲の正面エントランス前に設置されている、吉岡徳仁氏による10mに及ぶ巨大な彫刻「STAR」。この光輝く一つ星には、平和への願いが込められています。12月4日(水)から、期間限定にて特別ライトアップが行われます。無数のフラッシュライトがステンレスミラーロッドに反射し、多様な輝きを放つ、光のインスタレーションです。

吉岡徳仁(C)︎Tatsuya Noaki吉岡徳仁「STAR」特別演出イメージ

開催期間:2024年12月4日(水)~2025年1月13日(月・祝)

開催場所:東京ミッドタウン八重洲 正面エントランス前

点灯時間:16:00~23:00

東京ミッドタウン八重洲の店舗でクリスマス気分を楽しめるグルメやギフトも期間限定で登場!

CFCL YAESU(1F)

STRATA GLITTER DRAWSTRING MINI BAG

\25,300

ピンタックとリブの編み地が特徴の巾着バッグ。財布、携帯等が入るサイズで、長さ調整可能のストラップ付です。

Hacoa DIRECT STORE(2F)

WATCH 1100

\19,800

木目の時計盤に、薄くシャープなムーブメント、腕に馴染む本革ベルト。メンズ・レディース兼用で使用できます。

津軽びいどろ(2F)

ワインタンブラー 八重洲の冬

\4,070

八重洲の夜の風景をガラス職人が一つ一つ手作りし、色ガラスで表現。ワインを注ぐと表情が変わります。

POINT ET LIGNE(セントラルスクエア1F)

2024 クリスマスディナー

\12,800(アペリティフ付き)

\17,000(ワインペアリング付き)

薪焼きの国産牛フィレ肉、この時期が旬の鰻、クリスマスデザート含む6 品に自家製粉パンが付くコース。

※12月21日(土)~25日(水)

※予約制(2日前まで)、テーブル席2名様~ カウンター席1名様~

炉端 紅焔(3F)

灯(あかり)コース

\11,000(乾杯ロゼスパークリングワイン付)

先付、お椀、御造り、炉端焼き(野菜・魚・肉)、食事、甘味の8品。

※12月21日(土)~25日(水)

※2名様~

※食材の仕入れ状況によりコース内容が変更になる場合がございます。



EN VEDETTE LUXE(1F)

ジャスマンパンプルノエル

13cm×13cm \5,400

ジャスミン香るムース、チョコクリームにグレープフルーツとパッションのジュレのスペシャリテ。※アルコール使用

※完全前払制 店頭予約、オンライン予約(電話でのご予約、取り置きはできかねます)

※受付期間:12月15日(日)まで(変更・キャンセルも含む)

※店頭販売:12月24日(火)、25日(水)(限定数になり次第終了)



※価格はすべて税込みです

※写真はイメージです



「MIDTOWN YAESU CHRISTMAS 2024」概要

開催期間:2024年11月14日(木)~12月25日(水)

※一部イルミネーションは2025年2月16日(日)まで

開催場所:東京ミッドタウン八重洲 1Fガレリア・アトリウム/5F YAESU TERRACE

点灯時間:16:00~23:00

主催:一般社団法人八重洲二丁目北地区エリアマネジメント

サイトURL:https://www.yaesu.tokyo-midtown.com/special/2024/xmas/



※本リリースに記載の内容は変更になる場合がございますのでご了承ください