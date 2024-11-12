11/23(土)24(日)ヒコロヒー第十二回単独公演「括れば踊れば」追加席発売＆キービジュアル公開
松竹芸能株式会社
11月23日(土)24日(日)ヒコロヒー第十二回単独公演「括れば踊れば」（上野・飛行船シアター）即完公演も含め、座席調整につき若干数チケット追加発売いたします。
■日時
詳細は追って松竹芸能HPにて更新いたします。
11月23日(土)24日(日)ヒコロヒー第十二回単独公演「括れば踊れば」（上野・飛行船シアター）即完公演も含め、座席調整につき若干数チケット追加発売いたします。
11月16日(土)10:00～FANYにて追加発売開始いたします。
▼チケット販売
https://yoshimoto.funity.jp/r/hiccorohee-2411/
■日時
11/23(土)
【夜公演】18:00開場／19:00開演
11/24(日)
【昼公演】13:00開場／14:00開演
【夜公演】17:00開場／18:00開演
■会場
飛行船シアター
〒110-0015 東京都台東区東上野4-24-11
https://hikosen-theater.com/guide/access
■チケット料金
劇場公演チケット
前売券 6,000円（全席指定）
■ご注意事項
・未就学児のご入場はご遠慮ください。
・公演中の飲食はご遠慮ください。
・録画、録音等の行為は禁止させて頂きます。
■チケット問合せ
FANYチケット問合せダイヤル
[TEL]0570(550)100(10時～19時/年中無休)
■物販情報
本人デザインのグッズも絶賛製作中！
詳細は追って松竹芸能HPにて更新いたします。
https://www.shochikugeino.co.jp/topics/events/137098/