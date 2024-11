スペシャルコンテンツ多数のオンラインイベント「USAGI ONLINE FES 2024(ウサギオンラインフェス2024)」を開催！初代ミューズが”あのちゃん”に決定〈11/14(木)-18(月)〉

株式会社マッシュホールディングス[画像1: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-ab49c42e2380baf17166-18.jpg ]"The Joy Of Dressing Up!" ファッションを謳歌しようUSAGI ONLINEを通して "おしゃれする"喜びや楽しさを謳歌しファッションを存分に楽しんでほしいから。皆様への日頃の感謝をギュッと詰め込んだ スペシャルFESを開催いたします!URL:https://usagi-online.com/s/241108ANO_USG/初代ミューズに”あのちゃん”が就任!USAGI ONLINE FES 2024の開催に際し、個性を尊重しあう今の時代の象徴ともいえる”あのちゃん”を初代ミューズに抜擢しました。また、当イベントの開催に先立ち、「あのちゃん七変化」をテーマにUSAGI ONLINE限定アイテムを中心に着こなす特別企画【USAGI ONLINE × ano Special Look】とスペシャルムービー【USAGI ONLINE × ano Special Movie】をUSAGI ONLINE内特設コンテンツページ、USAGI ONLINE公式Instagram・X にて公開中です。【USAGI ONLINE × ano Special Look】[画像2: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-a1beee4b98a44b782088-18.jpg ]普段のあのちゃんらしいLookから、うさぎLook、お嬢様風Look、チャイナ服Lookなど、まさに「あのちゃん七変化」の世界をお届けします。洋服に合わせてコロコロ変わる佇まいにも注目です。【USAGI ONLINE × ano Special Movie】[画像3: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-ae267a5f794ec5af9bc5-18.jpg ]あのちゃんが出演する3パターンの動画コンテンツも USAGI ONLINE公式Instagram、X限定で公開中。ウサギのぬいぐるみとあのちゃんの日常の1コマを描いた、「ベッド編」「お料理編」「リビング編」の3編でお届け。ここでしか見られない、レアな姿をお楽しみいただけます。スペシャルステッカープレゼント![画像4: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-42941383c2df98e40ffc-11.jpg ]USAGI ONLINE FES 2024の開催を記念し、11月12日(火)よりUSAGI ONLINE・USAGI ONLINE STOREでのお買い物で、あのちゃんスペシャルステッカーをプレゼントいたします。※無くなり次第終了となります。予めご了承ください。※ステッカーの種類はお選びいただけません。USAGI ONLINE FES 2024 8つのコンテンツ1.『10%OFFキャンペーン』『ポイント10%UPキャンペーン』2.『最大7,777ポイントが当たる!スロットゲーム』3.『新規会員登録でもらえる!1,000円オフクーポン』4. USAGI ONLINE LIMITED ITEMS & LIMITED SET【ポイント10%UP対象アイテム】5. ホリデーアイテムの発売6. 新ブランドOPEN7. ARTIST COLLABORATION【ポイント10%UP対象アイテム】8. PRESENT CAMPAIGNUSAGI ONLINE FES 2024では、多くのお客様に楽しんでいただくため、8つのコンテンツをご用意。5日間限定のスペシャルなイベントをぜひお楽しみください。1.『10%OFFキャンペーン』『ポイント10%UPキャンペーン』[画像5: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-a6644484c1398ac16997-18.jpg ]『10%OFFキャンペーン』USAGI ONLINE・USAGI ONLINE STOREでのお買い物が、期間中は何度でも10%OFFでお楽しみいただけます。※一部対象外の商品もございます。予めご了承ください。『ポイント10%UPキャンペーン』USAGI ONLINEサイト・USAGI ONLINE公式アプリ内にて、USAGI ONLINE限定アイテムをご購入いただくとポイント還元率が+10%となります。※USAGI ONLINE STOREは対象外となります。予めご了承ください。※ポイント還元率が通常より10%UPいたします。還元率は会員ランクによって異なりますのでご注意ください。2.『最大7,777ポイントが当たる!スロットゲーム』[画像6: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-4861a675dd77cb593301-18.jpg ]7が揃えば、最大7,777ポイントプレゼント!はずれ無しのスロットチャンス。期間中、1アカウントにつき1日1回スロットにチャレンジいただけます。※ポイントは即時付与いたします。付与されたポイントは、USAGI ONLINEサイト内・USAGI ONLINE公式アプリでご利用いただけます。※獲得したポイントの有効期限は2024年12月31日(火)23:59までとなります。※ポイントの獲得にはMA CARD FOR GO GREENへの会員登録が必要です。3.『新規会員登録でもらえる!1,000円オフクーポン』[画像7: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-364639aad94d5dc58965-18.jpg ]期間中、USAGI ONLINEサイト内でMA CARD FOR GO GREENメンバーに新規ご入会いただくと、1,000円OFFクーポンをプレゼント!※USAGI ONLINEサイト内、8,000円(税込)以上のお買い物で使用可能です。※USAGI ONLINE STOREをはじめ、店舗での使用はできかねます。予めご了承ください。※10%OFFキャンペーンとの併用は可能です。※他クーポンとは併用不可。クーポンコードは1回のみ有効です。※使用期限はございません。4.USAGI ONLINE LIMITED ITEMS & LIMITED SET【ポイント10%UP対象アイテム】〈SNIDEL(スナイデル)〉や〈gelato pique(ジェラート ピケ)〉など人気ブランドから、USAGI ONLINE限定アイテム・限定セットを発売いたします。■限定アイテム[画像8: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-62989da42121e7f6398b-7.jpg ]〈SNIDEL(スナイデル)〉【USAGI ONLIN限定】フリルスカートニットコンビセット価格:22,000円 (税込)カラー:GBEG/IVR/GRYサイズ:F【USAGI ONLINE限定】スクールカラーニットカーディガン価格:13,200円 (税込)カラー:WHT/BLKサイズ:F【USAGI ONLINE限定】ビジューカラーニットカーディガン価格:14,300円 (税込)カラー:GRY/BLKサイズ:F[画像9: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-f5038ef02acfbc407eb1-7.jpg ]〈FURFUR(ファーファー)〉【USAGI ONLINE限定】サイドラインベロアトラックジャケット価格:17,600円 (税込)カラー:BEG/BLU/BLKサイズ:F〈LILY BROWN(リリーブラウン)〉【USAGI ONLINE限定】ビジューチャイナニットカーディガン価格:17,930円(税込)カラー:LGRY/MNT/PNK/BLKサイズ:F[画像10: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-863deb910d99aefbcaf3-18.jpg ]〈gelato pique(ジェラート ピケ)〉【USAGI ONLINE限定】フェザーラビットミニワンピース価格:12,980円 (税込)カラー:OWHT/PNK/GRYサイズ:F【USAGI ONLINE限定】フェザーラビットチャーム価格:4,730円 (税込)カラー:OWHT/PNK/GRYサイズ:F■限定セット[画像11: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-4b4d05bfa7facd14f462-13.jpg ]1.人気美容クリエイター水越みさとさんセレクト!SPECIAL SET水越みさとさんご本人にお選びいただいたSPECIAL SETがUSAGI ONLINE限定で登場!おうちで着られるネコ柄ルームウェアと、冬のデートにぴったりなコーディネートの2つのSETを発売いたします。ご購入特典として、ご購入いただいた方全員に水越みさとさんの直筆メッセージをプリントしたオリジナルカードをプレゼント!(左)【水越みさと / USAGI ONLINE】ねこ柄ルームウェアセット価格:17,820円(税込)サイズ:Fネコ好きな美容クリエイター水越さんならではのスペシャルセット。ふわふわとした毛並みの愛らしい猫をモチーフにしたジャガードプルオーバーは、ふんわりとゆるめのシルエットに仕上げました。同素材のエアモコ素材を使用したショートパンツとのセットアップで、猫の毛色を思わせるようなカラーリングをお楽しみいただけます。ちょっとしたお出かけにも使えるエコファー素材のハンドルポーチは、美容ポーチとしてもミニバッグとしてもお楽しみ頂けます。(右)【水越みさと / USAGI ONLINE】冬のデートコーデセット価格:29,700円(税込)サイズ:0/1ホリデーシーズンにぴったりな"水越みさとさん"冬のデートコーディネートセレクト。ふわふわな胸元にタイトなシルエットは大人なレディムードを高めてくれます。コロンとしたファーBAGは、コーディネートを和らげてくれ、つい撫でたくなる肌触り。モノトーンコーデにピンク色のロゴが引き立ちます。【水越みさと プロフィール】[画像12: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-e6967236ec1d7818b703-14.jpg ]美容クリエイター。徹底的なコスメ比較や丁寧なコスメレビュー動画でYouTubeを中心に活躍中。TikTokやInstagramでも美容コンテンツを発信し、注目を集める傍ら、アパレル商品や化粧品のプロデュースなどでも実力を発揮。美容誌などのメディアの露出も多数。YouTube:http://www.youtube.com/@mizukoshimisatoInstagram:https://www.instagram.com/mitan.m/2.〈SNIDEL BEAUTY(スナイデル ビューティ)〉SPECIAL SETこれひとつでメイクが完成!SNIDEL BEAUTYで人気のアイテムを集めたUSAGI ONLINE限定セットを発売いたします。[画像13: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-6e75c4cdc95c9c9ab25a-15.png ]【SNIDEL BEAUTY】USAGI ONLINE限定 メイクアップキット価格:12,980円(税込)まぶた、そしてCゾーンに光と影を仕込む、定番の「アイパレット」や、肌に溶け込むようにムラなくスッと一体化してくれる「リキッドチーク」が入ったスペシャルキット。オリジナル巾着に入ってお届けします。プレゼントにもオススメです。5.ホリデーアイテムの発売[画像14: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-7441b78f5ecfaa9e7fdd-18.jpg ]今年も人気ブランドからホリデーシーズンにふさわしい限定アイテムが多数登場いたします。USAGI ONLINEのアイテムと一緒に、心躍るホリデーシーズンをお楽しみください。6. 新ブランドOPEN韓国で大人気のブランド、〈The Barnnet(ザ バーネット)〉がUSAGI ONLINEに OPENいたします。[画像15: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-802fa29cd37ea80fb4a8-11.jpg ]The new name of "Classic" .The Barnnet 「らしく 」Classicと表現するものすべてを見直し、新たな価値を加えて提案する。変わらない価値観にフォーカスした韓国ソウルを拠点とするデザイナーズブランド The Barnnet がUSAGIONLINEにオープン!オープンを記念したノベルティや豪華賞品プレゼントキャンペーン、限定アイテムなどのトピックスもお見逃しなく。7. ARTIST COLLABORATION 【ポイント10%UP対象アイテム】今注目のイラストレーター「beco+81(ベコ プラス 81)」とUSAGI ONLINEが初のコラボレーション。オリジナルの書き下ろしイラストをデザインした限定アイテムが登場です。コラボレーション商品のご購入で、オリジナルステッカーをプレゼント!(数に限りがございます。予めご了承ください。)[画像16: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-95510db1dec5861dee68-17.jpg ]【beco+81 meets USAGI ONLINE】バックプリントフーディー価格:8,800円(税込)カラー:WHT/LGRY/BLKサイズ:M/L【beco+81 meets USAGI ONLINE】プリントパッチマフラー価格:6,490円(税込)カラー:IVR/LPNK/BLKサイズ:F[画像17: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-52f3b5b9701fdb91b1f0-17.jpg ]【beco+81 meets USAGI ONLINE】チャーム付きイヤーマフ価格:3,465円(税込)カラー:IVR/LPNK/BLKサイズ:F【beco+81 meets USAGI ONLINE】プリントタンブラー価格:2,970円(税込)カラー:WHT/PNKサイズ:F【beco+81 meets USAGI ONLINE】プリントベロアポーチ価格:2,970円(税込)カラー:PNK/BLKサイズ:F【beco+81 プロフィール】"可愛いだけじゃない可愛い"を描く、イラストレーター。Instagram:https://www.instagram.com/beco_plus81/8. PRESENT CAMPAIGN[画像18: https://prtimes.jp/i/18505/2943/resize/d18505-2943-d3be09ba276fbaac6325-18.jpg ]1.ヴィンテージアクセサリー PRESENT CAMPAIGN期間中、25,000円(税込)以上ご購入いただいたお客様の中から抽選で、〈CHANEL(シャネル)〉のヴィンテージアクセサリーを抽選で8名様にプレゼント!対象期間:11月14日(木)~11月18日(月)※商品はお選びいただけません。予めご了承ください。※USAGI ONLINEサイトにてご購入いただいたお客様のみ対象です。※ご当選者のみ、メールにてUSAGI ONLINEよりご連絡いたします。2.X PRESENT CAMPAIGNあのちゃん着用アイテムを、抽選で15名様にプレゼントいたします。※プレゼントさせていただくアイテムは、あのちゃんが実際に着用したものではございません。●プレゼント内容1.〈gelato pique〉【USAGI ONLINE限定】フェザーラビットミニワンピースカラー:OWHTサイズ:F2.〈SNIDEL〉【USAGI ONLINE限定】ビジューカラーニットカーディガンカラー:BLKサイズ:F3.〈SNIDEL BEAUTY〉【USAGI ONLINE限定】 メイクアップスペシャルキットサイズ:F※上記1.2.3.のいずれかをプレゼントいたします。商品はお選びいただけません。予めご了承ください。●キャンペーン期間11月14日(木)12:00~11月18日(月)23:59●キャンペーンご参加条件1.USAGI ONLINE 公式X (旧:Twitter) アカウントをフォロー2.USAGI ONLINE 公式アカウントの「ウサギオンラインフェスプレゼントキャンペーン」対象の投稿を、 #ウサフェス2024 のハッシュタグをつけて期間内に引用リポスト ●当選発表応募期間終了後、厳正なる抽選のうえ、当選者を決定いたします。ご当選者さまにのみ 11月下旬~12月上旬頃、USAGI ONLINE 公式X (旧:Twitter) アカウントより、ダイレクトメッセージをお送りいたします。そのほか注意事項は下記よりご確認ください。URL:https://usagi-online.com/s/241108ANO_USG/USAGI ONLINE(ウサギオンライン)についてUSAGI ONLINEは株式会社ウサギオンラインが運営する“オンラインデパートメントストア”です。SNIDEL、gelato pique、FRAY I.D、Mila Owenなど人気のファッション・ルームウェアブランドをはじめ、メンズブランドや、インポートアイテム、ハイブランドのヴィンテージアイテムなどをセレクトしています。また、話題のナチュラル&オーガニックコスメから、ソムリエが厳選したワインやスイーツ、更には音楽やアートにフィーチャーした「neroマガジン」、大切な人へのプレゼントに欠かせないギフトサービスに至るまで、ライフスタイルを豊かに彩るアイテムを幅広くご提案します。サステナビリティの観点から、リアルショップ「USAGI ONLINE STORE」で使用するショッパーには、古紙配合率40%のサステナブルな紙材やボタニカルインキを採用することでCO2排出の低減を目指すなど、環境に配慮した取り組みも実施しています。ファッションやカルチャーを発信するUSAGI ONLINEがサステナブルアクションも発信することで、地球環境に貢献していく輪を積極的に拡げてまいります。【USAGI ONLINE】https://usagi-online.com/【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/usagionline/【公式X (旧Twitter)】https://mobile.twitter.com/USAGIONLINE【公式LINE】http://line.me/ti/p/%40usagionline【公式アプリ】https://usagi-online.com/s/USAGIAPPDL/