『アッシュエコーズ』マフィア梶田、伊織もえ参加の公式生放送をリリース日に開催決定！

UJOYGAMES LIMITED.(以下Ujoy Games)は本日(2024年11月12日)、フルボイスで紡ぐリアルタイム戦略RPG『アッシュエコーズ』において、リリース日である11月14日(木)19時より、公式Youtubeにて生放送を実施することを発表しました。

◾リリース記念生放送!MCにマフィア梶田、ゲストに伊織もえ、白砂沙帆、アンソニーの計4名

今回の生放送では、MCをマフィア梶田さんにご担当していただき、東京ゲームショウでもゲームブースに登壇していただいたコスプレイヤーの伊織もえさん、アシュエコ情報局に既に3度登場なさっている篠役の声優・白砂沙帆さん、さらにゲームの解説役としてappmedia編集部のアンソニーさんにご登壇いただきます。

なお、伊織もえさんにはTGSから引き続き、同調者“白鳥梓”のコスプレ姿でご登場をいただく予定です!

リリースを記念した本放送では、ゲームコンテンツ紹介はもちろん、ガチャ対決などゲームを知らない方でも楽しめる内容をご用意しております。そのほか、放送中に配布される“引き換えコード”や公式Xにて豪華賞品が当たる“RP抽選キャンペーン”、さらにはゲーム内の豪華アイテムがゲットできるチャンスも...!? 皆さんが楽しめる内容も盛りだくさんなので、是非お見逃しなく!

詳細は、以下公式リンクより生放送をご視聴ください。秋の夜長に楽しく和気藹々とした生放送を楽しみましょう!

【出演者(敬称略)】

●MC

マフィア梶田

●ゲスト

伊織もえ

篠(シノ)役・白砂沙帆

appmedia編集部・アンソニー

【公式生放送の日時】

11月14日(木)19時~

【視聴リンク】

https://youtube.com/live/XAwpvsCyvVw?feature=share

【概要】

アッシュエコーズのリリースにあたり、ゲーム情報、最新のキャンペーン内容、さらにはガチャバトル企画など、さまざまなコンテンツをご用意しています。

◾Xキャンペーンも実施予定。生配信の感想をポストして伊織もえさんのチェキをゲットしよう!

生配信の感想を #アシュエコ生放送 をつけて投稿することで、1000円分のAmazonギフト券と、ゲストである人気コスプレイヤー伊織もえさんのチェキを抽選でプレゼントするキャンペーンも実施予定です。

また、アッシュエコーズの公式X( https://twitter.com/Ashechoes_JP)の、生放送の予告ポストをリポストすることで、スペシャル特典コードも当たります。このチャンスをお見逃しなく。

◾これまでのアシュエコ情報局の道のり

第一回、第二回、第三回を経て、アシュエコ情報局ではさまざまなコンテンツをお送りしてきました。第一回ではMCに田口尚平さん、ゲストに篠役の声優・白砂沙帆さん、楽役の日向未南さんをお招きし、世界観PVや森羅の同調者(エコーラ)を紹介した上で、物語序盤ストーリーに対して考察を繰り広げていただきました。キャラクターデザインや設定にツッコミを入れたり、ストーリーを見る場面では、このキャラクターは「裏切りそう」ではないか!?と盛り上がる瞬間も。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=ufFhriq_w64 ]

第二回では引き続き田口さん、白砂さんに登場していただき、新たに舞鶴織雪役の声優・柳原かなこさんと賑やかな雰囲気でゲーム情報を紹介しました。主人公であるディレクターが所属する組織「S.E.E.D.」の紹介を始め、好きなキャラクターに一杯奢れる機能「ティータイム」の実機プレイを行い、ゲーム内で作成したものの再現ドリンクを実際に飲む一幕も。また、謎の少女・舞鶴織雪が「千鶴」を名乗りディレクターに助けを求めるが、実は……といった、ストーリーのどんでん返しを見たり、柳原さんには該当シーンの収録の様子なども語っていただきました。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=0_KQl5eZ4Oc ]

第三回では、初の男性声優のゲストである無咎役・大須賀純さんをお招きしました。引き続きの田口さん、白砂さんと一緒に、ゲームのバトルをプレイし、R.E.D.、鹿路運輸、ブラッド・ルヴィアといった組織を紹介しました。鹿路運輸の組織図を見る一幕では、あまりの問題児の割合に「大丈夫か!?」とツッコミを入れる場面も。バトル解説のパートでは戦闘職業、元素反応といったアシュエコ独自のシステムについて触れ、実際に大須賀さんが実機バトルを行いました。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=GsZYHlUsmN0 ]

スマートフォンでの事前登録はこちら!

iOS:https://ashechoesjp.onelink.me/byWG/5o78f5ta

And:https://ashechoesjp.onelink.me/byWG/h0qaqa48

◾事前登録が目標の150万人を達成!Amazonギフト券2000円分が当たるキャンペーン実施中

ディレクター様の応援のおかげで、事前登録者数が目標であった150万人を突破しました。全員に、SR記憶烙印「千羽鶴と化す」を含めた豪華報酬をゲーム内メールにて配布いたします!なお、こちらの達成を記念して、フォロー&RPで、抽選で5名様に2000円分 #Amazonギフト券 をプレゼントするキャンペーンを公式Xにて実施中です。奮って応募ください!

〆切:11/14(木) 23:59まで

公式X: https://twitter.com/Ashechoes_JP

◆『アッシュエコーズ』について

『アッシュエコーズ』は多面的な戦略要素や爽快なバトルが楽しめる、リアルタイム戦略RPG。多様な平行世界が交わる壮大な世界観で、「S.E.E.D.」のディレクターとなったプレイヤーは異世界からの「同調者(エコーラ)」と出会い、天隙ホールがもたらす未曾有の危機に立ち向かうことになる。

◆情報をまとめてチェック!

『アッシュエコーズ』攻略サイト:https://appmedia.jp/ashechoes

公式Youtube: https://www.youtube.com/@AshEchoes_JPOfficial

公式Tiktok: https://www.tiktok.com/@ashechoes_jpofficial

公式Instagram: https://www.instagram.com/ashechoes_jpofficial/

◆Ujoy Games Limited.について

Ujoy Gamesは「人生をもっと面白く」をテーマに、高品質なスマホゲームの研究開発と全世界への配信に取り組んでいます。日本では迷宮探索RPG『ソウルタイド』やマルチオンラインRPG『幻想伝説 ~遥か東方の冒険奇譚~』など、複数のゲームタイトルをパブリッシングいたしました。韓国や日本、欧米など幅広い地域で事業を展開しており、世界中に経験豊富なスタッフが点在しています。Ujoy gamesの詳細については、公式ウェブサイト https://www.ujoygames.com/ (英語/中国語)をご覧ください。



