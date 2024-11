“極”難度のラグナロクに挑め！スマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』国内での正式サービス開始日が2024年11月20日（水）に決定！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社『ラグナロクX』正式サービス開始日決定!

https://ragnarokx.gungho.jp

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガンホー)は、スマートフォン向けMMORPG『ラグナロクX』の国内での正式サービス開始日が、2024年11月20日(水)に決定したことを発表いたします。

◆『ラグナロクX』とは

『ラグナロクX』は、今なお世界各国で愛され、MMORPGの歴史に輝く『ラグナロクオンライン(通称、RO)』のシリーズ最新作です。『RO』の特徴であるキャラクターや多彩な職業、アイテム・スキル・ステータスを組み合わせた「自由度の高いキャラクタービルド」を本作でも楽しむことができます。重厚なストーリークエストや、モンスターの強さ、収集などやり応えはシリーズ屈指!

『ラグナロクX』キービジュアル

広大なミッドガルドの世界を旅する大勢のプレイヤーとパーティやギルドを組んで、"極"難度のラグナロクに挑みましょう!

◆『ラグナロクX』公式サイトにて「ファンキット」を公開!

正式サービス開始に先駆け、『ラグナロクX』では皆様の“推し活”を応援すべく、「ファンキット」および「フレンドカードメーカー」、「ギルドカードメーカー」をご用意いたしました。一緒に冒険する友達や仲間をSNS上で探す際や、ブログなどでファン活動をお知らせするときなどに、どうぞご活用ください。

フレンドカードメーカーイメージギルドカードメーカーイメージ

▼『ラグナロクX』ファンキットページ

https://ragnarokx.gungho.jp/community/fankit/

▼フレンドカードメーカー

https://ragnarokx.gungho.jp/generator/friend-card/

▼ギルドカードメーカー

https://ragnarokx.gungho.jp/generator/guild-card/

◆「正式サービス開始までもうすぐ!カウントダウンリポストキャンペーン」実施!

この度の正式サービス開始日決定を記念し、Xにてリポストキャンペーンを実施いたします。『ラグナロクX』の公式Xアカウント(@ragnarokx_jp)をフォローし、キャンペーンハッシュタグが入った対象のポストをリポストしてください。抽選で5名様に、Amazonギフトカード10,000円分が当たります。まだ『ラグナロクX』公式Xアカウントをフォローしていない方は、この機会にフォローして、キャンペーンにご参加ください。

正式サービス開始までもうすぐ!カウントダウンリポストキャンペーン[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1825_1_f407a11291436d74b740b0f105d04384.jpg ]

サイトURL:https://ragnarokx.gungho.jp/news/6

◆事前登録特典を追加

『ラグナロクX』事前登録サイトでは、「正式サービス開始日決定記念」および「公式Xアカウント フォロワー3万人突破記念」として、正式サービス開始後に受け取れる事前登録特典を新たに追加公開いたしました。

「商会の記念コイン」や「装飾レシピセレクトパック(初級)」、ゲーム内通貨の「ゼニー」など、ゲーム開始からすぐに役立つアイテムがラインナップしています。事前登録がお済でない方は、ぜひ事前登録のうえ、正式サービス開始をお待ちください。

事前登録追加特典一覧

▼『ラグナロクX』事前登録サイトURL

https://ragnarokx.gungho.jp/pre/

この他、最新情報は随時お知らせいたします。MMORPG『ラグナロクX』に、どうぞご期待ください。

●公式サイト:https://ragnarokx.gungho.jp

●公式Xアカウント:https://x.com/ragnarokx_jp

●公式YouTubeアカウント:https://www.youtube.com/channel/UCufpqQznyC-oRoyTfy5S8uQ

『ラグナロクX』基本情報

タイトル : ラグナロクX

ジャンル : MMORPG

対応機種 : iOS 17.0以降

Android(TM) 12.0以降 ※必要RAM:4.0GB以上

※一部機種に関しては上記条件を満たしていても

動作しない可能性があります。

価格 : 基本プレイ無料 ※一部有料アイテムがございます。

公式サイト : https://ragnarokx.gungho.jp

運営 : ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記:

(C) Gravity Co., Ltd. & Lee MyoungJin(studio DTDS). All rights reserved.

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。 その後予告なしに変更されることがあります。

