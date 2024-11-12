ソフィア・ローレン、ダミアーニのハイジュエリーを纏ってロサンゼルスのアカデミー映画博物館に登場
チネチッタとアカデミー映画博物館が主催し、イタリアの歌姫の生誕90周年を記念して開催された、彼女のキャリアを振り返る大回顧展「Sophia Loren: La Diva di Napoli（ナポリの歌姫）」にて、ダミアーニのジュエリーが着用されました。
初日は、ソフィア・ローレンハイジュエリー コレクションのローズゴールドとダイヤモンドのネックレス（20023670）とイヤリング（20056581）を着用しました。
アカデミー映画博物館に登場したソフィア・ローレン。（ロサンゼルス、2024年11月7日）
2日目の夜は、ホワイトゴールドにファンシーイエローとブラウンのダイヤモンドをあしらった、ミモザのハイジュエリーネックレス（20017511）とピアス（20017512）を着用し、美しく輝きました。
アカデミー映画博物館に登場したソフィア・ローレン。（ロサンゼルス、2024年11月8日）
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