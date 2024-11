下北沢で青森の食と伝統を楽しむフェス「下北de下北半島フェス2024」詳細決定！

株式会社UPDATER

社会の仕組みをサステナブルにアップデートする事業を展開する株式会社UPDATER(所在地:東京都世田谷区、代表取締役:大石英司)は、2024年11月16日(土)と17日(日)に東京・下北沢の「ボーナストラック」で開催する青森・佐井村とのコラボレーションイベント「下北de下北半島フェス2024」の詳細を決定いたしましたので、お知らせいたします。



本イベントは、青森県下北半島に位置する佐井村の魅力を、再生可能エネルギーをテーマに五感で楽しめるフェスです。佐井村産のウニやタコ、ホタテなどのグルメに加え、使い古された着物をアップサイクルする伝統技術「仏ヶ浦裂き織り」にまつわる体験も提供予定です。会場の電力は、青森県の再エネ由来電力を「みんな電力」のブロックチェーン技術で提供し、サステナブルの視点で下北沢と下北半島をつなぐ特別なイベントとなっています。

■開催の背景

株式会社UPDATERは、これまで宮城県栗原市での森林保全や横浜市との再エネ連携プロジェクト「横横プロジェクト」など、地域と連携したさまざまな取り組みを行ってきました。今回の「下北de下北半島フェス2024」は、青森県佐井村の協力の元、再エネと地域活性化への取り組みを楽しく伝えるイベントです。

佐井村は、青森県下北半島に位置し、脱炭素先行地域として選ばれた自治体のひとつです。地域の再生可能エネルギーを活用し、持続可能な社会を目指す取り組みを進めており、UPDATERの脱炭素事業「みんな電力」はその一環として、地域新電力の活用に協力したご縁があります。

今回のイベントでは、名称に共通点のある東京・下北沢で青森・下北半島の佐井村を紹介し、地球環境の変化やその影響を受ける佐井村の取り組みを親しみやすく伝えたいと思います。

■下北de下北半島フェス2024 概要

■名称

下北de下北半島フェス2024

■日時

2024年11月16日(土)17日(日)、各日11:00~17:00

■場所

ボーナストラック内「BONUS TRACK HOUSE」エリア(東京都世田谷区代田二丁目36番12号~15号)

■料金

入場無料(飲食には費用がかかります)

■内容

・フード&ショップブース

・ステージ&体験ブース

・再エネ広場ブース

■主催

株式会社UPDATER

■共催

佐井村役場、下北軍

■備考

・内容は予告なく変更になる場合がございます。

・雨天決行・荒天中止の予定です。

<会場の電力について>

会場で使用された電力は、後日「みんな電力」独自のブロックチェーン技術により、下北半島にある青森県横浜町の風力発電所で作られた電力を中心にマッチングされます。同取り組みによりできうる限り、会場に青森県産の再生可能エネルギーを供給します。

■フード&ショップブース

横浜町の風力発電所

青森県の北東部に位置する佐井村。マグロでも有名な津軽海峡に接する豊かな漁場を持つ地域です。「下北de下北半島フェス2024」では、そんな佐井村の海の恵みを提供するフード&ショップブースを設けました。佐井村の海にも迫る地球環境の変化にも注目しながら美味しい佐井村の味覚をお楽しみください。

<スナックエリア>

佐井村出身、都内在住の女性たちで構成された「下北軍」が佐井村の美味しい料理を提供しながら佐井村と再エネについて語るスナックエリア。佐井村のローカルトークを楽しみながら、美味しい料理とお酒を堪能できます。

■詳細

【スナック営業】

会場形式:立ち飲みスタイル

営業時間:11:00~17:00(ラストオーダー 16:30)

【テイクアウト営業】

営業時間:11:00~17:00(ラストオーダー 16:30)

■menu

・佐井村産岩ノリうにぎり 650円(税込)

・佐井村産あらほぐし鮭おにぎり 400円(税込)

・青研 葉とらずりんご100 300円(税込)

・缶ビール 500円(税込)

・レモンサワー 400円(税込)

・青森銘酒 陸奥八仙 オレンジラベル 純米吟醸 ひやおろし(日本酒) 800円(税込)

・青森銘酒 豊盃 純米吟醸 月秋(日本酒) 800円(税込)

うにのおにぎり「うにぎり」<BBQエリア>

佐井村の原風景である浜辺BBQを再現。使用する炭は、青森県南部のりんごの木で作った「白神林檎木炭」です。この炭は、枝の剪定や役目を終えた老木の伐採などにより、捨てられてしまう木を利用してつくられています。炭はカーボンニュートラルの観点から再評価が進んでおり、今回はそういった炭の可能性もお伝えしながら、BBQスペースで佐井村漁協が至極の海鮮を提供します。

■詳細

提供時間:11:00~16:00

■menu(全品テイクアウトのみ)

・佐井村産ホタテの串焼き 700円(税込)

・佐井村産ツブ貝焼き 300円(税込)

佐井村産ホタテの串焼き佐井村産ツブ貝焼き<佐井村産ミズダコ焼きエリア>

佐井村の名産ミズダコを使ったたこ焼きを提供します。一般的に使われるマダコに比べて、身が柔らかく甘みがあるのがミズダコを使ったたこ焼きの特徴。柔らかい食感のミズダコのたこ焼きをぜひご賞味ください。

■詳細

販売時間:11:00~17:00(ラストオーダー 16:30)

■menu

・佐井村産ミズダコ焼き(6個入り) 500円(税込)

佐井村特産のミズダコ<物販エリア>

佐井村役場&漁協から職員が緊急出張。佐井村さんの美味しい海の幸を物販でも提供します。イベントの思い出やお土産にぜひお買い求めください。

■詳細

販売時間:11:00~17:00

■ステージ&体験ブース

ボーナストラック内「BONUS TRACK HOUSE」エリアにてトークセッションや裂き織りとのふれあい体験を実施します。再エネや佐井村について楽しく学べるコンテンツが満載です。ぜひ佐井村フードを楽しみながらお聞きください。

<ステージセッション>

■11月16日(土)

・11:00~12:00 オープニングセレモニー

「下北de下北半島フェス2024」の立案者と佐井村役場の担当責任者が登壇し、イベントの経緯や佐井村の魅力、そして本イベントの見どころについて語ります。



・12:30~13:30 TADORiと知る佐井村の海のコト

商品のバックグラウンドをタダれるECショップ「TADORi」の担当者が、イベントで佐井村産の美味しい海の幸を提供してくれる佐井村漁協の担当者と対談します。佐井村の美味しい海産物から海におこる環境変化をお伝えします。

佐井村の海

・16:00~16:45 再エネ×佐井村「さいさいトーク」

脱炭素先行地域である佐井村と、青森県で生まれた再生可能エネルギーを供給するUPDATERの「みんな電力」の担当者によるトークセッション。佐井村での脱炭素取り組みや、イベントへの電力供給の仕組みについて語ります。

■11月17日(日)

・11:30~12:00 イベント紹介

「下北de下北半島フェス2024」の立案者が再び登壇。本日のイベントの見どころを余すことなくご紹介します。



・12:30~13:30 Shift C×裂き織りレジェンド対談

世界中のファッションブランドを地球・動物・人間の3つの観点からなる900以上の詳細な項目で評価する「Shift C」の責任者と、資源の乏しいかった青森で江戸時代に生まれた日本独自のアップサイクル技術「裂き織り」のレジェンド・川岸延子さんによるトークイベント。80歳を越える川岸さんが「仏ヶ浦裂き織り」の素晴らしさ、オモシロさを方言でお伝えします。

参考:Shift C(シフトシー)powered by Good On You

Webサイト:https://shiftc.jp/

Instagram:https://www.instagram.com/shiftc_jp/

裂き織りレジェンドの川岸延子さん

・16:00~16:30 クロージングセレモニー

「下北de下北半島フェス2024」を写真で振り返るクロージングセレモニー。イベント終了後も下北沢と下北半島の絆が繋がるようお話させていただきます。

<親子で楽しむ仏ヶ浦裂き織りふれあい体験>

江戸時代中期、「もったいない」の発想から生まれた「裂き織り」。最近ではSDGs・サステナブルへの関心の高まりに伴い、再注目されている日本伝統のアップサイクル技術です。縦糸には木綿や絹、レーヨンなど比較的耐久性のあるもの、横糸として古い布をひも状に裂いたものを織り込み、生地として復活させます。昔は古くなったこたつ布団や着物、浴衣などを切って横糸として、最終的に土に還る状態になるまでひとつの無駄も出ないように使っていたといわれています。今回はその「裂き織り」のレジェンド・川岸延子さんが裂き織りにふれあえる体験を提供します。

■開催日時

11月16日(土) 14:00~15:30

11月17日(日) 14:00~15:30

■参加方法

先着順となります。

時間になりましたら「ステージエリア」にご集合ください。

※規定数に達した場合予告なく終了する場合があります。

■再エネ広場ブース

裂き織り

ボーナストラックの「BONUS TRACK HOUSE」前のWALKエリアにてキャラクターグリーティングなどイベントを盛り上げるコンテンツを提供します。自宅の電気を再エネに切り替えられるブースも登場!ぜひお立ち寄りください。

<キャラクターグリーティング>

■佐井村イメージキャラクター「雲丹(うんたん)」グリーティング

佐井村のイメージキャラクター「雲丹」が下北沢に登場。ウニを漢字で書くと雲丹ですが、読み方を変えて「うんたん」という名前です。村のPRや、子どもたちの応援など、さまざまな場所で活躍している雲丹にあおう。

【開催日時】

11月16日(土) 11:20~、14:00~、16:20~(各回20分程度)

11月17日(日) 11:20~、14:00~(各回20分程度)

【開催場所】

ボーナストラックの「BONUS TRACK HOUSE」前のWALKエリア

【プロフィール】

名前 雲丹(うんたん)

性別 男の子

誕生日 2月16日

年齢 恥ずかしいのでないしょ

生まれた場所 お友達のお魚や海藻がたくさんいる大好きな佐井村の海

雲丹(うんたん)

■下北沢の自称守り神「しもっきー」降臨グリーティング

下北沢の非公認キャラクター「しもっきー」がなんと4年ぶりに下北沢に登場。下北沢の街に出没し、街を守っていると言い張るしもっきーが久しぶりに復活です。

【開催日時】

11月17日(日) 13:00~、14:00~、15:00~、16:00~(各回20分程度)

【開催場所】

ボーナストラックの「BONUS TRACK HOUSE」前のWALKエリア

【プロフィール】

名前 しもっきー

誕生日は7月5日

性別と年齢は秘密

特技はDJとダンスだヨ。

しもっきー<家庭の電気を再エネに!みんな電力切り替えブース>

再エネをテーマに開催される「下北de下北半島フェス2024」。イベントを通じて再エネに興味をもった人は、なんとおうちの電力をすぐ再エネに切り替えられる!?みんな電力の100%再エネに興味をもったら話を聞きに行ってみよう。その場で切り替えに向けたメール登録で「佐井村産ミズタコ焼き(6個入り)」もプレゼントします。

■コンテンツ全容

<会場図><スケジュール><タドれるPOP supported by TADORi>

「顔の見えるライフスタイル」を提案する「TADORi」では、商品やサービスが生み出されるまでのストーリーや、日々感じるちょっとした疑問の調査、私たちの生活に影響を与える社会課題が生まれた背景などを記事や動画で紹介しています。このイベントでは、TADORiがコンテンツや食品などの情報をタドれるPOPとして各所に設置しています。ぜひ身近なモノ・コトのバックグラウンドストーリーをお楽しみください。

参考:TADORi(たどり)

Webサイト: https://tadori.jp/

X(旧Twitter):https://twitter.com/tadori_official

Instagram:https://www.instagram.com/tadori_official/?hl=ja

■株式会社UPDATERについて

2021年10月1日にみんな電力株式会社より社名変更。ソーシャル・アップデート・カンパニーとして、法人・個人向けに SXサービスを提供する。独自の特許ブロックチェーン技術を活用し、世界で初めて電力トレーサビリティを商用化した再エネ事業「みんな電力」は、国内トップクラスのプラットフォームとなっている。「顔の見えるライフスタイル」の実現のため、ウェルビーイング事業「みんなエアー」、エシカル調達事業「TADORi」などを展開。第4回ジャパンSDGsアワード内閣総理大臣賞、2021年度 NIKKEI 脱炭素アワードにおいてプロジェクト部門大賞など受賞歴多数。

株式会社UPDATER会社概要

所在地: 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F

代表取締役: 大石 英司

設立: 2011年5月25日

資本金: 14億797万8千円(資本準備金:21億4,217万8千円) ※2024年3月31日現在

事業内容: 脱炭素事業「みんな電力」ほかウェルビーイング、生物多様性等のSXサービスを展開

コーポレートサイト: https://www.updater.co.jp/

■本件のお問い合わせ先

<報道関係>

株式会社UPDATER 共創・コミュニケーション部 豊島・菊川

TEL:03-6805-2228(受付時間 平日 11:00~15:00)

E-mail:pr@minden.co.jp