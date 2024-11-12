Givin′ Backの田中悠介が共同代表を勤める生成AI EXPO in東海の犬山会場（11/16：土）のタイムスケジュールが決定！
犬山会場：犬山市民交流センター「フロイデ」
■犬山会場情報
開催日時
2024年11月16日(土) 10:00～18:00
開催場所
犬山市民交流センター「フロイデ」
（〒484-0086 愛知県犬山市松本町四丁目21番地）
イベント概要
生成AI最新動向、活用事例紹介の講演会
■開会式挨拶
田中 悠介
Givin’ Back株式会社 取締役
株式会社 K-BRIC&Associates データアナリスト＆アドバイザー
田中悠介
愛知県犬山市、名城大学、中国の清華大学出身。
生成AIの活動家として、多数の方面において活動を実施中。
株式会社インプレスのWebメディア「Think IT」では、生成AIの特集「Gen AI Times」を監修。
代表、共同代表を行った生成AI-EXPO in犬山、名古屋ではそれぞれ集客を1日で300名、1000名を達成。さらに愛知県犬山市で生成AIの試験導入を牽引
Hiroshi_A1
元シュンスケ式 「プロンプトデザイン」コミュニティコミュニティマネージャー
Web3僧侶 生成AI EXPO 共同代表
Hiroshi_A1
愛知県のお寺で僧侶と幼稚園を運営。前職ではマーケティング支援事業の企画・営業のチームリーダーとして、インフルエンサーマーケティングを基軸に、クリエイティブ、キャスティング、イベント企画など幅広く従事する。
趣味としてNFTアートを中心としたコミュニティ運営や生成AIなど、新しいテクノロジーに触れている
■閉会式挨拶
伊藤 雅康
studio veco
IKIGAI Lab.
一般社団法人教育AI活用協会
生成AI EXPO in NAGOYA主催
生成AI EXPO 共同代表
伊藤 雅康
親子で学ぶ生成AI体験イベントを名古屋市を中心に開催。
生成AI協会にて生成AIを活用したクリエイティブの実績報告と子育てに向けた生成AIの向き合い方の概念を提唱。
IKIGAI Lab.にて生成AIの記事を執筆の傍ら、生成AIの講師や活用推進支援をしている。
写真撮影歴20年と画像生成AIにも精通しており、独自のワークフローを提唱している。
■登壇内容・スケジュール
会場１.（301号室）
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/131878/table/15_1_5337e7a9879e1fec00b78598eb4b03cb.jpg ]
会場２.（204・205号室）
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/131878/table/15_2_57c121b62363af16ce27287bcdcb5078.jpg ]
■ワークショップ（いぬやまe-コミュニティネットワーク）
親子ワークショップ
動画生成AIの体験をしよう！
■メインイベント内容
■開催日時：2024年11月15日（金）~11月17日（日）10:00~18:00
■開催場所：
１.2024年11月15日（金）テクノプラザ ものづくり支援センタープラザホール
https://www.technoplaza.pref.gifu.lg.jp/
２.2024年11月16日（土）犬山市民交流センター フロイデ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/shisetsu/koukyoshisetsu/1001492/1001503.html
３.2024年11月17日（日）FabCafe Nagoya
https://fabcafe.com/jp/nagoya/
■URL：https://aiexpo-nagoya.com/
■参加者予定数：約2000名(サイドイベント込み。現地参加者、オンライン含む)
■開催方法：オンライン/現地開催（展示は現地開催のみ）
■広報方法：登壇者SNS発信、チラシ配布、ラジオ配信
■参加料金：無料（名古屋会場の現地参加のみ、１ドリンク制）
■参加方法：下記フォームにて申し込み
https://forms.gle/FAQHtHTswZwSSf8Q8
■ご案内
FM AICHI「ONE MORNING SATURDAY」 11月9日（土）にて公開（1週間 radikoで視聴可能）
https://radiko.jp/share/?t=20241109060000&sid=FMAICHI(https://radiko.jp/share/?t=20241109060000&sid=FMAICHI)
主催者
Givin’ Back株式会社 取締役 田中 悠介
studio veco 伊藤 雅康
CDLE名古屋 サブリーダー 宮野 孝汰
しぶちょー技術研究所 しぶちょー
Chick Design 西村 真人
元シュンスケ式「プロンプトデザイン」 コミュニティコミュニティマネージャー Hiroshi_A1
※令和6年度犬山市市民活動助成金事業