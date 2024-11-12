内田彩、本日アーティストデビュー10周年！ぐんまちゃんの作者（中嶋史子）描き下ろし「うっちーちゃん」LINEスタンプ配信開始

日本コロムビア株式会社声優・アーティストの内田彩が、本日11月12日に迎えたアーティストデビュー10周年を記念して、ぐんまちゃんの作者（中嶋史子）描き下ろしによる「うっちーちゃん」LINEスタンプの販売をスタートした。[画像1: https://prtimes.jp/i/19470/4040/resize/d19470-4040-90deb0b3ffdbfcaaf3a3-0.png ]内田彩は、2014年11月12日にファーストアルバム『アップルミント』でアーティストデビューし、明日11月13日にはデビュー10周年を記念したニューシングル『にぎやかな心たち』をリリース。表題曲「にぎやかな心たち」の作詞を只野菜摘、作曲を坂部剛のタッグが、カップリング曲「ヘルプ！！」の作詞・作曲を俊龍が務め、ともにデビューアルバム『アップルミント』収録曲を手掛けた作家陣が名を連ねている。本日サプライズで発表されたLINEスタンプ『内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ』は、群馬県出身の彼女を、ぐんまちゃんの作者である中嶋史子が描き下ろしたオリジナルイラストによるもの。日常使いできるものから、彼女のキャラクターや口癖、楽曲にかけたデザインなど多彩なバリエーションで販売されている。＜内田彩のほいっとうっちーちゃんスタンプ＞https://line.me/S/sticker/28497421来年2月には東名阪でZeppツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』を開催。“Complete”と銘打ったこのツアーは、新曲を含むこれまで彼女が発表してきた全77曲を、side A、side Bの2つのセットリストを混ぜ合わせて全曲披露するもの。OFFICIAL WEBSITEでのチケット先行は11月17日までの受付となるのでお見逃しなく。2024/11/13内田彩 10周年記念シングル「にぎやかな心たち」【初回限定盤（CDS+DVD）】COZC-2130-2131 \2,090 (税込)【通常盤】COCC-18233 \1,430 (税込)[画像2: https://prtimes.jp/i/19470/4040/resize/d19470-4040-3b73e3f48cf4f0ccc09d-1.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/19470/4040/resize/d19470-4040-428ca63fde27d4f7e6bb-2.jpg ]＜CD＞01 にぎやかな心たち 作詞・只野菜摘 作曲・編曲：坂部剛02 ヘルプ！！ 作詞・作曲：俊龍 編曲：Sizuk03 にぎやかな心たち (Instrumental)04 ヘルプ！！ (Instrumental)＜DVD（初回限定盤のみ）＞01 ミュージックビデオ「にぎやかな心たち」02 リリックビデオ「ヘルプ！！」03 「にぎやかなうっちーたち」特典映像＜配信はこちら＞https://ayauchida.lnk.to/Nigiyaka_Na_Kokorotachi＜「にぎやかな心たち」YouTube＞2024.11.13(水)21:00プレミア公開https://youtu.be/HUdAjZYCOa8＜「ヘルプ！！」YouTube＞https://youtu.be/guqxwIINNQs■AYA UCHIDA 10th Anniversary Tour声優・アーティスト内田彩のアーティストデビュー10周年を記念したバンドツアー『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』が2025年2月に東名阪Zeppで開催決定！ “Complete”と銘打ったこのツアーは、11月13日に発売するニューシングル「にぎやかな心たち」を含むこれまで彼女が発表してきた全77曲を、side A、side Bの2つのセットリストを混ぜ合わせて全曲披露する予定です！全てのうっちーファンへ、にぎやかな10周年へのご来場をお待ちしております！AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A2025年2月15日（土）16:30開場/17:30開演大阪・Zepp Osaka BaysideAYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B2025年2月16日（日）16:30開場/17:30開演愛知・Zepp NagoyaAYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side A2025年2月23日（日）昼公演13:00開場/14:00開演東京・Zepp DiverCity（TOKYO）AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年 side B2025年2月23日（日）夜公演17:00開場/18:00開演東京・Zepp DiverCity（TOKYO）バンド：河合英史（Key.）/大橋英之（Gt.）/二村学（Ba.）/SHiN（Dr.）席種・チケット代：全席指定 \9,900（税込）主催・企画：日本コロムビア制作：モストプランニング※3歳以上有料※営利目的の転売禁止※本番中の迷惑行為一切禁止※ドリンク代別途必要＜OFFICIAL WEBSITE先行＞[受付日程] 2024年10月28日（月）18:00～11月17日（日）23:59[当落確認] 11月21日(木)18:00頃予定[入金期間] 11月21日(木)当落発表後～11月24日(日)23:59[受付詳細] https://aya-uchida.net/contents/860872■10周年記念シングル「にぎやかな心たち」CD購入者特典・アニメイト：初回限定盤：缶バッヂ（56mm）通常盤：ブロマイド・ゲーマーズ：初回限定盤：缶バッヂ（56mm）通常盤：ブロマイド・とらのあな：初回限定盤：ブロマイド 通常盤：ブロマイド・タワーレコード：ブロマイド・HMV：ブロマイド・TSUTAYA：ブロマイド・ソフマップ・アニメガ：ブロマイド・ネオ・ウィング：ブロマイド・Amazon.co.jp：初回限定盤…メガジャケ / 通常盤…メガジャケ・楽天ブックス：ブロマイド・コロムビアミュージックショップ：初回限定盤A5ポートレート/通常盤A5ポートレート・メーカー拠点特典：『AYA UCHIDA Complete TOUR ～marble～ にぎやかな10周年』ツアー連動プレゼントキャンペーン抽選券＜初回限定盤CD購入はこちら＞https://AyaUchida.lnk.to/Nigiyaka-na-Kokorotachi_S＜通常盤CD購入はこちら＞https://AyaUchida.lnk.to/Nigiyaka-na-Kokorotachi_T※一部店舗では対象外の場合もございます。ご予約いただく際にご確認ください。※特典はなくなり次第配布終了となります。※メーカー特典はオリジナル特典実施店舗も対象となります。※メーカー特典の配布店舗・詳細は後日ご案内いたします。■アクリルキーホルダー付き限定セット販売決定アニメイト：アクリルキーホルダー付き限定セット（アニメイト絵柄）対象作品：初回限定盤ゲーマーズ：アクリルキーホルダー付き限定セット（ゲーマーズ絵柄）対象作品：初回限定盤■内田彩10周年記念シングル「にぎやかな心たち」発売記念イベント 【10周年記念シングル「にぎやかな心たち」発売記念 ミニライブ＆お見送り会 inアニメイト】東京会場開催日：12月15日（日）14:00～ / 16:30～会場：アニメイト池袋本店 ９F hall Black大阪会場開催日：12月22日（日）14:30～ 会場：アニメイト大阪日本橋 ５Fイベントホール対象作品：初回限定盤・通常盤対象店舗：アニメイト全店（オンラインを含む）参加方法：応募抽選応募期間：9月21日（土）20:00～11月17日（日）23:59 （オンラインは10月27日まで対象）【内田彩 アーティストデビュー10周年記念イベント お渡し会＆お渡され会 in AKIHABARAゲーマーズ本店】開催日：11月12日（火）内容＆時間：お渡し会【1部】 開場13:45 開演14:00 ※対象：初回限定盤＆通常盤お渡され会【1部】開場15:15 開演15:30 ※対象：初回限定盤＆通常盤お渡し会【2部】 開場17:15 開演17:30 ※対象：初回限定盤＆通常盤お渡され会【2部】開場19:15 開演19:30 ※対象：初回限定盤＆通常盤会場：AKIHABARAゲーマーズ本店参加方法：先着対象店舗：AKIHABARAゲーマーズ本店参加券配布開始：9月28日（土）開店時～なくなり次第配布終了【内田彩 アーティストデビュー10周年記念イベント お渡し会 inゲーマーズ 大阪会場】開催日：12月22日（日）18:00～内容：お渡し会会場：難波御堂筋ホール対象作品：初回限定盤・通常盤対象店舗：ゲーマーズなんば店参加方法：先着参加券配布開始：9月28日（土）開店時～なくなり次第配布終了各イベントの購入方法・詳細は、コロムビア内田彩公式ページにてご確認をお願いいたします。■Profile内田 彩Aya Uchidaアクロスエンタテインメント所属【BIRTH】7月23日生まれ【出身地】群馬県＜Official Information＞内田彩OFFICIAL WEB SITEhttps://aya-uchida.net/内田彩 音楽情報HPhttps://columbia.jp/uchidaaya/内田彩 -Aya Uchida- Music Channelhttps://www.youtube.com/@AyaUchidaOfficial音楽スタッフ公式Twitterhttps://twitter.com/uchidaaya_staff音楽スタッフ公式Instagramhttps://www.instagram.com/uchidaaya_staff/内田彩 公式LINEhttps://lin.ee/x9DqItB≪DISCOGRAPHY≫2014年11月12日、1stアルバム『アップルミント』でアーティストデビュー。2015年07月22日、2ndアルバム『Blooming!』リリース。2016年02月10日、コンセプトアルバム『Sweet Tears』『Bitter Kiss』リリース。2016年11月30日、1stシングル『SUMILE SMILE』リリース。2017年09月13日、3rdアルバム『ICECREAM GIRL』リリース。2018年05月09日、アニメ『お前はまだグンマを知らない』エンディングテーマ「So Happy」を収録した2ndシングル『So Happy』リリース。2018年07月18日、アニメ『百錬の覇王と聖約の戦乙女』オープニングテーマ「Bright way」を収録した全50曲CD3枚組『AYA UCHIDA Complete Box～50 Songs～』リリース。2019年03月06日、アニメ『五等分の花嫁』エンディングテーマ「Sign」を収録した3rdシングル『Sign／Candy Flavor』リリース。2019年11月27日、4thアルバム「Ephemera」リリース。2020年03月04日、アニメ『＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-』エンディングテーマ「Reverb」を収録した4th Single『Reverb』リリース。2021年06月02日、アニメ『やくならマグカップも』エンディングテーマ「Pale Blue」を収録した5th Single『Pale Blue』リリース。2021年11月10日、アニメ『やくならマグカップも 二番窯』エンディングテーマ「Canary Yellow」を収録した6th Single『Canary Yellow』リリース。2023年05月24日、アニメ『転生貴族の異世界冒険録～自重を知らない神々の使徒～』オープニングテーマ「Preview」を収録した7th Single『Preview』リリース。2023年11月08日、5thアルバム「MUSIC」リリース。2024年04月01日、デジタルシングル「with me」リリース。2024年04月29日、1stアルバム「アップルミント」から「MUSIC」まで全73曲を収録したデジタルアルバム「AYA UCHIDA Complete Instrumental」リリース。 2024年08月14日、デジタルシングル「うさぎのプティフール」リリース。2024年11月13日、8th Single『にぎやかな心たち』リリース予定。