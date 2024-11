ドットパターンを採用した“FIRST DOWN”との最新コラボレーションアイテムが登場！

クロステックスポーツ株式会社

ストリートカルチャーを牽引し続けているショップ“Kinetics(キネティクス)” より、1983年に誕生し高い機能性と優れたデザインでアウトドア、タウンユースの様々なシーンから支持されている「FIRST DOWN」との第3弾コラボレーションが実現。

こちらの最新コラボレーションアイテムを2024年11月15日(金)より発売いたします。

※オンラインストアではプレオーダーをスタートをしております。

https://kinetics-tokyo.com/blogs/feature/kinetics-first-down-fall-winter-2024

今作はFIRST DOWNを象徴するバブルダウンジャケットより、衿の高さや衿のボリュームを改良を施し着心地に配慮された仕様の新たなモデルであるMINIMALベースにKineticsらしいアレンジを加えた1着。

フロント、バックのキルト面にはインパクトのあるドットパターンを採用し、フロントには通常のモデルには無いフラップポケット付きのマフポケットを装備しコラボレーションならではのデザインが特徴。

また、裏面でも着用可能な2WAYリバーシブルで仕様となっており、オールブラックのクセのないキルトレスでスタイリングの幅を広げるアイテム。

表地には防水性、撥水性に優れ透湿性を兼ね備えた蒸れにくい素材である帝人MICROFTを使用し、表地の下にDupont社が開発したポリエチレン不織布を入れる事により独特の風合い・ハリ感をもたせている。

裏地には高密度におられたナイロンを使用しており静電防止加工を施しており、中綿にはダウン90%、フェザー10%のダックダウンを使用。 高品質といわれる700フィルパワーのダウンをによる高い保温性が特徴で軽量かつ機能的な仕上がり。 アウトドアのフィールドからタウンユースまで対応するハイスペックなアイテムが登場します。

▪️LOOK/PRODUCT

Kinetics × FIRST DOWN “BUBBLE DOWN JACKET MINIMAL”

SIZE : S-XL | PRICE : \48,400(including tax) | Release Date : 11/15 (FRI)

About Kinetics

2003年に誕生し、原宿のプロペラ通りのショップを拠点に、ファッション、スポーツ、ストリートカルチャーを牽引するブランド、ショップ。

様々なストリートシーンに精通し、独自のセンスが反映されたセレクトと多様なコラボレーションアイテム、オリジナルアイテムを展開し、

多くのファンに愛され続けている。2020年秋~2021年夏には、再始動に向けた充電期間として原宿で”Kinetics Tokyo”としてPOPUP SHOPを展開。2021年10月に、渋谷に場所をうつし、新生Kineticsをローンチ。2023年6月には公式オンラインサイトを立ち上げる。新たなカルチャーの発信源とするショップ、ブランドとしてブランド最大級の旗艦店“Kinetics原宿店”を2023年9/1にリニューアルオープン。

OFFICIAL WEB SITE(https://kinetics-tokyo.com/)

Instagram(https://www.instagram.com/kinetics_tokyo/)