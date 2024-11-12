『創業36周年祭』エスニックライフスタイルを提案する【マライカ】が記念イベントを開催

MALAIKA株式会社

MALAIKA株式会社（本社：東京都八王子市、代表取締役社長 怡土公一）が全国展開する「マライカ」は、2024年11月に創業36周年を迎えます。これを記念し、日頃のご愛顧への感謝を込めて2024年11月22日（金）から24日（日）までの3日間、全国のマライカ店舗、姉妹店GA-ON、公式オンラインショップにて『創業36周年祭』を開催いたします。

マライカオンラインショップ

https://shop.malaika.jp/

イベントページ

https://www.malaika.co.jp/anv36/

特典1: 10％OFFクーポン

マライカメンバーズカードのLINE会員様全員に、期間中使用可能な10％OFFクーポンを配布いたします。クーポンは、マライカ全店とGA-ONでご利用いただけ、店内のほとんどの商品が割引対象となります（※一部除外品あり）。

その場で会員登録していただいた方にも、すぐに10％OFFクーポンを配布いたします。

特典2: オンラインショップ専用クーポン

さらに、マライカオンラインショップでも10％OFFクーポンコードをご利用いただけます。期間中、店舗とオンラインショップそれぞれで割引が適用されるため、2回の割引チャンスがあり大変お得です。

LINE会員特典

LINE会員証に新規登録いただくと、すぐに使える500ポイントをプレゼント。さらに、マライカオンラインショップにも新規登録いただいた方には、追加で100ポイントをプレゼントしています。ポイントは1ポイント＝1円としてご利用いただけ、LINE会員証とオンラインショップのポイントは連携が可能です。新規登録の際は、合計600円分の割引が即時にご利用いただけます。



※500ポイントプレゼントは、2025年1月15日までの期間限定となります。

LINE会員証ご登録について

LINEの会員証のご登録は、以下のリンクから行えます。ご登録いただくと、すぐに利用可能なクーポンコードが配信されます（配信は2024年11月24日まで）。

LINE会員証のご登録はこちら

https://liff.line.me/2004876212-nqVlXrRZ

ランクアップ特典

LINE会員証には、お買上げ金額に応じたランクアップ機能もございます。ランクアップすると、ポイントが常に2倍・3倍になるほか、オンラインショップでご利用いただける割引クーポンを毎月配布いたします。

取扱い商品の一部をご紹介

中綿刺繍コート

\18,900税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000041086

コットンメランジジャケット

\8,900税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000041105

幾何縦柄プリント前あきワンピース

\7,500税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000041167

ブラスアラジン香立て

\1,100税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000020989

グアナファトビッグプレート

\3,200税込



https://shop.malaika.jp/view/item/000000030100

ミラーワーク古布2wayバッグ

\12,000税込



https://shop.malaika.jp/view/item/000000031144

グドゥリーストール 大判

\7,900税込



https://shop.malaika.jp/view/item/000000038470

キリムプフ クッションスツール

\25,000税込



https://shop.malaika.jp/view/item/000000040386

サンシャインリーブス ビズビー×フォーサイド バングル

\180,000税込



https://shop.malaika.jp/view/item/000000041409

カルビンロバト ヒシ ネックレス

\45,000税込

https://shop.malaika.jp/view/item/000000039743

店舗情報

マライカは、アジア・中南米・アフリカより直輸入の民芸雑貨、布、ファッションアイテム、インディアンジュエリー、天然石を取り揃え、店舗を全国に展開しています。

カフェを併設した大型店マライカバザール、姉妹店GA-ONを含め56店舗展開中。

マライカBAZAAR高尾店マライカBAZAAR高尾店マライカBAZAAR高尾店

店舗一覧

【北海道・東北エリア】

マライカバザール旭川店 （北海道旭川市永山）

マライカ狸小路店 （北海道 札幌狸小路3丁目）

マライカ函館店 （北海道函館市 金森赤煉瓦倉庫・BAYはこだて）

マライカバザール盛岡店 （岩手県盛岡市三本柳）

マライカバザール名取店 （宮城県名取市上余田字千刈田）

【北関東エリア】

マライカOUTLET大洗店 （茨城県 大洗シーサイドステーション）

マライカバザールつくば店 （茨城県つくば市春日）

マライカバザール宇都宮店 （栃木県宇都宮市岩曽町）

マライカOUTLET那須店 （栃木県 那須ガーデンアウトレット）

マライカバザール佐野店 （栃木県佐野市越名町）

マライカバザール前橋店 （群馬県前橋市下小出町）

【埼玉・千葉エリア】

マライカバザール大宮北店 （埼玉県さいたま市北区吉野町）

マライカバザール深谷店 （埼玉県深谷市上柴町東）

マライカバザール越谷店 （埼玉県越谷市レイクタウン）

GA-ON所沢店 （埼玉県所沢市西武S.C.4F)

マライカバザール入間店 （埼玉県入間市宮寺）

マライカバザール白井店 （千葉県白井市木）

マライカバザール幕張店 （千葉県 幕張ベイパーク）

マライカちはら台店 （千葉県市原市 unimoちはら台）

マライカバザール木更津店 （千葉県木更津市金田東）

【東京エリア】

マライカ有明店 （東京都 有明ガーデン）

マライカ MITI 青山店 （東京都渋谷区渋谷）

GA-ON立川店 （東京都立川市 高島屋S.C.2F）

GA-ON聖蹟桜ヶ丘店 （東京都多摩市 京王百貨店聖蹟桜ヶ丘店2F）

マライカ堀之内店 （東京都八王子市京王堀之内駅前）

マライカバザール高尾店 （東京都八王子市 イーアス高尾）



【神奈川エリア】

マライカ横浜店 （神奈川県 横浜ワールドポーターズ ）

マライカ中華街店 （神奈川県 横浜中華街南門シルクロード沿い）

マライカバザール相模原店 （神奈川県相模原市中央区富士見）

マライカバザール湘南平塚店 （神奈川県平塚市田村）

マライカ小田原店 （神奈川県小田原市 ダイナシティーウエスト）



【北陸・甲信越エリア】

マライカ OUTLET 軽井沢店 （長野県北佐久郡軽井沢町チャーチストリート1F)

マライカバザール金沢店 （石川県金沢市駅西新町）

【東海エリア】

マライカMILA東静岡店 （静岡県 MARK IS 静岡）

マライカOUTLET清水店 （静岡県清水市 エスパルスドリームプラザ）

マライカ浜北店 （静岡県浜松市 サンストリート浜北）

マライカ大須店 （愛知県名古屋市 大須商店街万松寺通り）

マライカバザール岡崎店 （愛知県岡崎市上里）

マライカ OUTLET 蒲郡店 （愛知県蒲郡市 ラグーナフェスティバルマーケット 2F）

マライカバザール各務原店 （岐阜県各務原市那加緑町）

【近畿エリア】

マライカバザール奈良店 （奈良県奈良市 ミ・ナーラ ）

マライカ心斎橋店 （大阪府大阪市 せんば心斎橋筋商店街）

マライカ OUTLET りんくう店 （大阪府泉佐野市 りんくうプレジャータウンシークル2F）

マライカバザール枚方店 （大阪府枚方市宮之阪）

マライカ神戸元町店 （兵庫県 神戸元町商店街1番街）

マライカ姫路店 （兵庫県姫路市みゆき通り）



【中国・四国エリア】

マライカバザール岡山店 （岡山市北区岡南町）

GA-ON広島店 （広島県広島市中区 パセーラ 2F）

マライカ OUTLET 広島観音店 （広島県広島市西区 広島マリーナホップ内）

マライカバザール高松店 （香川県高松市室新町）

【九州・沖縄エリア】

マライカバザール小倉店 （福岡県北九州市小倉北区東港）

マライカバザール博多店 （福岡県福岡市博多区山王）

マライカバザール佐賀店 （佐賀県佐賀市鍋島町）

マライカ佐世保店 （長崎県 させぼ五番街）

マライカバザール大分店 （大分県大分市下郡）

マライカ沖縄店 （沖縄県 サンエー那覇メインプレイス）

ホームページ：https://www.malaika.co.jp/

マライカについて：https://www.malaika.co.jp/about_malaika/

オンラインショップ：https://shop.malaika.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/malaika_official/

X：https://x.com/malaikanews

ご連絡先：042-677-9791（DX部）

代表取締役社長 怡土公一（いとこういち）

東京農業大学を卒業後、青年海外協力隊員としてケニアに赴任し、アフリカの民芸品と出会う。平成元年に、マライカの前身となるエスニック雑貨の卸売会社を創業。翌年、1号店となるマライカ大宮店をオープンし、以降、北海道から沖縄まで全国に店舗を展開している。創業時からの「世界の民芸品を通してネイティブの文化を広めたい」という理念を大切に、ケニアをはじめ、インド・タイ・メキシコなど世界各地に点在する友人でもあるビジネスパートナーたちと協力しながら、68歳となった今も精力的に活動を続けている。

モロッコでの買い付けにて（2024年10月）