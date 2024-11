ビヨンド グリーン（Beyond Green）ホテルの伝統的建築とローカルデザインで持続可能な未来を切り開く

Preferred Travel Group

サステナブルホテルブランド、ビヨンド グリーンは、伝統的な建築と慎重に考え抜かれたデザインがどのように地元の文化や自然環境を反映し、遺産を尊重しながら環境保護に貢献できるかを示しています。ビヨンド グリーンの加盟ホテルは、宿泊施設やゲスト体験を通じて、土地固有の素材や職人技、地元の伝統を紹介し、旅行者と目的地を深く結びつけるとともに、地域の自然や文化、コミュニティへの生きた貢献を果たしています。

「思慮深く意図的なデザインの選択を通じて、旅行者と目的地との間に深いつながりを育むビヨンド グリーン加盟ホテルを紹介できることを誇りに思います。」とビヨンド グリーンのCEO、リンジー・ユベロスは語っています。「これらの施設は、旅行が単なる移動ではなく、その場所の本質とつながることを示しています。」

イタリアの丘陵地帯からコスタリカの活気ある風景に至るまで、ビヨンド グリーンはサステナビリティと文化的信憑性に基づいたラグジュアリートラベルの新たな基準を打ち立てています。

注目の取り組みには、以下のものがあります:

カーサ・ディ・ランガ Casa di Langa(イタリア、チェレットランゲ)

Casa di LangaCasa di Langa

イタリアン アルプスの麓に位置するカーサ・ディ・ランガは、森とブドウ畑に囲まれ、自然の景観とこの地域のワイン造りの伝統を尊重したデザインとなっています。リゾートの建築とインテリアは、地元ピエモンテの職人の手によるもので、ルセルナ石やリサイクル可能なテラコッタなどの現地の素材が使用され、環境と調和しています。内装は、ヴィンテージ要素とリサイクル素材を使った特注の家具を組み合わせています。また、地元の生態系を保護し、生物多様性を高めるため、再生可能なガーデニング技術を採用しています。

リーラ・パレス・ウダイプール Leela Palace Udaipur(インド、ウダイプール)

The Leela Palace Udaipur

リーラ・パレス・ウダイプールは、ラジャスタンの伝統を尊重し、地元のマクラナ白大理石やラジャスタン黒御影石、近隣の採石場から採れるジャイサルメール石など、伝統的な素材を使用しています。複雑なテクリ鏡の象嵌細工は、何世紀も前の職人技を称賛するものです。敷地内には、シーシュ・マハルや16世紀の寺院など、歴史的建造物が大切に保存され、その文化的意義が継承されています。100本以上の樹木に囲まれたこの宮殿では、6艘の電動ボートでピチョラ湖を静かに巡ることができます。持続可能性にも注力しており、電力の41%を再生可能エネルギーで賄い、継続的なエネルギー最適化プログラムを通じて二酸化炭素排出量を削減しています。また、高度な水リサイクル処理により、中水の再利用が行われています。さらに、使用済みの花を線香に変える「フラワー・サイクル」のような革新的な取り組みは、文化的な敬意と環境への責任を見事に融合させています。

クーリブリー・リッジ Coulibri Ridge(ドミニカ、スーフリエール)

Coulibri RidgeCoulibri Ridge

クーリブリー・リッジは、14のスイートを備えた贅沢な隠れ家ホテルで、地域社会との密接な結びつきを大切にしながら、モダンで自給自足型のエコリゾートをどのように尊重して開発・運営するかという長期的な研究プロジェクトとして設計されました。ドミニカ南部の山の尾根に位置するこのリゾートは、太陽光、風、雨を活用し、他では味わえない独特の島体験を提供していす。ユニークな屋根デザインにより集められた雨水は、紫外線と銅のイオン化技術で浄化され、ゲストスイートと6つの塩素フリーのプールに供給されます。また、排水システムは熱帯庭園の灌漑用水として中水を再利用しています。内装には再利用されたチーク材を使用し、天井にはリサイクル可能でカビに強いアルミニウムを採用しています。リゾートの外装は現地で調達した手彫りの石材と地元の職人によって作られ、ハリケーンや地震、湿気に耐え、自然環境と一体化するように設計されています。

アレナ・デル・マール Arenas del Mar(コスタリカ、マヌエル アントニオ)

Arenas del MarArenas del Mar

アレナ・デル・マールは、コスタリカの緑豊かな熱帯雨林に囲まれ、デザインの隅々にコスタリカのエッセンスが息づいています。最近のミラドール・レストランのアップグレードでは、地元の職人が手作りした織物のランプが、ダイニング体験に温かみを加えています。耐久性に優れた地元産のチーク材は、デイ ベッドやミラドール・トルティージャ・ステーション、スパなど、リゾート内の特注品にふんだんに使用されています。建築にはコスタリカのバイオクライマティック原理(生物気候)が取り入れられ、自然の風や光を最大限に活かす設計となっています。また、リゾートの環境保護への取り組みは、コスタリカの豊かなコーヒー文化を讃え、ヴィンテージのコーヒーメーカーをテーマ別のセンターピースとして再利用するなど、アップサイクルの精神が表れています。

アリスティ・マウンテン・リゾート&ヴィラズ Aristi Mountain Resort & Villas(ギリシャ、アリスティ)

Aristi Mountain Resort &Villas

アリスティ・マウンテン・リゾート&ヴィラは、地元の職人たちとの緊密なコラボレーションを通じて、ザゴリ地方の文化的豊かさを称えています。リゾート内にはオーダーメイドのアートワークや家具、装飾品が展示され、地域の伝統を感じさせる独自の空間が広がります。建築は伝統的なザゴリスタイルを踏襲し、アリスティ村の歴史的建造物からインスピレーションを受けて、地元の石材や木材を使用して風景と調和しています。また、地域の文化遺産を守るため、重要な保護活動として「Reappearances」イニシアチブが行われ、200フィートに及ぶ石畳の小道や石壁が修復され、コミュニティとその歴史的遺産を再び結びつけています。

ポスト・ランチ・インPost Ranch Inn(アメリカ、カリフォルニア州、ビッグサー)

Post Ranch Inn

ビッグサーの崖の上に佇むポスト・ランチ・インは、その自然環境と一体となり、バイオフィリック建築の原則を体現しています。著名な建築家ミッキー・ムエニング氏のデザインによるこのリゾートは、環境保護を重視しながら、自然との没入感あふれる体験を提供するよう設計されています。樹上に立つツリーハウスや大地に包まれたオーシャンハウスなど、リゾート内の独立したユニットはすべて、地元で調達した素材や再利用された素材を使用しており、手作業で配置されたジェイドプールの石や、Post Galleryを収容する再利用されたクォンセットハット(半円形の屋根を持つ金属製の建物で、第二次世界大戦中に米軍のために開発されました)、現地で作られた再生木材を使用した家具など、すべてがリゾートの独自の個性を形作っています。CORTENスチールの外壁、古木のレッドウッド、再利用された校舎のドアなどの持続可能な要素が、環境に配慮したデザインをさらに引き立てています。

ザ・パークサイド・ホテル&スパ The Parkside Hotel & Spa(カナダ、ブリティッシュコロンビア州ビクトリア)

The Parkside Hotel & SpaThe Parkside Hotel & SpaThe Parkside Hotel & Spa

ビクトリアのダウンタウンに位置するエココンシャスなオアシス、ザ・パークサイド・ホテル&スパは、歴史的なクリスタルガーデンから移設された緑豊かなアトリウムでお客様を迎え、街の文化遺産を守りながら、リラックスできる空間を提供しています。ホテルの外観は、赤レンガとセメントを基調に、周囲の建物と調和しつつ、セント・アンズ・アカデミーなどの近隣ランドマークを引き立てています。また、雨水を収集し、ホテルの中水タンクに再利用するシステムが組み込まれています。2019年以降、ホテルは「ビーズ・プリーズ・ファーム」と提携し、屋上でミツバチの巣箱を維持し、都市の生物多様性を支援しています。さらに、屋上にはスタッフガーデンがあり、古いカーテンを再利用して作られたトートバッグを宿泊客に提供するなど、ユニークなアップサイクル活動にも取り組んでいます。

ザ・パームス・ホテル&スパ The Palms Hotel & Spa(アメリカ、フロリダ州、マイアミビーチ)

The Palms Hotel & SpaThe Palms Hotel & Spa

有名な建築家ロイ・F・フランス氏が設計したザ・パームス・ホテル&スパは、フロリダの太陽と海風を取り入れるために大きな窓やドア、広々としたテラスを備え、ストリームライン・モダン様式の特徴を色濃く残しています。リゾート全体に使用された天然素材は周囲の自然美と調和し、緑豊かなトロピカルガーデンは生物多様性の向上に貢献しています。宿泊者にはリゾートの貴重な植物を学んでもらうため、植物の分類プログラムが開発されており、自然への理解を深める機会を提供しています。また、幾何学模様や装飾的なディテールなど、当時の芸術的センスを反映した象徴的な要素が随所に取り入れられています。

イン・バイ・ザ・シー Inn by The Sea(アメリカ、メイン州、ケープ・エリザベス)

Inn by The SeaInn by The Sea

イン・バイ・ザ・シーは、ニューイングランド沿岸の伝統と現代的なテイストを融合させた生物親和的デザインを採用し、ゲストと自然界を深く結びつけています。ロビーからのパノラマビューは、昔ながらの庭園から大西洋まで広がり、床から天井まである窓を通して自然光が豊かに注がれます。木造の外観と石造りの壁はニューイングランドの伝統的な建築様式を反映しており、周囲の景観は原生植栽や復元された海岸沿いの牧草地、活気に満ちたショーガーデンなどで構成されています。これにより地元の野生生物が支えられ、自然の美しさが引き立てられています。環境に配慮した改修工事では、リサイクル素材を使用し、建設廃棄物を削減することで、SPAの増築部分においてLEEDシルバー認証を取得し、持続可能性への取り組みを強化しています。

ポルタ・ホテル・アンティグア Porta Hotel Antigua(グアテマラ、ラ・アンティグア)

Porta Hotel AntiguaPorta Hotel Antigua

ポルタ・ホテル・アンティグアの「La Tiendita Initiative(ラ・ティエンディータ・イニシアチブ)」は、地元の職人と協力し、グアテマラの伝統を守りながら地域経済を支援し、弱い立場にあるコミュニティに力を与える手作り製品を紹介しています。この取り組みは、織物学校を支援するALISA Handmade、農村部のアーティストを支援し環境意識を高めるB'enam & Co.、農村部の女性に機会を提供するWakami、地域文化を鮮やかな家庭用品を通じて祝うColorina Latin Artなど、さまざまな団体との提携を通じて、社会的に有意義なインパクトを生み出しています。

SCPコルコバド・ワイルダーネス・ロッジ SCP Corcovado Wilderness Lodge(コスタリカ、バイア・ドレイク)

SCP Corcovado Wilderness Lodge

25万エーカーの公園と保護区に囲まれたSCPコルコバド・ワイルダーネス・ロッジは、自然の美しさと先住民のアートを見事に融合させています。リゾートの造園は、外来種の代わりに在来種の植物を優先的に使用し、生物多様性を高め、周囲の環境と調和しています。また、地元の職人やカカオ生産者と連携し、彼らの製品をホテルで提供するとともに、伝統工芸に触れる機会をゲストに提供しています。

ビヨンド グリーンの世界的なポートフォリオは、単に豪華な宿泊施設を提供するだけでなく、各デスティネーションのユニークな文化的および環境的遺産の保護に積極的に貢献しています。上記の施設の詳細については、StayBeyondGreen.comをご覧ください。

新たに加盟した多くのホテルは、現在「I Prefer(アイ・プリファー)ホテルリワードプログラム」に参加しています。このプログラムは、Preferred Travel Groupのポイント制ロイヤリティプログラムで、全世界で500万人以上の旅行者が登録しています。入会は無料で、会員は世界各地の約600の参加ホテルやリゾートで対象となる宿泊をすると、ポイントやステータス、その他の無料特典を獲得できます。対象となるご宿泊でポイントが貯まるほか、会員ステータスに応じた特典もご利用いただけます。I Prefer Hotel Rewardへの登録については、(www.preferredhotels.com/iprefer/enroll-ja) をごらんください。

ビヨンド グリーン加盟ホテルに関しての詳細はこちらをご覧ください:www.staybeyondgreen.com

ビヨンド グリーンについて

ビヨンド グリーンは、旅を善のための力として変革したいという情熱に導かれ、サステナビリティリーダーシップを発揮するホテル、リゾート、ロッジのグローバルポートフォリオを提供しています。「良いゲスト」と「良いホスト」が出会う世界をより目的意識を持って探索するために、サステナブルツーリズムの3本柱である「環境に配慮した秀でたオペレーション」、「自然と文化遺産の保護」、「地域社会の社会的・経済的な発展に貢献」を提供するというコミットメントを持つホテルのポートフォリオを提供します。加盟ホテルになるためには、グローバルなサステナブルツーリズムの基準と国連の持続可能な開発目標に沿った50以上の指標に基づいて審査が行われます。ビヨンド グリーンはプリファード ホテルズ&リゾーツ、ヒストリック ホテルズ オブ アメリカ、ヒストリック ホテルズ ワールドワイドを傘下に持つグローバルトラベルとホスピタリティブランドを運営する、ファミリー経営のプリファード トラベル グループが所有、運営するブランドで、「人々による地球のため」の真のホスピタリティの新たな体験を提案します。詳細については、www.StayBeyondGreen.comをご覧ください。

プリファード トラベル グループについて

ユベロス・ファミリーが所有し運営するプリファード トラベル グループは、プリファード ホテルズ&リゾーツ、ヒストリック ホテルズ オブ アメリカ、ヒストリック ホテルズ ワールドワイド、PTG コンサルティング、ビヨンド グリーン トラベルの親会社で、80か国において 1,100を超えるホテル、リゾートを代表するホスピタリティブランドです。デスティネーションマネージメントや観光局の業務もグローバルポートフォリオに含みます。20 か国に250人以上の経験豊富な旅行スペシャリストが在籍する同社は、ブランディング、セールス、統合マーケティング、レベニューマネジメント、包括的なデストリビューションサービスとコンサルティングを通じて、独立系ホテル、ホスピタリティ企業、そしてデスティネーションをグローバルマーケットに繋いでいます。ブランドプロミスである「Believe in Travel」を軸に、同社は「旅」が人々の生活を豊かにし、変革力とより大きな寛容性を生み出すという揺ぎない信念を持っています。詳細についてはwww.PreferredTravelGroup.comをご覧ください。