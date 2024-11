マウザー、最新の「Empowering Innovation Together プログラム」シリーズでインダストリー5.0がもたらす人間中心の革命を深掘り

Mouser Electronics, Inc.

半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(https://www.mouser.jp)(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、「Empowering Innovation Together (EIT)(https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5)」技術シリーズにて、新エピソードを公開しました。最新エピソードでは、台頭する「インダストリー5.0(https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5)」に焦点を当てています。次なる産業フェーズでは人間や環境、社会的要素が重視され、工場内でそれらを考慮した高度な技術やロボット、スマートマシンの導入が進む見込みです。

インダストリー4.0での技術革新により、AIやデータ分析、機械学習が物理空間とデジタル空間の関係を刷新したことを踏まえ、インダストリー5.0では人間とテクノロジーの調和がさらに重視されています。核となる要素は、社会的価値、レジリエンス、持続可能性です。最新エピソードではインダストリー4.0からインダストリー5.0への移行と、それに伴う技術の進展についてを詳しく解説しています。

ポッドキャスト「The Tech Between Us(https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/#podcast)」では、EMEA(欧州・中東・アフリカ)を担当するマウザーのテクニカル・コンテンツディレクターであり、番組のゲストホストを務めるMark Patrickと、ISA(国際自動制御学会)デンマーク プログラム委員長のLeonardo Dentone氏が、インダストリー5.0の普及を促進する核となる要因を考察しています。特に、先進的なロボティクス、AI駆動のシステム、人間と機械の協働を支えるサイバー・フィジカル・フレームワークに焦点を当てています。後続のポッドキャスト「In Between The Tech」では、先進ロボティクス製造研究所(ARM)のエンジニアリング・ディレクターであるLarry Sweet氏が、人間中心の産業モデルを実現する際にエンジニアが直面する実務的な課題と、その解決策を解説しています。



Mark Patrickは、以下のように述べています。

「インダストリー5.0は単なる次の技術革新フェーズではなく、社会的進歩と産業イノベーションの統合を目指す意図的な転換です。この変革により、エンジニアはテクノロジーの役割を見直し、レジリエンスを備えた人間中心の産業環境を構築する中で、テクノロジーが生産性のみならず社会福祉にも貢献できる道を模索することが求められます」

本シリーズはデザインエンジニア向けに、技術に関する記事やユースケース(https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5#insights)、ポッドキャスト、インフォグラフィック(https://www.mouser.com/empowering-innovation/human-machine-interface-infographichttps:/www.mouser.com/empowering-innovation/industry5-infographic)、動画(https://www.mouser.com/empowering-innovation/human-machine-interface#videohttps://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/)、購読者限定コンテンツなどの充実したリソースを提供しています。2015年に始まったマウザーの「Empowering Innovation Together プログラム」は、電子部品を紹介するプログラムとして、業界で最も認知されているプログラムの1つです。

最新エピソードの詳細は以下よりご覧ください。

https://www.mouser.com/empowering-innovation/industry5/



また、以下のSNSでも最新情報をご確認いただけます。

Facebook:https://www.facebook.com/mouserelectronics/

LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/mouser-electronics/

X:https://twitter.com/MouserElec

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCIxuz3jvLybsnmhk06wN-kg

マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品及び産業用オートメーション製品を幅広く取り揃えています。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター(https://www.mouser.jp/technical-resources/https:/www.mouser.com/technical-resources)、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。

最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jp でご登録ください。

マウザー・エレクトロニクスについて

マウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に注力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイトMouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しています。世界28カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービススタッフを配置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、 http://www.mouser.jp をご覧ください。

商標

MouserおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

https://prtimes.jp/a/?f=d136133-81-89b1527b16feffa7408f16ac0c79bce4.pdf