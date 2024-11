クロナキルティ初！100%自社蒸留のシングルポットスチルが11月1日より新発売！

株式会社コートーコーポレーション都内のホテルにて自社ウイスキーセミナーを開催したマイケル・スカリー氏

厳選したワイン・スピリッツ・リキュールを輸入卸するコートーコーポレーション(本社:兵庫県西宮市 代表:大槻紘之)は、アイルランド・コーク州南部のクロナキルティ蒸留所より新発売のシングルポットスチルウイスキーを11月1日より日本国内で販売する運びとなりました。

100%自社蒸留のシングルポットスチルの発売はクロナキルティでは初となります。

発売を記念し、都内にて蒸留所の設立者であるマイケル・スカリー氏らを招いたテイスティングイベントを開催いたしました。

|クロナキルティ・シングルポットスチル 製品情報

原料は自社と近隣で育て上げた大麦を中心に使用。

クロナキルティの大西洋岸で3回蒸留、熟成、瓶詰めされ、海岸沿いの伝統的なエッセンスを取り入れたシングルポットスチルウイスキーです。

クロナキルティ蒸留所では初めての「100%自社蒸留の製品」となります。

◼︎ニューメイクが”世界最高”との評価に

本製品は、2019年5月1日に最初の蒸留を開始しました。

ニューメイクは2020年と2023年にワールド・ウイスキー・アワードで世界最高の「アイリッシュ・ニューメイク」の称号を得ています。

この特別なスピリッツをバーボンとシェリー樽で熟成し、素晴らしいシングルポットスチルとして仕上げました。

クロナキルティ・シングルポットスチル◼︎6つのポイント

・100%アイルランド産の大麦:自社で育て上げた大麦と近隣で育てた大麦を使用。

・伝統的な製法:モルト(大麦麦芽)と未発芽の大麦を原料に作るアイリッシュウイスキー。

・長い発酵期間:天然酵母が豊かな風味を引き出します。

・3回蒸留:より軽く甘みの感じるスピリッツを造り上げます。

・ジェントルカット: ゆっくりと加水を行う方法を採用。

・熟成樽::バーボン樽のほか、オロロソとアモンティリャードのシェリー樽で熟成。

◼︎受賞歴

・ワールドウイスキーアワード 2020

「ベストアイリッシュニューメイク」

・ワールドウイスキーアワード 2023

「ベストアイリッシュニューメイクおよびヤングスピリッツ 」

ワールドウイスキーアワード◼︎テイスティング・ノート

バーボン、オロロソ、アモンティリャードのシェリー樽で熟成されており、甘いバニラとキウイのフレーバーが、キャラメリゼした洋ナシとダークチョコレートのノートと共に表現されています。

これらの要素が調和し、甘さとフルボディの完璧なバランスを実現し、長く余韻を残します。

■商品詳細

希望小売価格: オープン

容量: 700ml

度数: 46%

ケース: 6本入

バーコード: 0735745332139

|テイスティングイベント

100%自社蒸留のシングルポットスチルウイスキーが発売されることを記念し、設立者のマイケル・スカリー氏を招いたテイスティングイベントを開催いたしました。

マイケル氏は蒸留所設立者として初の来日となります。

◼︎10月30日:ブランドセミナー

リッツカールトンにてブランドセミナーを開催。

約30人に対して蒸留所の紹介とともにテイスティングイベントを実施しました。

◼︎11月1日:ローンチパーティー

アイルランド大使館にてローンチパーティーを開催いたしました。

関係者らおよそ50人にシングルポットスチルを使用したカクテル等を振舞いました。

|クロナキルティ蒸留所

左:リッツカールトンブランドセミナー 右:アイルランド大使館ローンチパーティー

クロナキルティ蒸留所は2016年にアイルランド・コーク州南部の町クロナキルティに設立され、2019年5月からニューメイクスピリッツを蒸留しています。

同蒸留所の設立者はこの地で9世代に渡って農場を営んできたスカリー(Scully)家で、生産されるシングルポットスチルウイスキーには、同家と近隣の農場で生産された大麦が原料に使用されています。

自社畑で生産された大麦を使用し単式蒸留器で3回蒸留し、高品質なアイリッシュ・シングルポットスチルウイスキーを製造しています。

ワールド・ウイスキー・アワード2020, 2023, 2024において「Best Irish New Make」のCategory Winnerに、またアイコンズ・オブ・ウイスキー2020では「Craft Producer of the Year」にも輝いており、今注目No.1のアイリッシュウイスキーです。

持続可能な取り組みに対して多数の賞を受賞しており、アイルランドの国家的持続可能性プログラム「Origin Green」で「ゴールド」メンバーシップを授与された数少ない蒸留所の一つです。

左:クロナキルティ蒸留所 右:農場風景