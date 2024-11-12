Web3／NFTの活用事例が学べるカンファレンスを開催＜11/20～22＠幕張メッセ＞

RX Japan 株式会社

11月20日（水）～22日（金）に幕張メッセで開催されるカンファレンス＜Blockchain Case Studies 2024＞では、企業のブロックチェーン導入事例に基づく実践的な学びを提供する。Web3、偽造防止、NFTやトークン活用をテーマに、ブロックチェーンの社会実装について学べる貴重な機会となっている。

[Pickup 1]

プログラムをみる :https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/program2024_autumn.html?utm_campaign=241108a&utm_medium=referral&utm_source=prtimes※聴講無料、事前申込制

個人や企業がブロックチェーン技術を容易かつ安心・安全に利用できる環境づくりをグローバルに推進している「NTT Digital」。谷氏がその取り組みと展望を語る。

[Pickup 2]

詳細・申込はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/9673/ntw2024AUT/?utm_campaign=241108b&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar82522

「EXPO 2025 大阪・関西万博を契機に普及が期待されるWeb３技術」をテーマに、KDDI・日立製作所・HashPortが解説

詳細・申込はこちら :https://biz.q-pass.jp/f/9673/ntw2024AUT/?utm_campaign=241108c&utm_medium=referral&utm_source=prtimes#seminar82521

そのほかローソンエンタテインメント、電通、東急不動産、NTTドコモなど、一見するとブロックチェーンとは距離がありそうな企業も続々登壇。総勢27名の各企業担当者が、最新のブロックチェーン活用のサービス概要やリアルな事例を紹介！

デジタル技術によるビジネス変革・新規事業開発を考えるビジネスパーソン必見の講演が連日開催される。

プログラムをみる :https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/conference/program2024_autumn.html?utm_campaign=241108a&utm_medium=referral&utm_source=prtimes※聴講無料、展示会ウェブサイトからの事前申込制

●ブロックチェーンEXPOとは

トレーサビリティやスマートコントラクトなど、DXに活用できるブロックチェーンサービスや、いま注目のWeb３プロダクト、NFT関連サービスなどが一堂に出展！あらゆる業界の方々が来場し、ブロックチェーンサービスの導入に向けて活発な商談が行われる日本最大級のブロックチェーン専門展。

●開催概要

展示会名称：第5回 ブロックチェーンEXPO【秋】(NexTech Week 2024【秋】)

会期：2024年11月20日(水)～22日(金) 10:00～17:00

会場：幕張メッセ（4～6ホール）

同時開催展：

第5回 AI・人工知能 EXPO【秋】／第5回 量子コンピューティング EXPO【秋】／

第3回 デジタル人材育成支援 EXPO【秋】

主催：RX Japan株式会社

Web：https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp/visit/bc.html

【無料】来場登録をする :https://www.nextech-week.jp/autumn/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+DGrVA8WwVycxZVdnU4VrbK95g+rZcYdk=※カンファレンスへの申込とは別に展示会来場登録が必要です。